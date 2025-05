Ministrul Justiției, despre extrădarea fraților Tate: „Din câte cunosc, a existat o solicitare a Marii Britanii” (VIDEO)

Ministrul Justiției, , a discutat în emisiunea Politica Zilei, moderată de Ioana Constantin, pe B1 TV, despre cazul fraților .

Cotidianul britanic The Telegraph scrie că Andrew Tate va fi extrădat în Marea Britanie, după ce va fi judecat în România.

„Acuzațiile sunt foarte serioase”

Marinescu a menționat că există o solicitare, dar că aceasta nu poate fi soluționată până la încheierea procedurilor legale în România. De asemenea, a precizat că frații Tate se află sub control judiciar, care permite deplasări, dar cu obligația de a se prezenta în fața autorităților judiciare române.

“Acuzațiile sunt foarte serioase. După cum cunoașteți, există și o măsură preventivă a controlului judiciar. Cauza este în continuare în investigarea organelor de Parchet, iar în ceea ce privește solicitările în cadrul cooperării judiciare formulate de către alte state, acestea vor primi un răspuns după ce autoritățile judiciare din România vor adopta o soluție definitivă cu privire la aceste persoane”.

„Din câte cunosc, a existat o solicitare a Marii Britanii”

Chestionat dacă există o astfel de solicitare, în acest moment, din partea Marii Britanii, minsitrul Justiției a răspuns:

“Din câte cunosc, a existat o solicitare a Marii Britanii, dar, repet, până la soluționarea definitivă de către autoritățile din România, nu putem vorbi de o soluționare a acestei solicitări. Cu siguranță, are prioritate sistemul de drept național și, repet, după câte cunoașteți, există un dosar care vizează presupuse fapte de natură penală săvârșite de acești inculpați”.

“Controlul judiciar are o serie de obligații în conținutul său, poate conține și obligația de a se interzice părăsirea teritoriului național sau această obligație poate să fie înlăturată din cuprinsul controlului, astfel încât persoana are posibilitatea unei deplasări pe un areal mai larg, dar în continuare are, bineînțeles, obligația să se înfățișeze la organele judiciare din România, în caz contrar, urmând a se adopta măsuri mult mai severe”, a mai adăugat Radu Marinescu.