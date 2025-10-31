B1 Inregistrari!
Caz incredibil!O femeie urmează să fie exhumată, deși se credea că a murit din cauze naturale. Suspiciunea anchetatorilor

Elena Boruz
31 oct. 2025, 12:12
Sursa foto simbol: Facebook / Poliția Capitalei
Cuprins
  1. Victima era îngrijită de un bărbat
  2. Ce s-a întâmplat până în acest moment cu suspecta

Caz incredibil, în Pantelimon. O femeie, în vârstă de 83 de ani, urmează să fie dezhumată, deși inițial se credea că moartea a fost una din cauze naturale. Aceasta s-a stins din viață în noaptea de 16 spre 17 octombrie, iar în data de 19 octombrie a fost înmormântată.

Victima era îngrijită de un bărbat

Victima se afla în grija unui bărbat, din Pantelimon, județul Ilfov, cu care încheiase un contract de întreținere cu uzufruct viager. Ceea ce i-a făcut pe anchetatori să își schimbe părerea despre cauza morții, a fost ceea ce s-a descoperit în timpul anchetei.

Potrivit informațiilor, femeia ar fi fost ucisă de concubina celui care o îngrijea, o femeie în vârstă de 35 de ani. Date din anchetă indică faptul că suspecta i-ar fi administrat o băutură preparată din vin roșu, cafea, medicamente psihiatrice și săpun lichid, ulterior sufocând-o cu o pernă, informează știrile pro tv.

Important de menționat este faptul că atunci când femeia a fost găsită în acea stare, la fața locului au soțit două echipaje de ambulanță, inclusiv un medic.

Ce s-a întâmplat până în acest moment cu suspecta

Conform informațiilor, inculpata ar fi fost localizată undeva în județul Dolj, iar în data de 30 octombrie a fost adusă la Parchetul Ilfov. Aceasta a fost reținută pentru 24 de ore, iar procurorii au înaintat instanței propunerea de arestare preventivă.

În paralel, vineri urmează exhumarea cadavrului pentru o expertiză medico-legală completă, menită să stabilească modul în care a fost provocată moartea. Ancheta este în desfășurare, iar procurorii subliniază că femeia suspectată beneficiază, conform legii, de prezumția de nevinovăție până la pronunțarea unei decizii definitive.

