O schimbare importantă se pregătește în supermarketuri. vor avea în curând două date distincte pe etichetă. Una va indica termenul până la care produsul poate fi vândut, iar cealaltă limita sigură de consum. Propunerea vine din partea comercianților și urmărește reducerea risipei alimentare.

De ce unele produse vor avea pe ele două etichete

În România se discută introducerea a două date distincte pe etichetele alimentelor. Una va arăta până când produsul poate fi vândut, iar cealaltă va indica termenul sigur de consum. Scopul este simplu, mai puțină risipă și mai multă claritate pentru cumpărători. Multe alimente nu devin periculoase imediat după termenul „a se consuma de preferință înainte de…”, ci pot avea doar mici schimbări de gust sau consistență.

Un exemplu clar sunt pastele făinoase. Acestea rămân sigure pentru consum chiar și după acest termen, dacă au fost păstrate corect. Practic, nu vorbim despre alimente stricate, ci despre produse încă bune, aruncate inutil. Noua etichetare ar putea ajuta consumatorii să facă alegeri mai informate. În același timp, ar putea reduce semnificativ cantitatea de care ajunge la gunoi, potrivit observatornews.ro.

De ce ajung atâtea alimente la gunoi, deși sunt încă bune

Există foarte multe produse care pot fi consumate fără probleme, dar care ajung, din păcate, să fie aruncate doar pentru că au depășit data trecută pe ambalaj. Tocmai din acest motiv, comercianții mici propun introducerea a două termene pe etichetă.

Unul va arăta până când produsul poate fi vândut, iar celălalt până când este sigur pentru consum. Ideea este simplă. Mai multă transparență pentru clienți și mai puțină mâncare irosită. Rămâne de văzut dacă această inițiativă va fi transformată într-o propunere legislativă.

Un lucru este cert. În ajung la gunoi, în fiecare an, aproximativ 2,5 milioane de tone de alimente, iar acest lucru spune totul despre amploarea risipei.