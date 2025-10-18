Noi detalii cutremurătoare au fost confirmate de criminaliști în cazul exploziei dintr-un bloc din Rahova, unde au murit trei femei. , 17 octombrie 2025, la ora 09:08, în blocul de pe strada Vicina nr. 1, Sector 5, Bucureşti.

Două dintre victime nu au fost încă identificate, iar specialiștii fac teste ADN pentru stabilirea identității acestora. Tragedia a zguduit comunitatea, iar autoritățile continuă ancheta pentru a stabili cauzele exacte ale deflagrației.

Cum au acționat criminaliștii la locul exploziei din Rahova

Comisarul-șef Alexandru Poroșanu, director adjunct al , a explicat stadiul cercetărilor privind explozia produsă în Rahova.

El a precizat că activitatea la fața locului a început ieri, imediat după ce autoritățile au permis accesul echipelor de experți. „Activitatea s-a desfășurat neîntrerupt până târziu în noapte”, a transmis acesta, notează digi24.ro.

Zona cea mai afectată rămâne extrem de instabilă, motiv pentru care accesul este restricționat până la evaluarea completă de către specialiști: „Probabil că va dura un pic până când experții ne vor da accesul să putem să facem activitate și acolo.”

Ce spun noile detalii cutremurătoare despre victimele exploziei din Rahova

„Două dintre cadavre sunt femei, de fapt, toate trei sunt femei, dar două sunt neidentificate încă. La momentul actual, urmează să fie identificarea făcută pe partea de ADN”, a declarat oficialul.

Potrivit anchetatorilor, una dintre victime avea vârsta de 51 de ani și locuia împreună cu soțul și soacra sa în apartament. O altă femeie, în vârstă de 65 de ani, trăia singură și a fost surprinsă de explozie în propria locuință.

Cine sunt experții implicați în elucidarea cauzei exploziei

Criminaliștii colaborează strâns cu specialiștii de la INSEMEX Petroșani, considerați cei mai buni experți din țară în investigarea deflagrațiilor. Aceștia analizează în detaliu cauzele exacte ale exploziei, folosind metode tehnico-științifice moderne pentru a reconstrui momentul declanșării. Obiectivul principal al anchetei este stabilirea modului în care a fost provocată deflagrația și identificarea măsurilor de prevenire a unor tragedii similare.