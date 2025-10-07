O nouă problemă la a fost descoperită la mai bine de o săptămână după vizita ministrului Sănătății, scoțând la iveală deficiențe majore care ridică semne de întrebare asupra stării reale a unității medicale.

În timp ce ancheta privind moartea celor șapte copii infectați cu bacteria Serratia este încă în desfășurare, președintele Consiliului Județean Iași a semnalat noi probleme în cadrul spitalului. Printre deficiențele observate se numără lipsa chiuvetelor din saloane, pereții deteriorați de infiltrații și geamurile acoperite de igrasie, care nu pot fi deschise.

Aceste probleme ridică suspiciuni serioase în privința calității lucrărilor de modernizare finanțate din fonduri europene, care ar fi trebuit să aducă instituția sanitară la standarde actuale de igienă, siguranță și funcționare.

Ce nereguli au fost descoperite la Spitalul Sfânta Maria

În urma verificărilor, autoritățile au constatat că în secția de Terapie Intensivă nu există suficiente chiuvete pentru , iar pereții sunt afectați de infiltrații și mucegai. De asemenea, geamurile nu se pot deschide, ceea ce a dus la apariția igrasiei în interiorul saloanelor.

„În corpul A, pe lângă grupurile sanitare, ar fi trebuit să mai fie și o chiuvetă pe un perete al salonului. Acest lucru va fi remediat. Vom monta tot ce este nevoie să montăm sau să cumpărăm. Toți cei care se fac responsabili vor plăti”, a transmis Costel Alexe, președintele Consiliului Județean Iași, notează stirileprotv.ro.

Când a fost modernizat spitalul și câți bani s-au investit

Noua problemă de la Spitalul Sfânta Maria din Iași ridică semne de întrebare cu privire la modul în care au fost folosiți cei 138 de milioane de lei alocați pentru modernizarea unității medicale. Proiectul, finanțat din fonduri europene, a fost finalizat în urmă cu doi ani și jumătate.

Cu toate acestea, condițiile actuale din secțiile renovate arată un nivel de întreținere precară și lipsă de control. Mai grav, personalul medical nu a raportat aceste deficiențe până acum, deși pacienții au reclamat în repetate rânduri probleme de igienă.