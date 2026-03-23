NIBIRU, un concept unic de divertisment pe litoralul românesc. Selly: „Propunem o schimbare de paradigmă. În 3 ani, peste un miliard de euro vor fi infuzați în economia locală". Ce artiști internaționali vor cânta (VIDEO)

Traian Avarvarei
23 mart. 2026, 23:59
NIBIRU. Sursa foto: Captură video B1 TV
Cuprins
  1. NIBIRU – un concept unic de divertisment
  2. NIBIRU, o gură de oxigen pentru litoralul românesc și o întreagă industrie

Vara acestui an se anunță plină de experiențe inedite. Litoralul românesc prinde viață odată cu lansarea NIBIRU, un proiect ambițios dedicat publicului de toate vârstele, dar mai ales tinerilor. Un oraș al divertismentului, care va repune litoralul Mării Negre pe harta distracției.

Selly: „Un pas mic pentru un om, un pas uriaș pentru Costinești!”

NIBIRU – un concept unic de divertisment

Anul 2026 surprinde România cu un concept al divertismentului unic. Timp de 46 de zile, proiectul NIBIRU va aduce pe litoralul românesc experiențe relaxante pentru toate generațiile și toate gusturile.

„La această locație numită NIBIRU vor veni Timbaland, Fat Joe, Busta Rhymes, Ozuna, Hugel, și Nicky Jam, șase artiști internaționali care au aproape 200 de milioane de ascultători cumulat. Și am anunțat, de asemenea, un lucru foarte important: promenada Nibiru va avea intrarea liberă, condiționată de o consumație minimă de doar 5 euro. Sunt, poate, cele mai importamte anunțuri.

Mai e mult de muncă până în vară, însă sunt convins că vom reuși și sunt convins că NIBIRU va însemna o schimbare de paradigmă pentru ce se înseamnă litoralul românesc și modul în care litoralul românesc se raportează la experiența clientului”, a declarat Andrei Șelaru, cunoscut sub numele Selly, cofondator NIBIRU.

NIBIRU, o gură de oxigen pentru litoralul românesc și o întreagă industrie

Printre atracțiile zilnice, toți cei prezenți se vor bucura de o scenă de mari dimensiuni pe care vor avea loc în fiecare seară concerte, momente e dans, acrobații, elemente de circ, show-uri pirotehnice și producții speciale realizate exclusiv pentru acest proiect.

„Ne uităm la undeva la 300 de miliaone de euro pe an impact economic doar în NIBIRU. Când punem și BEACH, PLEASE! la socoteală, care anul trecut a avut 100 de milioane impact – auditată această cifră – vorbim de 400 de milioane pe an.

Deci în trei ani peste un miliard de euro vor fi infuzați în economia locală. Foarte mulți se vor duce și pe taxe locale și pe impozite locale, dar marea lor majoritate se vor duce înspre hotelieri, înspre industria HoReCa și asta ar trebui să fie o gură binevenită de oxigen pentru o industrie care probabil are nevoie de o modernizare. Noi suntem doar o piesă din ecosistem. Cu noi se vor pune mult mai multe rotițe în mișcare”, a mai afirmat Selly.

