B1 Inregistrari!
B1 LIVE!
Acasa » Eveniment » Mircea Coșea a murit. Profesorul universitar avea 83 de ani (VIDEO)

Mircea Coșea a murit. Profesorul universitar avea 83 de ani (VIDEO)

Mirela Ionela Achim
19 dec. 2025, 08:19
Mircea Coșea a murit. Profesorul universitar avea 83 de ani (VIDEO)
Mircea Coșea a murit. Sursa foto: Captură video - EM 360 Studiu / YouTube
Cuprins
  1. Coșea a fost internat în spital la începutul lunii
  2. Cine a fost Mircea Coșea

Mircea Coșea, profesor universitar, analist economic și fost politician, a murit joi, la vârsta de 83 de ani.

Coșea a fost internat în spital la începutul lunii

Pe 4 decembrie, Coșea a scris pe Facebook că a fost internat în spital din cauza unor probleme de sănătate.

„Săptămâna trecută am avut probleme de sănătate ceea ce nu este surprinzător la vârsta mea. Am fost internat la Spitalul Floreasca, etajul 2 salonul 227. Domnul prof. dr Mircea Beuran, președintele Academiei de Științe Medicale m-a ” reparat” și de această dată. Îi mulțumesc, îl admir, îi sunt recunoscător dar nu despre domnia sa vreau să vorbesc de această dată.

Stimați prieteni, sănătatea este mai bună decât toate dar uneori ea depinde nu doar de știința medicala ci și de modul cum aceasta este aplicată. În cazul de față am văzut și am simțit pe propria piele cum știința eminentului profesor s-a aplicat de către o categorie puțin cunoscută a mediului sanitar, aceea a asistenților medicali.

Cum spuneam, am fost internat în salonul 227 etaj 2 Floreasca. Este un salon post operatoriu cu 10 paturi. Meseria mea, care timp de aproape 60 de ani mi-a intrat în sânge nu m-a lăsat ca între branule, perfuzii și colectări să nu ” analizez” modul cum funcționează sistemul sanitar, pe un eșantion reprezentat de salonul cu pacienți aflați în chinurile durerilor și stresului post operatoriu.

Concluzia : surprinzătoare dar adevărată. : o săptămâna, 24 din 24 am asistat la o activitate de excelență.

Doamnele și domnișoarele asistente au performat la cel mai înalt nivel de competență, de responsabilitate și de comportament super civilizat, de o empatie permanentă față de fiecare pacient în parte. Dacă nu ar fi aparent incompatibilă cu ” spitalul” pot spune că își practică meseria cu eleganță .

De ziua României, fiind pacient, m-am simțit și eu mândru că sunt român pentru că beneficiam de înalta calitatea a muncii unor românce : doamnele și domnișoarele asistente medicale”, scrisese Mircea Coșea, la vremea respectivă.

Cine a fost Mircea Coșea

Între 1973-1980, Mircea Coșea a fost expert în prognoză economică și macroeconomie la Comisia Economică ONU pentru Europa de la Geneva.

El a fost președinte al Comisiei Naționale de Strategie între 1990 și 1993, apoi Ministru de Stat și Președinte al Consiliului pentru Reformă în Guvernul Văcăroiu, între 1993 și 1996, având un rol cheie în crearea pieței de capital din România. Coșea a reprezentat România în negocierile cu Banca Mondială şi Fondul Monetar Internaţional.

Din 1996 până în 2008 a fost deputat în Parlamentul României două mandate. Mai apoi a fost europarlamentar.

Mircea Coșea a fost profesor la ASE Bucuresti și la alte universități. A publicat manuale de economie, studii economice și numeroase articole în publicaţii româneşti şi străine.

