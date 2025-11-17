Un tânăr în vârstă de 18 ani a fost reţinut într-un caz de viol și crimă ce a avut loc în orașul Năvodari, județul Constanța.

Caz de viol și crimă în Năvodari

Ancheta a început după ce trupul fără viață al femeii a fost găsit într-o zonă publică din oraș

„Evenimentul a fost sesizat la data de 15 noiembrie a.c., în jurul orei 7:40, când poliţişti din cadrul Poliţiei oraşului Năvodari au fost sesizaţi, prin apel unic de urgenţă 112, cu privire la descoperirea cadavrului unei persoane de sex feminin, într-o zonă publică din oraşul Năvodari, fără a exista suspiciuni”, a transmis Inspectoratul de Poliție Județean , într-un comunicat.

Autopsia a arătat un raport sexual întreţinut recent și o moarte violentă a femeii. Cercetările efectuate de polițiști au dus la tânărul de 18 ani.

„Într-un timp foarte scurt, poliţiştii, sub coordonarea procurorului de caz, au reuşit reţinerea unei persoane cercetate comiterea faptelor, pentru 24 de ore, din anchetă rezultând faptul că, în noaptea de 14 spre 15 noiembrie a.c., tânărul ar fi întreţinut relaţii sexuale cu femeia, de 48 de ani, împotriva voinţei sale, iar ulterior i-ar fi suprimat viaţa”, se mai arată în informarea oficială.

Tânărul a fost reținut și se află acum în Centrul de Reţinere şi Arestare Preventivă al IPJ Constanța.