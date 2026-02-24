Plenul comun al Camerei Deputaților și Senatului se reunește pe 10 martie, pentru a vota un nou Avocat al Poporului, membri ai conducerii CNCD și un consilier la Curtea de Conturi. Procedurile pentru aceste numiri au fost declanșate de birourile permanente reunite ale Parlamentului.

De ce se reunește plenul comun

Plenul comun al Camerei Deputaților și este convocat pe 10 martie, de la ora 13:00, pentru a vota ocuparea unor funcții rămase vacante sau ajunse la final de mandat. Decizia vine după ce birourile permanente reunite au declanșat oficial procedurile de selecție, stabilind un calendar clar pentru depuneri, audieri și vot. Ședința va avea un rol central, întrucât toate aceste numiri urmează să fie validate prin votul parlamentarilor reuniți.

Ce funcții vor fi adresate în plen

Una dintre cele mai importante mize ale ședinței este alegerea unui nou , în condițiile în care mandatul actualului titular a expirat de mai bine de un an. Mandatul de cinci ani al Renatei Weber s-a încheiat în iunie 2024, fără ca până acum să fi fost desemnat un succesor. Grupurile parlamentare pot depune propuneri nominale până pe 6 martie, urmând ca audierea candidaților să aibă loc în comisiile juridice. Raportul comun al acestora trebuie finalizat până pe 9 martie, înaintea votului decisiv din plen, relatează Digi24.

Și (CNDC) intră într-o etapă de reînnoire, după expirarea a șase mandate din totalul de unsprezece ale Colegiului Director. Candidații pentru aceste poziții pot fi propuși până pe 27 februarie, ora 12:00, conform calendarului stabilit de Parlament. Noii membri vor fi desemnați tot în ședința de plen comun din 10 martie, prin votul parlamentarilor, după finalizarea procedurilor interne.

Pe agenda plenului se află și ocuparea unui post de consilier de conturi la Curtea de Conturi, rămas liber după plecarea lui Mihai Busuioc. Candidaturile pentru această funcție trebuie depuse până pe 6 martie la comisiile de buget, care vor organiza audieri și vor redacta raportul până pe 9 martie. Decizia finală privind ocuparea postului va fi luată, la fel ca în celelalte cazuri, prin vot în plenul comun.