Tags:
Citește și...
Prăjitură Albă ca Zăpada, vedeta meselor de Crăciun. Cum se pregătește celebrul desert
Eveniment
Prăjitură Albă ca Zăpada, vedeta meselor de Crăciun. Cum se pregătește celebrul desert
Ținuta pentru Revelion: cât cheltuie românii și ce recomandă designerii pentru noaptea dintre ani
Eveniment
Ținuta pentru Revelion: cât cheltuie românii și ce recomandă designerii pentru noaptea dintre ani
Intervenție contra cronometru în Italia, pentru salvarea unui român. Cum a ajuns într-un șanț plin de noroi
Eveniment
Intervenție contra cronometru în Italia, pentru salvarea unui român. Cum a ajuns într-un șanț plin de noroi
O nouă schemă de fraudă online îți poate goli contul. Mesaje false, amenzi inventate și presiune pentru plată imediată
Eveniment
O nouă schemă de fraudă online îți poate goli contul. Mesaje false, amenzi inventate și presiune pentru plată imediată
Evadare la Penitenciarul Poarta Albă! Un tânăr condamnat pentru tâlhărie calificată a sărit gardul și a fugit (FOTO)
Eveniment
Evadare la Penitenciarul Poarta Albă! Un tânăr condamnat pentru tâlhărie calificată a sărit gardul și a fugit (FOTO)
Problema care îi deranjează pe turiștii străini la București: „Am mare grijă, mi-e teamă. Nu mă simt în siguranţă”
Eveniment
Problema care îi deranjează pe turiștii străini la București: „Am mare grijă, mi-e teamă. Nu mă simt în siguranţă”
Fără zăpadă, fără turiști! Hotelurile din stațiunile montane pierd rezervări înainte de Crăciun: „Situația este jalnică”
Eveniment
Fără zăpadă, fără turiști! Hotelurile din stațiunile montane pierd rezervări înainte de Crăciun: „Situația este jalnică”
Guvernul prelungește măsura care permite cumularea pensiei cu salariul, cu prioritate pentru Educație și Sănătate. Anunțul făcut de Alexandru Rogobete
Eveniment
Guvernul prelungește măsura care permite cumularea pensiei cu salariul, cu prioritate pentru Educație și Sănătate. Anunțul făcut de Alexandru Rogobete
Super-gripa se extinde rapid! România, lovită de un val exploziv de îmbolnăviri: „Am senzaţie de greaţă, vomit de azi dimineaţă”
Eveniment
Super-gripa se extinde rapid! România, lovită de un val exploziv de îmbolnăviri: „Am senzaţie de greaţă, vomit de azi dimineaţă”
Nicușor Dan, surpriză la aterizarea în Finlanda. Cine l-a așteptat pe aeroport
Eveniment
Nicușor Dan, surpriză la aterizarea în Finlanda. Cine l-a așteptat pe aeroport
Ultima oră
08:47 - Nicușor Dan, înainte de întâlnirea cu magistrații: „În numirea şefului ICCJ, preşedintele nu are absolut niciun rol, este spectator” (VIDEO)
08:39 - Prognoza meteo, 19 decembrie. Iată cum va fi vremea astăzi
07:59 - Nicușor Dan: „Coaliția asta a reușit, dacă ne uităm macro”
07:32 - Nicușor Dan: UE va împrumuta Ucraina cu 90 de miliarde de euro
00:00 - Anamaria Prodan și Laurențiu Reghecampf au îngropat securea războiului: „Îi trimitem absolut tot ce se întâmplă”
23:59 - Prăjitură Albă ca Zăpada, vedeta meselor de Crăciun. Cum se pregătește celebrul desert
23:58 - Românii care obțin venituri din Bitcoin vor achita taxe mai mari din 2026. Cum se schimbă impozitarea criptomonedelor
23:34 - Ținuta pentru Revelion: cât cheltuie românii și ce recomandă designerii pentru noaptea dintre ani
23:23 - Intervenție contra cronometru în Italia, pentru salvarea unui român. Cum a ajuns într-un șanț plin de noroi
22:57 - O nouă schemă de fraudă online îți poate goli contul. Mesaje false, amenzi inventate și presiune pentru plată imediată