B1 Inregistrari!
B1 LIVE!
Acasa » Eveniment » Năvodari: Tânăr de 18 ani, reținut după ce a violat și ucis o femeie de 48 de ani

Năvodari: Tânăr de 18 ani, reținut după ce a violat și ucis o femeie de 48 de ani

Traian Avarvarei
17 nov. 2025, 23:58
Năvodari: Tânăr de 18 ani, reținut după ce a violat și ucis o femeie de 48 de ani

Un tânăr în vârstă de 18 ani a fost reţinut într-un caz de viol și crimă ce a avut loc în orașul Năvodari, județul Constanța.

Caz de viol și crimă în Năvodari

Ancheta a început după ce trupul fără viață al femeii a fost găsit într-o zonă publică din oraș

„Evenimentul a fost sesizat la data de 15 noiembrie a.c., în jurul orei 7:40, când poliţişti din cadrul Poliţiei oraşului Năvodari au fost sesizaţi, prin apel unic de urgenţă 112, cu privire la descoperirea cadavrului unei persoane de sex feminin, într-o zonă publică din oraşul Năvodari, fără a exista suspiciuni”, a transmis Inspectoratul de Poliție Județean (IPJ) Constanța, într-un comunicat.

Autopsia a arătat un raport sexual întreţinut recent și o moarte violentă a femeii. Cercetările efectuate de polițiști au dus la tânărul de 18 ani.

„Într-un timp foarte scurt, poliţiştii, sub coordonarea procurorului de caz, au reuşit reţinerea unei persoane cercetate comiterea faptelor, pentru 24 de ore, din anchetă rezultând faptul că, în noaptea de 14 spre 15 noiembrie a.c., tânărul ar fi întreţinut relaţii sexuale cu femeia, de 48 de ani, împotriva voinţei sale, iar ulterior i-ar fi suprimat viaţa”, se mai arată în informarea oficială.

Tânărul a fost reținut și se află acum în Centrul de Reţinere şi Arestare Preventivă al IPJ Constanța.

Tags:
Citește și...
Un avocat celebru din Italia intră în dosarul fraților Mocanu. Cum le poate influența cazul
Eveniment
Un avocat celebru din Italia intră în dosarul fraților Mocanu. Cum le poate influența cazul
Salata orientală de post, preparatul plin de savoare și ușor de pregătit. De ce ingrediente ai nevoie
Eveniment
Salata orientală de post, preparatul plin de savoare și ușor de pregătit. De ce ingrediente ai nevoie
Momentul în care un cerșetor grav bolnav se ”vindecă miraculos” când crede că nu-l mai vede nimeni (VIDEO)
Eveniment
Momentul în care un cerșetor grav bolnav se ”vindecă miraculos” când crede că nu-l mai vede nimeni (VIDEO)
Ryanair renunță definitiv la biletele pe hârtie și trece complet la digital. Ce înseamnă această schimbare pentru pasageri
Eveniment
Ryanair renunță definitiv la biletele pe hârtie și trece complet la digital. Ce înseamnă această schimbare pentru pasageri
Alimentul cu puține calorii care ajută la prevenirea bolilor de inimă. Poate fi consumat într-o varietate de combinații
Eveniment
Alimentul cu puține calorii care ajută la prevenirea bolilor de inimă. Poate fi consumat într-o varietate de combinații
Amnezia digitală, fenomenul care explică de ce oamenii nu mai știu să citească un ceas clasic. Care sunt cauzele și cum poate fi combătută
Eveniment
Amnezia digitală, fenomenul care explică de ce oamenii nu mai știu să citească un ceas clasic. Care sunt cauzele și cum poate fi combătută
Trucurile care te vor ajuta să îți reduci costul facturilor la energie electrică
Eveniment
Trucurile care te vor ajuta să îți reduci costul facturilor la energie electrică
MApN mută radarele care detectau dronele rusești în zona Deltei, din cauză că nava cu GPL lovită de ruși ar putea exploda. Ce a transmis Armata României
Eveniment
MApN mută radarele care detectau dronele rusești în zona Deltei, din cauză că nava cu GPL lovită de ruși ar putea exploda. Ce a transmis Armata României
Biletul de adio lăsat de tânărul polițist care s-a sinucis. Ce probleme avea Marius
Eveniment
Biletul de adio lăsat de tânărul polițist care s-a sinucis. Ce probleme avea Marius
Inteligența artificială, noua cauză de conflicte în cupluri. Ce rol joacă chatboții în divorțuri
Eveniment
Inteligența artificială, noua cauză de conflicte în cupluri. Ce rol joacă chatboții în divorțuri
Ultima oră
23:58 - Un avocat celebru din Italia intră în dosarul fraților Mocanu. Cum le poate influența cazul
23:51 - Salata orientală de post, preparatul plin de savoare și ușor de pregătit. De ce ingrediente ai nevoie
23:39 - Momentul în care un cerșetor grav bolnav se ”vindecă miraculos” când crede că nu-l mai vede nimeni (VIDEO)
23:21 - ANM avertizează: Cod roșu de vânt în zona montană. Cât de puternice vor fi rafalele de vânt
23:06 - Impozitele pe proprietate și mașini vor crește de la anul. Parlamentul, așteptat să adopte marți noul pachet fiscal
Catalin Drula
23:03 - Descoperire cutremurătoare într-un lac din Moscova. Polițiștii au dat startul unei ample operațiuni de căutare pentru a pune mâna pe făptaș
22:48 - Ryanair renunță definitiv la biletele pe hârtie și trece complet la digital. Ce înseamnă această schimbare pentru pasageri
22:34 - Surse: Nicușor Dan are marți o ultimă negociere cu magistrații. În lipsa unui acord, ar urma să nu se mai facă nicio concesie în privința pensiilor și să fie păstrată reforma în forma sa inițială
22:30 - Cum a marcat Mara Bănică trei ani de la moartea tatălui său: „Mi-e dor să glumim noi doi. Poate cel mai dor”
22:27 - Alimentul cu puține calorii care ajută la prevenirea bolilor de inimă. Poate fi consumat într-o varietate de combinații