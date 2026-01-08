Ce avioane au folosit președinții României până la Spartanul lui Nicușor. Iohannis, campionul luxului în materie de călătorii (FOTO/VIDEO)

România a folosit de-a lungul timpului diferite avioane pentru deplasările externe ale președinților, de la Boeing 707 a lui Ceaușescu, retras în 2010, până la Gulfstream G550 închiriat de Klaus Iohannis.

Cu ce avioane au mers președinții României

Până în 2010, România a avut drept avion prezidențial un Boeing 707 cumpărat de Nicolae Ceaușescu. Dar nu a mai putut fi folosit din cauza vechimii. În plus, pentru că era foarte zgomotos, nu era primit pe toate aeroporturile mari din străinatate.

Două avioane identice, model Boeing 707, au fost fabricate în SUA în anul 1974 și au fost cumpărate de România comunistă pe baza bunelor relații existente la acel moment între Ceaușescu și Statele Unite. De la bun început, aceste avioane au servit pentru călătoriile oficiale ale cuplului Ceaușescu.

După căderea comunismului, doar unul dintre cele două avioane, încă apt de zbor, a fost trecut în patrimoniul Companiei Romavia, subordonată Ministerului Apărării Naționale al României, și a fost folosit în delegații de șefii de stat din acei ani: Ion Iliescu și Traian Băsescu.

Compania Romavia a fost desființată în anul 2010, iar fosta aeronavă prezidențială Boeing 707 a fost retrasă din exploatare în România, fiind socotită prea veche pentru a mai transporta demnitari.

Iohannis, campion la avioane de lux

Ajungem la fostul președinte Klaus Iohannis care a cheltuit aproape 23 de milioane de euro pentru zborurile private din timpul mandatului. Klaus Iohannis a avut 193 de deplasări externe, cu avionul, în cei peste 10 ani de mandat.

Administrația Prezidențială a cheltuit aproape 114 milioane de lei pentru aceste zboruri private, adică echivalentul a aproape 23 de milioane de euro. Pentru o deplasare în SUA, Iohannis a folosit un avion de lux privat de tip Gulfstream G550 operat de Global Jet Luxemburg, același cu care fostul șef de stat a mai zburat în mai și iulie 2024 la Washington și la Chișinău.

În anul 2023, aeronava a fost închiriată pentru deplasările oficiale ale președintelui din Emiratele Arabe Unite, pentru „turneul african” din Kenya, Tanzania, Capul Verde și Senegal, dar și în aprilie 2024 în Coreea de Sud.

Ne uităm și spre Ilie Bolojan, care cât timp a fost președinte interimar a călătorit doar cu avioane de linie. Și a economisit, de exemplu, peste 650.000 de lei la prima participare la Consiliul European.

Nicușor, președintele fără avion

Ajungem și la actualul președinte al României, care a stârnit ample controverse în spațiul public după ce a rămas blocat mai bine de 24 de ore în Paris.

Avionul militar Spartan și-a amânat decolarea în două rânduri, în condițiile în care a nins puternic, iar pista era acoperită cu zăpadă. Aeronava cu care s-a deplasat la Paris aparține Forțelor Aeriene Române.

Potrivit , aeronava a intrat în serviciul Ministerului Apărării Naționale în 2010, după ce contactul a fost semnat în 2007. Aceasta a fost gândită cu scopuri militare și are capabilități de manevrare și tactice superioare. Avionul este destinat să execute misiuni tactice, în operații de menținere a păcii şi umanitare asigurând transportul aerian direct în teatru, ziua şi noaptea.