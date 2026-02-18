Nicușor Dan a plecat spre Statele Unite. Cu ce zboară și cât costă deplasarea președintelui la Washington. Jumătate de preț din cât dădea Iohannis pe o cursă în SUA

Administrația Prezidențială a închiriat un avion privat de tip Bombardier Global 6000 care ar aparține lui Ion Țiriac pentru deplasarea oficială a lui Nicușor Dan în Washington.

Cât costă deplasarea lui Nicușor la Washington

Conform , avionul în care s-a îmbarcat Nicușor Dan este înmatriculat în Austria și operat de compania Avcon Jet., iar aparatul de zbor are autonomie suficientă pentru zbor direct între București și Washington. Costul estimat pentru închirierea acestui avion pentru un zbor dus‑întors ar fi în jur de 170 000 – 200 000 de euro. Avionul, de tip Bombardier Global 6000, poate transporta 14 pasageri.

Este o schimbare totală de atitudine a lui Nicușor Dan care până acum a folosit un avion militar Spartan pentru deplasările în străinătate. Deplasări care nu au fost lipsite de peripeții. În ianuarie, în Franța a stat blocat aproape 24 de ore din cauza viscolului care s-a abătut asupra Parisului, iar într-o deplasare în Germania, aeronava s-a stricat.

De altfel, nici distanța nu îi permitea lui Nicușor Dan să plece cu Spartanul. Aeronava militară nu are autonomie de zbor încât să treacă oceanul și ar fi avut nevoie de două escale pentru realimentare. Ceea ce ar fi făcut ca drumul lui Nicușor Dan de la București la Washington să dureze mai mult de 20 de ore.

Nicușor Dan va participa joi, în calitate de observator, la prima ședință a Consiliului pentru Pace organizată la Washington, inițiativă a președintelui SUA Donald Trump.

Ne aducem aminte de Iohannis

Statul român nu deține un avion exclusiv pentru Președinte, așa cum au unele țări. Pentru deplasările oficiale externe, Administrația Prezidențială închiriază aeronave private sau charter, în funcție de distanță, rută și programul vizitei oficiale.

Iar predecesorul lui Nicușor Dan a profitat din plin. spre orice destinație s-ar fi îndreptat.

Doar în perioada 2015 – februarie 2025, fostul președinte Klaus Iohannis a efectuat 193 de deplasări externe, iar cheltuielile pentru zboruri au fost de peste 113 milioane de lei, aproximativ 23 de milioane de euro, plătite din bugetul Administrației Prezidențiale pentru închirierea de avioane private pentru aceste deplasări.

2023 a fost cel mai costisitor an din punct de vedere al deplasărilor lui Iohannis.

Turneul din America de Sud (Brazilia, Chile, Argentina), cea mai scumpă deplasare din 2023, a costat peste 7,5 milioane de lei, turneul din Asia (Japonia și Singapore) a avut un cost de aproximativ 7 milioane de lei, iar turneul din Africa (Kenya, Tanzania, Capul Verde, Senegal) a costat peste 3,5 milioane de lei.

În 2024, Iohannis a avut 22 de zboruri care au costat aproximativ 21 de milioane de lei. Aici avem și trei deplasări în SUA, fiecare costând peste 2 milioane lei pentru avionul închiriat.

Iar în 2025 un singur zbor la Bruxelles a costat aproape 700.000 de lei.