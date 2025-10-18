B1 Inregistrari!
B1 LIVE!
Acasa » Eveniment » Noi detalii cutremurătoare în cazul exploziei din Rahova. Criminaliștii confirmă că toate victimele sunt femei

Noi detalii cutremurătoare în cazul exploziei din Rahova. Criminaliștii confirmă că toate victimele sunt femei

Ana Beatrice
18 oct. 2025, 18:58
Noi detalii cutremurătoare în cazul exploziei din Rahova. Criminaliștii confirmă că toate victimele sunt femei
Sursa foto: INQUAM: George_Calin
Cuprins
  1. Cum au acționat criminaliștii la locul exploziei din Rahova
  2. Ce spun noile detalii cutremurătoare despre victimele exploziei din Rahova
  3. Cine sunt experții implicați în elucidarea cauzei exploziei

Noi detalii cutremurătoare au fost confirmate de criminaliști în cazul exploziei dintr-un bloc din Rahova, unde au murit trei femei. Deflagraţia a avut loc vineri dimineaţă, 17 octombrie 2025, la ora 09:08, în blocul de pe strada Vicina nr. 1, Sector 5, Bucureşti.

Două dintre victime nu au fost încă identificate, iar specialiștii fac teste ADN pentru stabilirea identității acestora. Tragedia a zguduit comunitatea, iar autoritățile continuă ancheta pentru a stabili cauzele exacte ale deflagrației.

Cum au acționat criminaliștii la locul exploziei din Rahova

Comisarul-șef Alexandru Poroșanu, director adjunct al Institutului Național de Criminalistică, a explicat stadiul cercetărilor privind explozia produsă în Rahova.

El a precizat că activitatea la fața locului a început ieri, imediat după ce autoritățile au permis accesul echipelor de experți. „Activitatea s-a desfășurat neîntrerupt până târziu în noapte”, a transmis acesta, notează digi24.ro.

Zona cea mai afectată rămâne extrem de instabilă, motiv pentru care accesul este restricționat până la evaluarea completă de către specialiști: „Probabil că va dura un pic până când experții ne vor da accesul să putem să facem activitate și acolo.”

Ce spun noile detalii cutremurătoare despre victimele exploziei din Rahova

„Două dintre cadavre sunt femei, de fapt, toate trei sunt femei, dar două sunt neidentificate încă. La momentul actual, urmează să fie identificarea făcută pe partea de ADN”, a declarat oficialul.

Potrivit anchetatorilor, una dintre victime avea vârsta de 51 de ani și locuia împreună cu soțul și soacra sa în apartament. O altă femeie, în vârstă de 65 de ani, trăia singură și a fost surprinsă de explozie în propria locuință.

Cine sunt experții implicați în elucidarea cauzei exploziei

Criminaliștii colaborează strâns cu specialiștii de la INSEMEX Petroșani, considerați cei mai buni experți din țară în investigarea deflagrațiilor. Aceștia analizează în detaliu cauzele exacte ale exploziei, folosind metode tehnico-științifice moderne pentru a reconstrui momentul declanșării. Obiectivul principal al anchetei este stabilirea modului în care a fost provocată deflagrația și identificarea măsurilor de prevenire a unor tragedii similare.

Tags:
Citește și...
Cine dă și cine primește curent în Europa. Adevărul despre comerțul cu energie electrică
Eveniment
Cine dă și cine primește curent în Europa. Adevărul despre comerțul cu energie electrică
De ce răcim iarna? Adevărul despre frig, curent și ce ne îmbolnăvește, de fapt
Eveniment
De ce răcim iarna? Adevărul despre frig, curent și ce ne îmbolnăvește, de fapt
Surpriză la Sinaia! Vlad Oprea își reia funcția de primar după luni de interdicție și un dosar de corupție: „Binele învinge”
Eveniment
Surpriză la Sinaia! Vlad Oprea își reia funcția de primar după luni de interdicție și un dosar de corupție: „Binele învinge”
Doliu în lumea muzicii românești. Un celebrul pianist român s-a stins din viață la doar câteva ore după un concert
Eveniment
Doliu în lumea muzicii românești. Un celebrul pianist român s-a stins din viață la doar câteva ore după un concert
Locatarii blocurilor afectate de explozia din Rahova s-au întors în apartamente pentru a-și recupera bunurile. Stelian Bujduveanu: „Cea mai grea etapă”
Eveniment
Locatarii blocurilor afectate de explozia din Rahova s-au întors în apartamente pentru a-și recupera bunurile. Stelian Bujduveanu: „Cea mai grea etapă”
Stelian Bujduveanu prezintă situația actualizată a bucureștenilor afectați de explozia din Rahova: „286 de persoane consiliate psihologic. 66 – cazate în hoteluri”
Eveniment
Stelian Bujduveanu prezintă situația actualizată a bucureștenilor afectați de explozia din Rahova: „286 de persoane consiliate psihologic. 66 – cazate în hoteluri”
O persoană rănită în timpul exploziei din Rahova, transportată în stare gravă la un spital din Austria
Eveniment
O persoană rănită în timpul exploziei din Rahova, transportată în stare gravă la un spital din Austria
Alimentele care luptă împotriva asteniei de toamnă. Contribuie semnificativ la buna dispoziție
Eveniment
Alimentele care luptă împotriva asteniei de toamnă. Contribuie semnificativ la buna dispoziție
Noi date în cazul femeii ucise la instigarea fiicei sale de 14 ani. Cum au încercat adolescenta și iubitul ei să ascundă crima. Ambii au fost arestați
Eveniment
Noi date în cazul femeii ucise la instigarea fiicei sale de 14 ani. Cum au încercat adolescenta și iubitul ei să ascundă crima. Ambii au fost arestați
Pericolele ascunse ale prelungitoarelor din locuință. Ce aparate nu trebuie conectate niciodată la ele
Eveniment
Pericolele ascunse ale prelungitoarelor din locuință. Ce aparate nu trebuie conectate niciodată la ele
Ultima oră
19:51 - Cine dă și cine primește curent în Europa. Adevărul despre comerțul cu energie electrică
19:14 - De ce răcim iarna? Adevărul despre frig, curent și ce ne îmbolnăvește, de fapt
18:25 - Horoscop Alina Bădic pentru săptămâna 19 – 25 octombrie 2025. Perioadă de purificare și redescoperire a adevăratei identități (VIDEO)
16:19 - Surpriză la Sinaia! Vlad Oprea își reia funcția de primar după luni de interdicție și un dosar de corupție: „Binele învinge”
15:53 - Doliu în lumea muzicii românești. Un celebrul pianist român s-a stins din viață la doar câteva ore după un concert
15:15 - Mara Bănică, la un pas de moarte: „Am fost în comă trei zile”. Ce a ajutat-o să se recupereze după accidentul care i-a marcat viața
14:39 - Locatarii blocurilor afectate de explozia din Rahova s-au întors în apartamente pentru a-și recupera bunurile. Stelian Bujduveanu: „Cea mai grea etapă”
14:30 - 18 octombrie. Cine a fost Sfântul Apostol și Evanghelist Luca, cel care a pictat prima icoană a Maicii Domnului
14:01 - Prințul Andrew renunță la titlurile regale. Fratele Regelui Charles s-a confruntat cu acuzații de spionaj și abuz sexual
13:31 - Ideea unui tunel între Rusia și SUA, discutată la întrevederea dintre Trump și Zelenski. Reacția liderului de la Kiev a stârnit amuzamentul