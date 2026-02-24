Guvernul a aprobat pachetul administrativ propus de . Acesta include un set de măsuri care urmărește să accelereze procesul de descentralizare și să eficientizeze administrația publică. Anunțul a fost făcut marți seară de ministrul Dezvoltării, Cseke Attila.

Ce schimbări aduce, concret, noul pachet administrativ

Noile prevederi pun accent pe simplificarea procedurilor și pe , astfel încât cetățenii să beneficieze de servicii mai rapide și mai ușor de accesat

„Este o parte importantă legată de descentralizare, de ceea ce a spus şi domnul prim-ministru, simplificarea procedurilor, astfel încât descentralizarea în România să ia un alt avânt. Deci proceduri mult simplificate, fără prea multă birocrație, fără etape care astăzi au îngreunat această procedură. De asemenea, ca mecanisme de apropiere faţă de cetăţean şi faţă de comunităţile locale a deciziei, pe lângă mutarea competenţei de autorizare a activităţilor jocurilor de noroc, mai avem şi transferul competenţei către instituţiile prefectului, de atestare a domeniului public a unităţilor administrativ-teritoriale. Astfel încât toate UAT-urile din România nu vor mai veni la Ministerul Dezvoltării pentru a primi un punct de vedere, care oricum se bazează pe punctele de vedere ale serviciilor deconcentrate din judeţe, ci va fi un mecanism mult simplificat şi care va aduce şi în timp un câştig”, a spus Cseke Attila.

Cum vor putea fi transferate imobilele către autoritățile locale

În plus, Guvernul propune soluții pentru transferul unor imobile către , inclusiv în cazul celor care nu sunt încă înscrise în cartea funciară.

„În primul rând, va exista posibilitatea transferului imobilelor care astăzi nu sunt cadastrate sau nu sunt înscrise în cartea funciară către autorităţile locale. Cu obligaţia ca acestea să facă această înscriere în cartea funciară în termen de trei ani de zile de la transferul imobilelor. De asemenea, în cazul transferului unui bun care face parte din domeniul privat al statului în domeniul privat al UAT-rilor, avem astăzi o reglementare şi o decizie a Curţii Constituţionale care ne spune că trebuie achitată contravaloarea acelui imobil. Pentru a uşura posibilitatea de a transfera aceste imobile, propunerea noastră a fost aceea de eşalonare a acestor plăţi, care rămân valabile pe termen de 10 ani, cu un avans de 25%, astfel încât aceste imobile să ajute în dezvoltarea comunităţilor locale”, a precizat acesta.

Ce se întâmplă cu imobilele abandonate și închirierile statului

Ministrul Dezvoltării a declarat că autoritățile locale au semnalat frecvent existența unor terenuri și clădiri abandonate, ai căror proprietari nu sunt cunoscuți. Aceste imobile ajung să degradeze imaginea localităților, mai ales când sunt situate în zone centrale.

„Sunt propuneri de simplificare a închirierii bunurilor proprietate a statului, astfel încât pentru suprafeţe mai mici de 10 metri pătraţi să nu mai avem nevoie de tot felul de licitaţii pentru a pune un bancomat sau orice altceva într-o instituţie publică. De asemenea, în cazul închirierii unor imobile pe o perioadă limitată, de exemplu, o sală de conferinţă pentru 2-3 ore, astăzi practic trebuie făcută licitaţie pentru acea închiriere, deşi avem un singur ofertant. Se propun nişte soluţii prin care câştigăm şi timp şi soluţiile financiare îşi ating scopul”, a mai transmis Cseke Attila.