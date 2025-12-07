Comisarii Autorității Naționale pentru Protecția Consumatorilor (ANPC) au efectuat controale la târgurile de Crăciun din România și au descoperit numeroase nereguli. Aceștia au sancționat operatorii economici cu amenzi totale de aproximativ 198.000 de lei și au dat peste 100 de avertismente.
Potrivit reprezentanților ANPC, echipele de control au verificat activitatea a peste 220 de operatori economici care își desfășurau activitatea la târgurile de Crăciun. În urma verificărilor:
Autoritatea a identificat deficiențe multiple, care afectează atât siguranța, cât și informarea consumatorilor. Printre principalele probleme s-au numărat:
Controalele ANPC au mai scos la iveală următoarele:
Acțiunile ANPC evidențiază importanța respectării normelor de siguranță alimentară și protecția consumatorilor în perioada sărbătorilor de iarnă. Autoritatea recomandă vizitatorilor târgurilor de Crăciun să fie atenți la etichete, prețuri și informații despre alergeni și să semnaleze orice neregulă inspectorilor ANPC.
Autoritatea Națională pentru Protecția Consumatorilor (ANPC) se ocupă cu protecția drepturilor consumatorilor și verificarea conformității produselor și serviciilor. Instituția efectuează controale, aplică amenzi și poate opri de la comercializare produse neconforme sau suspenda activitatea firmelor care încalcă legislația, asigurând siguranța și informarea corectă a consumatorilor.