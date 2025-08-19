B1 Inregistrari!
Newsweek: Budăi dă vești bune la pensie pentru 660.000 pensionari. Când vin banii de la Mica Recalculare

Newsweek: Budăi dă vești bune la pensie pentru 660.000 pensionari. Când vin banii de la Mica Recalculare

Ana Maria
19 aug. 2025, 14:42
Newsweek: Budăi dă vești bune la pensie pentru 660.000 pensionari. Când vin banii de la Mica Recalculare
Foto: Facebook/ Marius Constantin Budai

Pensionarii vor primi banii la pensie de la Mica Recalculare. Fostul ministru al Muncii, Marius Budăi, a declarat pentru Newsweek care este stadiul acestui proces de punere în aplicare a veniturilor nepermanente la pensie și când vor primi pensionarii banii.

Procesul de recalculare a pensiilor continuă să creeze emoții și așteptări în rândul pensionarilor din România. Așa-numita „Mica Recalculare”, procedura prin care sunt valorificate veniturile nepermanente – prime, sporuri sau alte drepturi care nu aveau caracter permanent – trebuia să fie finalizată încă din luna martie.

Mai multe detalii, pe newsweek.ro.

