B1 Inregistrari!
B1 LIVE!
Acasa » Politică » Cseke Attila: Guvernul a adoptat pachetul administrativ care simplifică birocrația și accelerează descentralizarea (VIDEO)

Cseke Attila: Guvernul a adoptat pachetul administrativ care simplifică birocrația și accelerează descentralizarea (VIDEO)

Ana Beatrice
24 feb. 2026, 22:48
Cseke Attila: Guvernul a adoptat pachetul administrativ care simplifică birocrația și accelerează descentralizarea (VIDEO)
Sursă Foto: Inquam Photos / Virgil Simonescu
Cuprins
  1. Ce schimbări aduce, concret, noul pachet administrativ
  2. Cum vor putea fi transferate imobilele către autoritățile locale
  3. Ce se întâmplă cu imobilele abandonate și închirierile statului

Guvernul a aprobat pachetul administrativ propus de Ministerul Dezvoltării. Acesta include un set de măsuri care urmărește să accelereze procesul de descentralizare și să eficientizeze administrația publică. Anunțul a fost făcut marți seară de ministrul Dezvoltării, Cseke Attila.

Ce schimbări aduce, concret, noul pachet administrativ

Noile prevederi pun accent pe simplificarea procedurilor și pe reducerea birocrației, astfel încât cetățenii să beneficieze de servicii mai rapide și mai ușor de accesat

„Este o parte importantă legată de descentralizare, de ceea ce a spus şi domnul prim-ministru, simplificarea procedurilor, astfel încât descentralizarea în România să ia un alt avânt. Deci proceduri mult simplificate, fără prea multă birocrație, fără etape care astăzi au îngreunat această procedură. De asemenea, ca mecanisme de apropiere faţă de cetăţean şi faţă de comunităţile locale a deciziei, pe lângă mutarea competenţei de autorizare a activităţilor jocurilor de noroc, mai avem şi transferul competenţei către instituţiile prefectului, de atestare a domeniului public a unităţilor administrativ-teritoriale. Astfel încât toate UAT-urile din România nu vor mai veni la Ministerul Dezvoltării pentru a primi un punct de vedere, care oricum se bazează pe punctele de vedere ale serviciilor deconcentrate din judeţe, ci va fi un mecanism mult simplificat şi care va aduce şi în timp un câştig”, a spus Cseke Attila.

Cum vor putea fi transferate imobilele către autoritățile locale

În plus, Guvernul propune soluții pentru transferul unor imobile către autoritățile locale, inclusiv în cazul celor care nu sunt încă înscrise în cartea funciară.

„În primul rând, va exista posibilitatea transferului imobilelor care astăzi nu sunt cadastrate sau nu sunt înscrise în cartea funciară către autorităţile locale. Cu obligaţia ca acestea să facă această înscriere în cartea funciară în termen de trei ani de zile de la transferul imobilelor. De asemenea, în cazul transferului unui bun care face parte din domeniul privat al statului în domeniul privat al UAT-rilor, avem astăzi o reglementare şi o decizie a Curţii Constituţionale care ne spune că trebuie achitată contravaloarea acelui imobil. Pentru a uşura posibilitatea de a transfera aceste imobile, propunerea noastră a fost aceea de eşalonare a acestor plăţi, care rămân valabile pe termen de 10 ani, cu un avans de 25%, astfel încât aceste imobile să ajute în dezvoltarea comunităţilor locale”, a precizat acesta.

Ce se întâmplă cu imobilele abandonate și închirierile statului

Ministrul Dezvoltării a declarat că autoritățile locale au semnalat frecvent existența unor terenuri și clădiri abandonate, ai căror proprietari nu sunt cunoscuți. Aceste imobile ajung să degradeze imaginea localităților, mai ales când sunt situate în zone centrale.

„Sunt propuneri de simplificare a închirierii bunurilor proprietate a statului, astfel încât pentru suprafeţe mai mici de 10 metri pătraţi să nu mai avem nevoie de tot felul de licitaţii pentru a pune un bancomat sau orice altceva într-o instituţie publică. De asemenea, în cazul închirierii unor imobile pe o perioadă limitată, de exemplu, o sală de conferinţă pentru 2-3 ore, astăzi practic trebuie făcută licitaţie pentru acea închiriere, deşi avem un singur ofertant. Se propun nişte soluţii prin care câştigăm şi timp şi soluţiile financiare îşi ating scopul”, a mai transmis Cseke Attila.

