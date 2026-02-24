B1 Inregistrari!
B1 LIVE!
Acasa » Politică » Ședință decisivă în Parlament pentru posturi rămase vacante. Ce schimbări sunt așteptate la Curtea de Conturi, Avocatul Poporului și CNDC

Ședință decisivă în Parlament pentru posturi rămase vacante. Ce schimbări sunt așteptate la Curtea de Conturi, Avocatul Poporului și CNDC

Iulia Petcu
24 feb. 2026, 18:36
Ședință decisivă în Parlament pentru posturi rămase vacante. Ce schimbări sunt așteptate la Curtea de Conturi, Avocatul Poporului și CNDC
Foto: Inquam Photos / George Călin
Cuprins
  1. De ce se reunește plenul comun
  2. Ce funcții vor fi adresate în plen

Plenul comun al Camerei Deputaților și Senatului se reunește pe 10 martie, pentru a vota un nou Avocat al Poporului, membri ai conducerii CNCD și un consilier la Curtea de Conturi. Procedurile pentru aceste numiri au fost declanșate de birourile permanente reunite ale Parlamentului.

De ce se reunește plenul comun

Plenul comun al Camerei Deputaților și Senatului este convocat pe 10 martie, de la ora 13:00, pentru a vota ocuparea unor funcții rămase vacante sau ajunse la final de mandat. Decizia vine după ce birourile permanente reunite au declanșat oficial procedurile de selecție, stabilind un calendar clar pentru depuneri, audieri și vot. Ședința va avea un rol central, întrucât toate aceste numiri urmează să fie validate prin votul parlamentarilor reuniți.

Ce funcții vor fi adresate în plen

Una dintre cele mai importante mize ale ședinței este alegerea unui nou Avocat al Poporului, în condițiile în care mandatul actualului titular a expirat de mai bine de un an. Mandatul de cinci ani al Renatei Weber s-a încheiat în iunie 2024, fără ca până acum să fi fost desemnat un succesor. Grupurile parlamentare pot depune propuneri nominale până pe 6 martie, urmând ca audierea candidaților să aibă loc în comisiile juridice. Raportul comun al acestora trebuie finalizat până pe 9 martie, înaintea votului decisiv din plen, relatează Digi24.

Și Consiliul Național pentru Combaterea Discriminării (CNDC) intră într-o etapă de reînnoire, după expirarea a șase mandate din totalul de unsprezece ale Colegiului Director. Candidații pentru aceste poziții pot fi propuși până pe 27 februarie, ora 12:00, conform calendarului stabilit de Parlament. Noii membri vor fi desemnați tot în ședința de plen comun din 10 martie, prin votul parlamentarilor, după finalizarea procedurilor interne.

Pe agenda plenului se află și ocuparea unui post de consilier de conturi la Curtea de Conturi, rămas liber după plecarea lui Mihai Busuioc. Candidaturile pentru această funcție trebuie depuse până pe 6 martie la comisiile de buget, care vor organiza audieri și vor redacta raportul până pe 9 martie. Decizia finală privind ocuparea postului va fi luată, la fel ca în celelalte cazuri, prin vot în plenul comun.

Tags:
Citește și...
Unirea Bucureștiului cu Ilfovul ajunge pe agenda publică. Ce referendum propune consilierul onorific al premierului
Politică
Unirea Bucureștiului cu Ilfovul ajunge pe agenda publică. Ce referendum propune consilierul onorific al premierului
Când va promulga Nicușor Dan legea pensiilor magistraților. Clarificările Administrației Prezidențiale
Politică
Când va promulga Nicușor Dan legea pensiilor magistraților. Clarificările Administrației Prezidențiale
Nicușor Dan, întâlnire cu Ilie Bolojan pe tema implementării PNRR. Premierul merge joi la Bruxelles
Politică
Nicușor Dan, întâlnire cu Ilie Bolojan pe tema implementării PNRR. Premierul merge joi la Bruxelles
Mărul otrăvit din proiectul ministrului Agriculturii. Limitarea produselor marcă proprie din magazine va duce la noi scumpiri
Politică
Mărul otrăvit din proiectul ministrului Agriculturii. Limitarea produselor marcă proprie din magazine va duce la noi scumpiri
Primarul Daniel Băluță a anunțat când ar putea fi gata Planșeul Unirii: „Avem șanse foarte mari”
Politică
Primarul Daniel Băluță a anunțat când ar putea fi gata Planșeul Unirii: „Avem șanse foarte mari”
Armand Goșu face praf clasa politică românească: „Totul e foarte jos. Oamenii deștepți sunt ținuți deoparte, că sunt o amenințare pentru sistem”. Ce spune despre „băieții cu cașchetă” și Nicușor Dan
Politică
Armand Goșu face praf clasa politică românească: „Totul e foarte jos. Oamenii deștepți sunt ținuți deoparte, că sunt o amenințare pentru sistem”. Ce spune despre „băieții cu cașchetă” și Nicușor Dan
Executivul se întrunește azi, la ora 18.00. Ce decizii importante sunt așteptate în ședința de Guvern
Politică
Executivul se întrunește azi, la ora 18.00. Ce decizii importante sunt așteptate în ședința de Guvern
Ceartă pe banii României din Programul SAFE. De ce s-a supărat Franța pe noi și se uită invidioasă la Germania
Politică
Ceartă pe banii României din Programul SAFE. De ce s-a supărat Franța pe noi și se uită invidioasă la Germania
Mesajul transmis de Nicușor Dan, la 4 ani de la războiul din Ucraina: „România va sprijini Ucraina oricât timp este necesar”
Politică
Mesajul transmis de Nicușor Dan, la 4 ani de la războiul din Ucraina: „România va sprijini Ucraina oricât timp este necesar”
Kelemen Hunor, despre alegerile din Ungaria: „Este varianta mai bună să meargă Orban mai departe”. Cum argumentează
Politică
Kelemen Hunor, despre alegerile din Ungaria: „Este varianta mai bună să meargă Orban mai departe”. Cum argumentează
Ultima oră
19:36 - Mihai Bendeac și-a aniversat mama pe rețelele de socializare. Artistul a postat un mesaj emoționant pentru cea care l-a crescut
19:31 - Cel mai murdar obiect din casă se află chiar în bucătărie și este folosit zilnic. Aproape nimeni nu știe cât de periculos este
19:21 - Unirea Bucureștiului cu Ilfovul ajunge pe agenda publică. Ce referendum propune consilierul onorific al premierului
18:51 - Actorul Robert Carradine s-a sinucis la vârsta de 71 de ani. Vedeta din „Lizzie McGuire” suferea de o boală cruntă
18:49 - Când va promulga Nicușor Dan legea pensiilor magistraților. Clarificările Administrației Prezidențiale
18:37 - Împrumuturi fantomă făcute pe ascuns în Olt. Pensionari executați silit după ce două angajate bancare le-au folosit identitatea
18:21 - Nicușor Dan, întâlnire cu Ilie Bolojan pe tema implementării PNRR. Premierul merge joi la Bruxelles
18:19 - Ungaria a atras de patru ori mai mulți străini decât România în 2025. Câți români au vizitat țara vecină anul trecut
17:50 - Jordan James Parke a murit tragic la 34 de ani. „Sosia” lui Kim Kardashian, găsit fără viață în propria locuință din Londra
17:38 - Mesajul Oanei Roman pentru mama sa, la doi ani de la deces. Ce i-a transmis vedeta despre Petre Roman