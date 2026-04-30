Lista nominalizărilor pentru Premiul Nobel pentru Pace din 2026 este deja una extinsă, cu aproximativ 287 de candidați. Secretarul Comitetului Nobel norvegian, Kristian Berg Harpviken, a confirmat amploarea acestei selecții. Printre cei luați în calcul se numără și preşedintele american Donald Trump, informează Agerpres.
Cine sunt candidații și de ce rămâne Premiul Nobel pentru Pace atât de important
Într-un context global tot mai tensionat, Premiul Nobel pentru Pace își consolidează importanța. Acest lucru se întâmplă chiar și pe fondul creșterii numărului de conflicte și al presiunilor asupra cooperării internaționale.
Secretarul Comitetului Nobel norvegian, Kristian Berg Harpviken, a precizat că, dintre nominalizările din acest an, 208 sunt persoane fizice și 79 sunt organizații. El a evidențiat totodată o schimbare semnificativă a listei față de anii trecuți.
„Întrucât sunt nou în funcție, unul dintre lucrurile care m-a surprins într-o oarecare măsură este cât de mult se reînnoiesc membrii listei de la an la an”, a declarat acesta. În ciuda provocărilor globale, mesajul rămâne clar: „Premiul pentru Pace este chiar mai important într-o perioadă precum cea în care trăim”, a subliniat Harpviken.
Cine îl susține pe Trump și cât de reale sunt nominalizările pentru Nobel
Interesul pentru Premiul Nobel pentru Pace 2026 este în creștere, pe măsură ce apar tot mai multe nume și speculații. Totuși, multe dintre detalii rămân necunoscute. Liderii din Cambodgia, Israel și Pakistan au anunțat că l-au nominalizat pe Donald Trump. Aceste propuneri ar fi fost făcute încă din 2025, în termenul oficial. Cu toate acestea, procesul este complet opac, deoarece nominalizările sunt păstrate secrete timp de 50 de ani. Secretarul comitetului, Kristian Berg Harpviken, a refuzat să confirme orice nume.
O nominalizare nu înseamnă susținere din partea juriului, ci doar o propunere formală. Lista candidaților este, în realitate, mult mai amplă și poate fi completată de mii de persoane eligibile din întreaga lume. Aceasta include lideri politici, șefi de stat, profesori universitari sau foști laureați ai premiului.
În același timp, comitetul și-a exprimat îngrijorarea pentru starea de sănătate a laureatei din 2023, Narges Mohammadi, aflată în închisoare în Iran după un atac de cord. „Sora ei a putut să o viziteze ieri în închisoare, iar relatările care au apărut după aceea sunt de fapt destul de alarmante”, a declarat Harpviken. „Sperăm că autoritățile iraniene vor acorda atenție acestui lucru și o vor elibera pentru a putea beneficia de tratament medical adecvat”, a adăugat acesta.
Printre numele vehiculate se află și Lisa Murkowski și Aaja Chemnitz, apreciate pentru contribuțiile lor la stabilitatea regiunii arctice. „Împreună au lucrat neobosit pentru a construi încredere și pentru a asigura o dezvoltare pașnică a regiunii arctice”, a spus parlamentarul norvegian Lars Haltbrekken. Laureatul va fi anunțat pe 9 octombrie, iar ceremonia oficială va avea loc pe 10 decembrie.