Tags:
Citește și...
Municipiul București are nevoie de reorganizare administrativă. Cum vede Ciprian Ciucu relația cu primăriile de sector (VIDEO)
Politică
Municipiul București are nevoie de reorganizare administrativă. Cum vede Ciprian Ciucu relația cu primăriile de sector (VIDEO)
Transportul public din București ar putea intra în insolvență. Ciprian Ciucu acuză interesele de la STB (VIDEO)
Politică
Transportul public din București ar putea intra în insolvență. Ciprian Ciucu acuză interesele de la STB (VIDEO)
Război deschis în Consiliul General. Factura la căldură plătită de bucureșteni încinge spiritele între Ciucu și Băluță (VIDEO)
Politică
Război deschis în Consiliul General. Factura la căldură plătită de bucureșteni încinge spiritele între Ciucu și Băluță (VIDEO)
Ciprian Ciucu anunță reforma Bucureștiului. Schimbările pe care le vizează primarul general (VIDEO)
Politică
Ciprian Ciucu anunță reforma Bucureștiului. Schimbările pe care le vizează primarul general (VIDEO)
Guvernul a adoptat tăierile din administrație și pachetul de relansare economică. Ilie Bolojan estimează o schimbare în următoarele luni(VIDEO)
Politică
Guvernul a adoptat tăierile din administrație și pachetul de relansare economică. Ilie Bolojan estimează o schimbare în următoarele luni(VIDEO)
Băsescu recomandă o pauză de la austeritate: „Nu vreau să fiu categorisit ca om ce nu înțelege, nu discutăm despre nici o reformă!” (VIDEO)
Politică
Băsescu recomandă o pauză de la austeritate: „Nu vreau să fiu categorisit ca om ce nu înțelege, nu discutăm despre nici o reformă!” (VIDEO)
Promovare controversată în ograda USR. Irineu Darău a numit o cunoștință apropiată de-a lui Radu Miruță, fost simpatizant AUR, administator special la o uzină strategică de armament
Politică
Promovare controversată în ograda USR. Irineu Darău a numit o cunoștință apropiată de-a lui Radu Miruță, fost simpatizant AUR, administator special la o uzină strategică de armament
Unirea Bucureștiului cu Ilfovul ajunge pe agenda publică. Ce referendum propune consilierul onorific al premierului
Politică
Unirea Bucureștiului cu Ilfovul ajunge pe agenda publică. Ce referendum propune consilierul onorific al premierului
Când va promulga Nicușor Dan legea pensiilor magistraților. Clarificările Administrației Prezidențiale
Politică
Când va promulga Nicușor Dan legea pensiilor magistraților. Clarificările Administrației Prezidențiale
Ședință decisivă în Parlament pentru posturi rămase vacante. Ce schimbări sunt așteptate la Curtea de Conturi, Avocatul Poporului și CNDC
Politică
Ședință decisivă în Parlament pentru posturi rămase vacante. Ce schimbări sunt așteptate la Curtea de Conturi, Avocatul Poporului și CNDC
Ultima oră
00:00 - Municipiul București are nevoie de reorganizare administrativă. Cum vede Ciprian Ciucu relația cu primăriile de sector (VIDEO)
23:58 - Fertilizarea in vitro aduce trei zile de concediu plătit pentru angajate. Cum se acordă sprijinul de la stat
23:57 - Viorel Salvador Caragea, pus de ministrul USR al Economiei la conducerea unei fabrici de armament. Traseu politic controversat și explicații surprinzătoare: „O numire pe criterii profesionale”
23:56 - Jafuri de zeci de mii de euro în Spania, comise de cetățeni români. Cum au fost prinși suspecții de autorități
23:41 - Transportul public din București ar putea intra în insolvență. Ciprian Ciucu acuză interesele de la STB (VIDEO)
23:24 - Uniunea Europeană vrea să interzică petrol rusesc după alegerile din Ungaria
23:22 - Uniunea Europeană anunță un nou sprijin financiar pentru români. Ce sectoare pot profita de ajutor din 2028
23:21 - Ministrul Dezvoltării dezvăluie cifrele șoc. Peste 45.000 de posturi din administrația locală, reduse, mai mult de jumătate fiind vacante (VIDEO)
22:51 - Emoții uriașe pentru Kamara. Fiul artistului, Leon, urmează să fie operat.
22:47 - Război deschis în Consiliul General. Factura la căldură plătită de bucureșteni încinge spiritele între Ciucu și Băluță (VIDEO)