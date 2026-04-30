Lista nominalizărilor pentru Premiul Nobel pentru Pace din 2026 este deja una extinsă, cu aproximativ 287 de candidați. Secretarul Comitetului Nobel norvegian, Kristian Berg Harpviken, a confirmat amploarea acestei selecții. Printre cei luați în calcul se numără și preşedintele american , informează Agerpres.

Cine sunt candidații și de ce rămâne Premiul Nobel pentru Pace atât de important

Într-un context global tot mai tensionat, Premiul Nobel pentru Pace își consolidează importanța. Acest lucru se întâmplă chiar și pe fondul creșterii numărului de conflicte și al presiunilor asupra cooperării internaționale.

Secretarul Comitetului Nobel norvegian, Kristian Berg Harpviken, a precizat că, dintre nominalizările din acest an, 208 sunt persoane fizice și 79 sunt organizații. El a evidențiat totodată o schimbare semnificativă a listei față de anii trecuți.

„Întrucât sunt nou în funcție, unul dintre lucrurile care m-a surprins într-o oarecare măsură este cât de mult se reînnoiesc membrii listei de la an la an”, a declarat acesta. În ciuda provocărilor globale, mesajul rămâne clar: „Premiul pentru Pace este chiar mai important într-o perioadă precum cea în care trăim”, a subliniat Harpviken.

Cine îl susține pe Trump și cât de reale sunt nominalizările pentru Nobel