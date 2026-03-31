Fostul lider PSD de la Constanța, Nicușor Constantinescu, va fi eliberat temporar din penitenciar, după ce instanța a decis întreruperea executării pedepsei pentru o perioadă de trei luni, din motive medicale, potrivit site-ului .

Decizia vine în urma unei contestații analizate de judecători, care au admis solicitarea formulată în cauză și au dispus suspendarea executării pedepsei privative de libertate.

De ce a decis instanța eliberarea temporară a lui Nicușor Constantinescu

Magistrații au stabilit că există temeiuri medicale care justifică întreruperea executării pedepsei. Astfel, va putea ieși din închisoare pentru o perioadă limitată, de trei luni.

Hotărârea este definitivă și nu mai poate fi contestată.

Ce prevede, concret, minuta instanței

„În temeiul art. 597 alin.(7) şi (8) Cod procedură penală, admite contestaţia formulată de Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie – Direcţia Naţională Anticorupţie împotriva sentinţei penale nr.52/F din data de 18 martie 2026 a Curţii de Apel Bucureşti – Secţia I Penală pronunţată în dosarul nr.7496/2/2025 (4277/2025). Desfiinţează, în parte, sentinţa penală atacată şi, în rejudecare dispune:

Întreruperea executării pedepsei de 10 ani închisoare, dispusă prin sentinţa penală nr. 142F/29.07.2016 pronunţată de Curtea de Apel Bucureşti în dosarul nr. 6854/2/2014, definitivă prin Decizia penală nr. 239/A/11.07.2019 pronunţată de Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, în baza căreia a fost emis M.E.P.Î. nr. 398 din 11.07.2019, precum şi a oricăror alte mandate de executare a pedepsei închisorii emise pe numele persoanei condamnate, pentru o perioadă de 3 (trei) luni. Menţine celelalte dispoziţii ale sentinţei penale atacate care nu contravin prezentei. Cheltuielile judiciare ocazionate de soluţionarea contestaţiei formulată de Parchet rămân în sarcina statului. Definitivă. Pronunţată în şedinţă publică, astăzi, 31 martie 2026”, se arată în minuta instanței.

Ce urmează după această decizie

După expirarea perioadei de trei luni, Nicușor Constantinescu va trebui să revină în penitenciar pentru a-și continua executarea pedepsei, dacă nu vor interveni alte decizii ale instanței.

Cazul său rămâne unul dintre cele mai cunoscute din zona administrației locale, fiind asociat cu mai multe dosare de corupție instrumentate de procurorii anticorupție.