Cunoscută pentru presupusele ei semne , Maria Ghiorghiu spune că ar fi auzit un glas misterios. Acesta ar fi repetat „Nicușor Dan interzis la…”, continuarea mesajului rămânând neclară. Ea vede această frază ca un posibil avertisment că președintele ar putea fi împiedicat să participe la un eveniment major din străinătate.

„Dar, putem deduce, dragilor, că NICUȘOR DAN va dori să meargă undeva la vreun Eveniment important, cred că în afara României, și va fi interzis, nu i se va accepta intrarea sau participarea la acel Eveniment. Unde anume? Îmi pare rău că nu am înțeles clar cuvintele”, se arată în postarea acesteia.

Va fi înlocuit Nicușor Dan de Călin Georgescu

În continuarea mesajului, Ghiorghiu afirmă că Nicușor Dan nu ar mai rămâne mult timp în funcția de șef al statului.

„Ce este însă important de reținut, este faptul că, NICUȘOR DAN va avea parte să i se închidă ușa sau ușile în nas, de la ceva important chiar pentru România, pentru Țara noastră sau în afară. Orice e posibil.

Dragilor, acest om chinuit de gânduri și responsabilități, care nu se poate concentra la nimic, nu va mai fi multă vreme în fruntea Statului Român. Locul îi va fi luat pe bună dreptate, de dl. CĂLIN GEORGESCU care a câștigat Alegerile Prezidențiale încă din primul Tur”, a mai transmis clarvăzătoarea.