B1 Inregistrari!
B1 LIVE!
Acasa » Eveniment » Nicușor Dan a plecat spre Statele Unite. Cu ce zboară și cât costă deplasarea președintelui la Washington. Jumătate de preț din cât dădea Iohannis pe o cursă în SUA

Nicușor Dan a plecat spre Statele Unite. Cu ce zboară și cât costă deplasarea președintelui la Washington. Jumătate de preț din cât dădea Iohannis pe o cursă în SUA

Adrian A
18 feb. 2026, 15:12
Nicușor Dan a plecat spre Statele Unite. Cu ce zboară și cât costă deplasarea președintelui la Washington. Jumătate de preț din cât dădea Iohannis pe o cursă în SUA
Sursă foto: jftjet.com
Cuprins
  1. Cât costă deplasarea lui Nicușor la Washington
  2. Ne aducem aminte de Iohannis

Administrația Prezidențială a închiriat un avion privat de tip Bombardier Global 6000 care ar aparține lui Ion Țiriac pentru deplasarea oficială a lui Nicușor Dan în Washington.

Cât costă deplasarea lui Nicușor la Washington

Conform BoardingPass.ro, avionul în care s-a îmbarcat Nicușor Dan este înmatriculat în Austria și operat de compania Avcon Jet., iar aparatul de zbor are autonomie suficientă pentru zbor direct între București și Washington. Costul estimat pentru închirierea acestui avion pentru un zbor dus‑întors ar fi în jur de 170 000 – 200 000  de euro. Avionul, de tip Bombardier Global 6000, poate transporta 14 pasageri.

Este o schimbare totală de atitudine a lui Nicușor Dan care până acum a folosit un avion militar Spartan pentru deplasările în străinătate. Deplasări care nu au fost lipsite de peripeții. În ianuarie, în Franța a stat blocat aproape 24 de ore din cauza viscolului care s-a abătut asupra Parisului, iar într-o deplasare în Germania, aeronava s-a stricat.

De altfel, nici distanța nu îi permitea lui Nicușor Dan să plece cu Spartanul. Aeronava militară nu are autonomie de zbor încât să treacă oceanul și ar fi avut nevoie de două escale pentru realimentare. Ceea ce ar fi făcut ca drumul lui Nicușor Dan de la București la Washington să dureze mai mult de 20 de ore.

Nicușor Dan va participa joi, în calitate de observator, la prima ședință a Consiliului pentru Pace organizată la Washington, inițiativă a președintelui SUA Donald Trump.

Ne aducem aminte de Iohannis

Statul român nu deține un avion exclusiv pentru Președinte, așa cum au unele țări. Pentru deplasările oficiale externe, Administrația Prezidențială închiriază aeronave private sau charter, în funcție de distanță, rută și programul vizitei oficiale.

Iar predecesorul lui Nicușor Dan a profitat din plin. Klaus Iohannis a zburat doar în lux spre orice destinație s-ar fi îndreptat.

Doar în perioada 2015 – februarie 2025, fostul președinte Klaus Iohannis a efectuat 193 de deplasări externe, iar cheltuielile pentru zboruri au fost de peste 113 milioane de lei, aproximativ 23 de milioane de euro, plătite din bugetul Administrației Prezidențiale pentru închirierea de avioane private pentru aceste deplasări.

2023 a fost cel mai costisitor an din punct de vedere al deplasărilor lui Iohannis.

Turneul din America de Sud (Brazilia, Chile, Argentina), cea mai scumpă deplasare din 2023, a costat peste 7,5 milioane de lei, turneul din Asia (Japonia și Singapore) a avut un cost de aproximativ 7 milioane de lei, iar turneul din Africa (Kenya, Tanzania, Capul Verde, Senegal) a costat peste 3,5 milioane de lei.

În 2024, Iohannis a avut 22 de zboruri care au costat aproximativ 21 de milioane de lei. Aici avem și trei deplasări în SUA, fiecare costând peste 2 milioane lei pentru avionul închiriat.

Iar în 2025  un singur zbor la Bruxelles a costat aproape 700.000 de lei.

