Newsweek: Pensie scăzută cu 100 lei la Mica Recalculare pentru un pensionar. Casa de Pensii: Nu e singurul caz

Pensionarii au fost avertizați: Mica Recalculare nu înseamnă neapărat bani în plus la pensie. Un pensionar a primit pensia cu 100 lei mai mică deoarece prin formula de calcul punctajul i-a fost scăzut și implicit, valoarea pensiei.

Începând cu 1 septembrie 2024, sute de mii de pensionari din România au depus documente suplimentare la Casa de Pensii pentru a beneficia de recalcularea pensiei lor, conform Legii nr. 360/2023.

Aceștia au sperat că adeverințele cu venituri brute, care nu apăreau în cartea lor de muncă pentru activitatea dinainte de 2001, le vor aduce un punctaj mai bun și, implicit, o pensie mai mare.

