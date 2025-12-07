Comisarii Autorității Naționale pentru (ANPC) au efectuat la târgurile de Crăciun din România și au descoperit numeroase nereguli. Aceștia au sancționat operatorii economici cu amenzi totale de aproximativ 198.000 de lei și au dat peste 100 de avertismente.

Controale la peste 220 de operatori economici

Potrivit reprezentanților ANPC, echipele de control au verificat activitatea a peste 220 de operatori economici care își desfășurau activitatea la târgurile de Crăciun. În urma verificărilor:

48 de amenzi contravenționale au fost aplicate, în valoare de aproape 198.000 de lei;

109 avertismente au fost emise;

Produse neconforme în valoare de peste 52.000 de lei au fost oprite definitiv de la comercializare;

Activitatea unui operator economic a fost suspendată temporar, până la remedierea deficiențelor.

Principalele nereguli constatate

Autoritatea a identificat deficiențe multiple, care afectează atât siguranța, cât și informarea consumatorilor. Printre principalele probleme s-au numărat:

Condiții necorespunzătoare de depozitare și păstrare;

Lipsa afișării prețurilor și a altor informații esențiale pentru consumatori;

Informare incompletă sau incorectă privind substanțele cu potențial alergen;

Lipsa verificării metrologice a mijloacelor de măsurare utilizate;

Comercializarea unor produse alimentare fără elemente de identificare și caracterizare.

Alte deficiențe constatate

Controalele ANPC au mai scos la iveală următoarele:

Produse finite și materii prime fără elementele de identificare și caracterizare necesare trasabilității;

Deficiențe de informare, cum ar fi absența traducerilor în limba română sau lipsa informațiilor privind perioada promoțională;

Lipsa graficelor de monitorizare a frecvenței schimbării uleiului în preparatele alimentare.

Acțiunile ANPC evidențiază importanța respectării normelor de siguranță alimentară și protecția consumatorilor în perioada sărbătorilor de iarnă. Autoritatea recomandă vizitatorilor târgurilor de Crăciun să fie atenți la etichete, prețuri și informații despre alergeni și să semnaleze orice neregulă inspectorilor ANPC.

Autoritatea Națională pentru Protecția Consumatorilor (ANPC) se ocupă cu protecția drepturilor consumatorilor și verificarea conformității produselor și serviciilor. Instituția efectuează controale, aplică amenzi și poate opri de la comercializare produse neconforme sau suspenda activitatea firmelor care încalcă legislația, asigurând siguranța și informarea corectă a consumatorilor.