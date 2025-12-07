B1 Inregistrari!
B1 LIVE!
Acasa » Eveniment » Controale la târgurile de Crăciun din țară! Amenzi de aproape 200.000 de lei și principalele nereguli găsite

Controale la târgurile de Crăciun din țară! Amenzi de aproape 200.000 de lei și principalele nereguli găsite

Selen Osmanoglu
07 dec. 2025, 11:28
Controale la târgurile de Crăciun din țară! Amenzi de aproape 200.000 de lei și principalele nereguli găsite
Sursa foto: Facebook/ ANPC
Cuprins
  1. Controale la peste 220 de operatori economici
  2. Principalele nereguli constatate
  3. Alte deficiențe constatate

Comisarii Autorității Naționale pentru Protecția Consumatorilor (ANPC) au efectuat controale la târgurile de Crăciun din România și au descoperit numeroase nereguli. Aceștia au sancționat operatorii economici cu amenzi totale de aproximativ 198.000 de lei și au dat peste 100 de avertismente.

Controale la peste 220 de operatori economici

Potrivit reprezentanților ANPC, echipele de control au verificat activitatea a peste 220 de operatori economici care își desfășurau activitatea la târgurile de Crăciun. În urma verificărilor:

  • 48 de amenzi contravenționale au fost aplicate, în valoare de aproape 198.000 de lei;
  • 109 avertismente au fost emise;
  • Produse neconforme în valoare de peste 52.000 de lei au fost oprite definitiv de la comercializare;
  • Activitatea unui operator economic a fost suspendată temporar, până la remedierea deficiențelor.

Principalele nereguli constatate

Autoritatea a identificat deficiențe multiple, care afectează atât siguranța, cât și informarea consumatorilor. Printre principalele probleme s-au numărat:

  • Condiții necorespunzătoare de depozitare și păstrare;
  • Lipsa afișării prețurilor și a altor informații esențiale pentru consumatori;
  • Informare incompletă sau incorectă privind substanțele cu potențial alergen;
  • Lipsa verificării metrologice a mijloacelor de măsurare utilizate;
  • Comercializarea unor produse alimentare fără elemente de identificare și caracterizare.

Alte deficiențe constatate

Controalele ANPC au mai scos la iveală următoarele:

  • Produse finite și materii prime fără elementele de identificare și caracterizare necesare trasabilității;
  • Deficiențe de informare, cum ar fi absența traducerilor în limba română sau lipsa informațiilor privind perioada promoțională;
  • Lipsa graficelor de monitorizare a frecvenței schimbării uleiului în preparatele alimentare.

Acțiunile ANPC evidențiază importanța respectării normelor de siguranță alimentară și protecția consumatorilor în perioada sărbătorilor de iarnă. Autoritatea recomandă vizitatorilor târgurilor de Crăciun să fie atenți la etichete, prețuri și informații despre alergeni și să semnaleze orice neregulă inspectorilor ANPC.

Autoritatea Națională pentru Protecția Consumatorilor (ANPC) se ocupă cu protecția drepturilor consumatorilor și verificarea conformității produselor și serviciilor. Instituția efectuează controale, aplică amenzi și poate opri de la comercializare produse neconforme sau suspenda activitatea firmelor care încalcă legislația, asigurând siguranța și informarea corectă a consumatorilor.

Tags:
Citește și...
Incident la o secție de votare din județul Constanța! Un bărbat și-a fotografiat buletinul de vot
Eveniment
Incident la o secție de votare din județul Constanța! Un bărbat și-a fotografiat buletinul de vot
Primele rezultate exit poll la alegerile pentru Primăria București 2025: Ora la care vor fi anunțate
Eveniment
Primele rezultate exit poll la alegerile pentru Primăria București 2025: Ora la care vor fi anunțate
Alegeri Primăria București: zece sesizări privind posibile fapte nelegale în legătură cu procesul electoral
Eveniment
Alegeri Primăria București: zece sesizări privind posibile fapte nelegale în legătură cu procesul electoral
UPDATE: Alegeri Primăria Capitalei 2025. Peste 170.000 de bucureșteni au ieșit la vot
Eveniment
UPDATE: Alegeri Primăria Capitalei 2025. Peste 170.000 de bucureșteni au ieșit la vot
Accident bizar în Sectorul 5: Un șofer a intrat cu mașina într-un copac și a avariat două ambulanțe, venite să-i acorde primul ajutor. Ce a urmat
Eveniment
Accident bizar în Sectorul 5: Un șofer a intrat cu mașina într-un copac și a avariat două ambulanțe, venite să-i acorde primul ajutor. Ce a urmat
Traian Băsescu și soția sa, Maria, au sărbătorit Nunta de Aur: „50 de ani împreună” (FOTO)
Eveniment
Traian Băsescu și soția sa, Maria, au sărbătorit Nunta de Aur: „50 de ani împreună” (FOTO)
Horoscop Alina Bădic pentru săptămâna 7 – 13 decembrie: ”Cheia” către sufletul Leilor s-ar putea să fie unde nici cu mintea nu gândesc (VIDEO)
Eveniment
Horoscop Alina Bădic pentru săptămâna 7 – 13 decembrie: ”Cheia” către sufletul Leilor s-ar putea să fie unde nici cu mintea nu gândesc (VIDEO)
Hunedoara: Dosar penal pentru un bărbat care ar fi împușcat un câine
Eveniment
Hunedoara: Dosar penal pentru un bărbat care ar fi împușcat un câine
Chelneriță, nemulțumită de bacșișul clienților: „Zgârciți”. Cât a primit aceasta
Eveniment
Chelneriță, nemulțumită de bacșișul clienților: „Zgârciți”. Cât a primit aceasta
Panică la o școală cu secții de votare! A fost semnalat un miros de gaze
Eveniment
Panică la o școală cu secții de votare! A fost semnalat un miros de gaze
Ultima oră
12:09 - Anamaria Gavrilă nu ratează nicio gafă. Șefa POT e în urmă cu 3 luni: „Astăzi este 7 septembrie. Mergeți la vot!” (VIDEO)
11:57 - Anca Alexandrescu promite un București în care se poate trăi. Ce a declarat suveranista după ce a votat (VIDEO)
11:53 - Incident la o secție de votare din județul Constanța! Un bărbat și-a fotografiat buletinul de vot
11:43 - Nicușor Dan, întrebat de ce partenera sa nu a votat: „Nu vă îngrijorați”. Motivul pentru care Mirabela Grădinaru nu a pus ștampila la aceeași secție de vot
11:17 - Alegeri București. Băsescu: „E prima dată când vin la vot îngrijorat. Suntem într-o dezbatere publică extrem de toxică, care dezbină românii în momente în care ar trebui să fim solidari” (VIDEO)
10:42 - Cătălin Drulă: Am votat cu încredere și optimism pentru un nou început pentru orașul nostru, care să meargă cu onestitate pe un drum al construcției (VIDEO)
10:31 - Rusia salută noua strategie de securitate a SUA: „Pas pozitiv pentru relațiile bilaterale”
10:06 - Alegeri București. Nicușor Dan: „De mult nu am mai votat pentru altcineva în afară de mine. Am votat pentru cineva de care să fiu sigur că nu se apropie de zona de corupție” (VIDEO)
09:48 - Primele rezultate exit poll la alegerile pentru Primăria București 2025: Ora la care vor fi anunțate
09:35 - Ciprian Ciucu: „Am votat pentru proiecte, pentru un București dezvoltat, nu pentru certuri sterile. Îi chem pe oameni la vot. Sunt încrezător!” (VIDEO)