B1 Inregistrari!
B1 LIVE!
Acasa » Eveniment » Noul avertisment transmis de Maria Ghiorghiu. Ce spune despre președintele României, Nicușor Dan

Noul avertisment transmis de Maria Ghiorghiu. Ce spune despre președintele României, Nicușor Dan

Ana Beatrice
17 nov. 2025, 10:26
Noul avertisment transmis de Maria Ghiorghiu. Ce spune despre președintele României, Nicușor Dan
Sursa foto: Facebook - Maria Ghiorghiu
Cuprins
  1. Ce a transmis Maria Ghiorghiu despre Nicușor Dan
  2. Va fi înlocuit Nicușor Dan de Călin Georgescu

Maria Ghiorghiu a publicat pe blogul ei un nou mesaj! Cunoscută pentru premoniții sale, afirmă că o viziune îl anunță pe Nicușor Dan aproape de pierderea mandatului.

Clarvăzătoare spune că acesta ar urma să fie „interzis” la un eveniment important din afara țării. În plus, ea susține că acest semn ar indica apropierea pierderii poziției sale în fruntea statului.

Ce a transmis Maria Ghiorghiu despre Nicușor Dan

Cunoscută pentru presupusele ei semne despre viitorul românilor, Maria Ghiorghiu spune că ar fi auzit un glas misterios. Acesta ar fi repetat „Nicușor Dan interzis la…”, continuarea mesajului rămânând neclară. Ea vede această frază ca un posibil avertisment că președintele ar putea fi împiedicat să participe la un eveniment major din străinătate.

„Dar, putem deduce, dragilor, că NICUȘOR DAN va dori să meargă undeva la vreun Eveniment important, cred că în afara României, și va fi interzis, nu i se va accepta intrarea sau participarea la acel Eveniment. Unde anume? Îmi pare rău că nu am înțeles clar cuvintele”, se arată în postarea acesteia.

Va fi înlocuit Nicușor Dan de Călin Georgescu

În continuarea mesajului, Ghiorghiu afirmă că Nicușor Dan nu ar mai rămâne mult timp în funcția de șef al statului.

„Ce este însă important de reținut, este faptul că, NICUȘOR DAN va avea parte să i se închidă ușa sau ușile în nas, de la ceva important chiar pentru România, pentru Țara noastră sau în afară. Orice e posibil.

Dragilor, acest om chinuit de gânduri și responsabilități, care nu se poate concentra la nimic, nu va mai fi multă vreme în fruntea Statului Român. Locul îi va fi luat pe bună dreptate, de dl. CĂLIN GEORGESCU care a câștigat Alegerile Prezidențiale încă din primul Tur”, a mai transmis clarvăzătoarea.

Tags:
Citește și...
Femicid în județul Teleorman. Nereguli grave descoperite în activitatea polițitilor.14 polițiști vor fi anchetați
Eveniment
Femicid în județul Teleorman. Nereguli grave descoperite în activitatea polițitilor.14 polițiști vor fi anchetați
Revolut avertizează asupra creșterii tentativelor de fraudă prin apeluri telefonice
Eveniment
Revolut avertizează asupra creșterii tentativelor de fraudă prin apeluri telefonice
Risc de explozie la o navă avariată de o dronă rusească. Autoritățile evacuează locuitorii din satul Plauru
Eveniment
Risc de explozie la o navă avariată de o dronă rusească. Autoritățile evacuează locuitorii din satul Plauru
Femeia informată este o femeie protejată – tot ce trebuie să știi despre cancerul de sân
Eveniment
Femeia informată este o femeie protejată – tot ce trebuie să știi despre cancerul de sân
Managerul Spitalului de Pneumoftiziologie Bacău, trimis în judecată pentru achiziții supraevaluate de peste un milion de lei
Eveniment
Managerul Spitalului de Pneumoftiziologie Bacău, trimis în judecată pentru achiziții supraevaluate de peste un milion de lei
Răzbunarea l-a dus după gratii. Afacerist ieșean arestat pentru distrugerea mașinii unui polițist
Eveniment
Răzbunarea l-a dus după gratii. Afacerist ieșean arestat pentru distrugerea mașinii unui polițist
Cristian Tudor Popescu, atac dur la adresa medicilor conspiraționiști: „Dumnezeu e tratamentul meu”
Eveniment
Cristian Tudor Popescu, atac dur la adresa medicilor conspiraționiști: „Dumnezeu e tratamentul meu”
Plante rezistente la frig: cum să ai o grădină plină de culoare chiar și iarna
Eveniment
Plante rezistente la frig: cum să ai o grădină plină de culoare chiar și iarna
Viață la 101 ani: iubire, disciplină și puțin noroc. Iată care sunt secretele unui veteran
Eveniment
Viață la 101 ani: iubire, disciplină și puțin noroc. Iată care sunt secretele unui veteran
Avertizare pentru șoferi. Trafic deviat pe drumul european 87, în apropiere de Babadag
Eveniment
Avertizare pentru șoferi. Trafic deviat pe drumul european 87, în apropiere de Babadag
Ultima oră
12:50 - Femicid în județul Teleorman. Nereguli grave descoperite în activitatea polițitilor.14 polițiști vor fi anchetați
12:46 - Biserica Ortodoxă îl prăznuiește astăzi pe unul dintre cei mai mari Sfinți. Mulți români îi poară numele
12:20 - Cătălin Drulă a luat Bucureștiul la pas. Unde sunt cele mai periculoase treceri de pietoni (VIDEO)
12:20 - Daciana Sârbu: „Am o adicție”. Ce face de patru-cinci ori pe zi
12:20 - Starul hollywoodian Tom Cruise, omagiat la Governors Awards cu un premiu onorific: „Cinematografia mă poartă în jurul lumii” (VIDEO)
Catalin Drula
12:03 - Candidații la stat vor fi verificați la diplome. Proiect de lege pentru depistarea impostorilor din funcții publice
11:50 - Ciprian Ciucu, parteneriat cu REPER. Ce scrie în protocolul de colaborare (VIDEO)
11:36 - Revolut avertizează asupra creșterii tentativelor de fraudă prin apeluri telefonice
11:35 - Ciucu îl întrece pe Băluță în sondajul AtlasIntel
11:28 - Risc de explozie la o navă avariată de o dronă rusească. Autoritățile evacuează locuitorii din satul Plauru