Tags:
Citește și...
CCR a publicat argumentele pentru decizia prin care a respins sesizarea de neconstituționalitate pe reforma pensiilor speciale (DOCUMENT)
Eveniment
CCR a publicat argumentele pentru decizia prin care a respins sesizarea de neconstituționalitate pe reforma pensiilor speciale (DOCUMENT)
Reacție dură din CSM după decizia CCR privind pensiile magistraților: „Democrația a murit”
Eveniment
Reacție dură din CSM după decizia CCR privind pensiile magistraților: „Democrația a murit”
Risc de viituri pe mai multe râuri din ţară. Hidrologii au emis o avertizare Cod galben de inundaţii
Eveniment
Risc de viituri pe mai multe râuri din ţară. Hidrologii au emis o avertizare Cod galben de inundaţii
ANSVSA: Recomandări pentru protejarea animalelor în condiții de iarnă severă
Eveniment
ANSVSA: Recomandări pentru protejarea animalelor în condiții de iarnă severă
Newsweek: Avocatul Poporului avertizează Casa de Pensii că încalcă legea. Ce documente trebuie să trimită pensionarilor?
Eveniment
Newsweek: Avocatul Poporului avertizează Casa de Pensii că încalcă legea. Ce documente trebuie să trimită pensionarilor?
Dominic Fritz, reacție după decizia CCR privind pensiile speciale: „Azi nu e o victorie, ci un gest de normalitate”
Eveniment
Dominic Fritz, reacție după decizia CCR privind pensiile speciale: „Azi nu e o victorie, ci un gest de normalitate”
Lia Savonea, reacție furibundă după decizia CCR privind pensiile speciale. Ce a anunțat șefa ÎCCJ că va face
Eveniment
Lia Savonea, reacție furibundă după decizia CCR privind pensiile speciale. Ce a anunțat șefa ÎCCJ că va face
Studiu: Două etape distincte marchează schimbări moleculare majore în procesul de îmbătrânire
Eveniment
Studiu: Două etape distincte marchează schimbări moleculare majore în procesul de îmbătrânire
Amenzi usturătoare pentru zăpada din fața blocului. Detaliul necunoscut de mulți locatari
Eveniment
Amenzi usturătoare pentru zăpada din fața blocului. Detaliul necunoscut de mulți locatari
Romprest acuză Administrația Sectorului 1 că „a reținut nelegal plățile restante datorate pentru serviciile de salubritate”
Eveniment
Romprest acuză Administrația Sectorului 1 că „a reținut nelegal plățile restante datorate pentru serviciile de salubritate”
Ultima oră
15:37 - Ministrul Justiției, după decizia CCR: „Nu trebuie să existe un război între puterile statului” (VIDEO)
15:32 - CCR a publicat argumentele pentru decizia prin care a respins sesizarea de neconstituționalitate pe reforma pensiilor speciale (DOCUMENT)
15:27 - Va fi sau nu eliminată norma de hrană a militarilor? Anunțul lui Radu Miruță: „Am spus-o foarte răspicat, nu voi semna un astfel de proiect” (VIDEO)
15:18 - Reacție dură din CSM după decizia CCR privind pensiile magistraților: „Democrația a murit”
15:05 - Va da Guvernul OUG pentru creșterea vârstei de pensionare a militarilor? Răspunsul dat de ministrul Apărării: „Este un grup de lucru” (VIDEO)
15:02 - Risc de viituri pe mai multe râuri din ţară. Hidrologii au emis o avertizare Cod galben de inundaţii
14:57 - ANSVSA: Recomandări pentru protejarea animalelor în condiții de iarnă severă
14:42 - Pîslaru, după decizia CCR: S-a făcut dreptate, dar târziu. Discuțiile la Comisia Europeană cu privire la termen vor fi foarte complicate (VIDEO)
14:30 - Newsweek: Avocatul Poporului avertizează Casa de Pensii că încalcă legea. Ce documente trebuie să trimită pensionarilor?
14:24 - Dominic Fritz, reacție după decizia CCR privind pensiile speciale: „Azi nu e o victorie, ci un gest de normalitate”