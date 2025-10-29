B1 Inregistrari!
Vacanță de coșmar! O turistă a fost uitată de vasul de croazieră pe o insulă, apoi a fost găsită moartă. Cum s-a întâmplat totul

Vacanță de coșmar! O turistă a fost uitată de vasul de croazieră pe o insulă, apoi a fost găsită moartă. Cum s-a întâmplat totul

Ana Maria
29 oct. 2025, 16:59
Vacanță de coșmar! O turistă a fost uitată de vasul de croazieră pe o insulă, apoi a fost găsită moartă. Cum s-a întâmplat totul
Sursa Foto: freepik.com
Cuprins
  1. Cum s-a produs tragedia în croaziera de lux
  2. Ce s-a întâmplat cu femeia înainte ca vasul să plece
  3. Ce spun autoritățile și compania de croazieră

Croazieră de lux cu final tragic! O femeie de 80 de ani a fost găsită moartă pe o insulă tropicală din Australia. Femeia fusese într-o croazieră și se pare că ar fi fost uitată pe o insulă tropicală. Acum a fost declanșată o anchetă amplă din partea autorităților maritime.

Cum s-a produs tragedia în croaziera de lux

Incidentul tragic a avut loc în timpul unei croaziere de lux de 60 de zile în jurul Australiei, la bordul vasului Coral Adventurer, operat de compania Coral Expeditions.

Potrivit CNN, pasagera a fost dată dispărută sâmbătă seara, după ce echipajul a constatat că nu se mai afla la bordul vasului. Nava acostase dimineața pe Insula Lizard, o destinație exclusivistă din apropierea coastelor statului Queensland, renumită pentru resorturile de lux și recifurile de corali spectaculoase.

Ce s-a întâmplat cu femeia înainte ca vasul să plece

Femeia participase la o drumeție pe insulă alături de alți pasageri, aflată la 250 km nord de Cairns, însă, se crede că s-a despărțit de grup pentru a se odihni. Nava a părăsit insula la apus, dar s-a întors câteva ore mai târziu, după ce echipajul și-a dat seama că pasagera lipsea.

Căutările au început imediat, iar trupul neînsuflețit al femeii a fost descoperit duminică dimineață. Poliția din Queensland a confirmat că moartea a fost „bruscă, dar nu în condiții suspecte”.

Ce spun autoritățile și compania de croazieră

Autoritatea Australiană pentru Siguranță Maritimă (AMSA) a anunțat deschiderea unei anchete oficiale privind modul în care femeia nu a fost luată în considerare la îmbarcare. Investigația va analiza atât acțiunile echipajului, cât și procedurile de siguranță ale operatorului.

Croaziera de lux, în valoare de aproximativ 50.000 de dolari americani, abia începuse. Coral Adventurer plecase din portul Cairns cu o zi înainte. Avea la bord 120 de pasageri și 46 de membri ai echipajului. Insula Lizard a fost una dintre primele opriri ale călătoriei și era promovată de operator ca un loc ideal pentru snorkeling și drumeții cu priveliști panoramice.

Autoritățile australiene încearcă acum să stabilească exact momentul decesului și de ce lipsa femeii nu a fost observată la timp. Tragedia ridică semne de întrebare privind procedurile de siguranță în croazierele de lux, unde verificarea pasagerilor ar trebui să fie strictă.

