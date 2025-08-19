Newsweek: Budăi dă vești bune la pensie pentru 660.000 pensionari. Când vin banii de la Mica Recalculare

Eveniment
Pensionarii vor primi banii la pensie de la Mica Recalculare. Fostul ministru al Muncii, Marius Budăi, a declarat pentru Newsweek care este stadiul acestui proces de punere în aplicare a veniturilor nepermanente la pensie și când vor primi pensionarii banii.
Procesul de recalculare a pensiilor continuă să creeze emoții și așteptări în rândul pensionarilor din România. Așa-numita „Mica Recalculare”, procedura prin care sunt valorificate veniturile nepermanente – prime, sporuri sau alte drepturi care nu aveau caracter permanent – trebuia să fie finalizată încă din luna martie.
