Tinerii români aleg meseriile care aduc venituri rapide. Cum poți câștiga 10.000 de lei fără facultate

Flavia Codreanu
08 apr. 2026, 10:23
Sursă Foto: Freepik.com
Cuprins
  1. Tinerii români renunță la facultăți. De ce? 
  2. Tinerii români renunță la facultăți. Cum pot câștiga foarte bine fără studii superioare 
  3. Care sunt cele mai căutate meserii 
  4. De ce vor să se reprofileze tinerii români 

Tinerii români renunță tot mai des la studiile universitare și se îndreaptă către meserii care aduc mai mulți bani într-un timp mai scurt.

Tinerii români renunță la facultăți. De ce? 

Ultimii ani au adus o schimbare importantă pe piața muncii din țara noastră. Studiile superioare nu mai garantează automat un venit bun, iar acest lucru îi face pe mulți să se reorienteze spre meserii pentru care învață perioade mai scurte. Astfel, anumite joburi au ajuns să fie plătite în România cu salarii care ating praguri de 7.000 sau chiar 10.000 de lei.

Un exemplu concret vine din domeniul esteticii, unde investiția de timp este minimă față de beneficiile financiare imediate.

Am urmat cursul de cosmetică autorizat evident, cel de șase luni de zile, în care îți iei în linii mari toate informațiile de care ai nevoie. După poți să începi direct să lucrezi. Am pornit de pe băncile cursului, direct, ușor-ușor am găsit clienți, am pornit”, a declarat Ana Rolea, estetician.

Tinerii români renunță la facultăți. Cum pot câștiga foarte bine fără studii superioare 

Aceeași situație se întâlnește și în cazul altor meserii tehnice, unde cererea de personal este uriașă. Meseria de electrician, de exemplu, nu necesită studii universitare, ci cursuri de calificare care pot fi urmate încă din tinerețe.

„Nu am făcut studii superioare pentru această meserie, am făcut niște cursuri de calificare în tinerețe și bineînțeles experiența te învață cel mai bine”, a declarat Liviu Bejenaru, electrician.

În România, un curs de calificare ca electrician durează maximum o jumătate de an și costă între 1.000 și 3.500 de lei. În schimb, pentru cosmeticieni, formarea poate ajunge la 7.500 lei, dar banii se amortizează rapid datorită veniturilor mari, scrie Antena3.

Care sunt cele mai căutate meserii 

Specialiștii în resurse umane observă că zonele unde nu este obligatorie o diplomă de facultate sunt cele mai căutate. Lipsa de personal în construcții, transporturi sau prestări de servicii este tot mai mare, iar mulți preferă să lucreze pe cont propriu pentru a-și gestiona mai bine veniturile.

„Sunt mai atractive, sunt zone unde nu îți trebuie neapărat și o pregătire sau o facultate și atunci sunt foarte mulți tineri care se îndreaptă înspre aceste tipuri de joburi”, a spus Ovidiu Pătrașcu, specialist HR.

De ce vor să se reprofileze tinerii români 

Există și cazuri în care absolvenții de studii superioare realizează că domeniul ales nu li se potrivește sau nu le oferă stabilitatea financiară dorită. Aceștia nu ezită să o ia de la capăt în domenii mai dinamice, unde rezultatele apar mult mai repede decât în profesiile tradiționale.

Smaranda Stancu a renunțat la o carieră în drept pentru a-și deschide propria afacere.

Am terminat Facultatea de Drept European și Internațional în 2022, iar acum am o agenție de e-mail marketing. Am lucrat doi ani într-un cabinet de avocatură și acolo mi-am dat seama că nu mi se potrivește domeniul și am început să mă reorientez. Cu siguranță din marketing am reușit să am un venit mai stabil și mult mai rapid decât aș fi putut să am din avocatură”, a declarat Smaranda Stancu, fondatoarea unei agenții de e-mail marketing.

