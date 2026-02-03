B1 Inregistrari!
B1 LIVE!
Acasa » Eveniment » O schimbare importantă se pregătește în România. Alimentele ar putea avea două date pe etichetă

O schimbare importantă se pregătește în România. Alimentele ar putea avea două date pe etichetă

Ana Beatrice
03 feb. 2026, 14:58
O schimbare importantă se pregătește în România. Alimentele ar putea avea două date pe etichetă
Sursa foto: Shutterstock
Cuprins
  1. De ce unele produse vor avea pe ele două etichete
  2. De ce ajung atâtea alimente la gunoi, deși sunt încă bune

O schimbare importantă se pregătește în supermarketuri. Alimentele vor avea în curând două date distincte pe etichetă. Una va indica termenul până la care produsul poate fi vândut, iar cealaltă limita sigură de consum. Propunerea vine din partea comercianților și urmărește reducerea risipei alimentare.

De ce unele produse vor avea pe ele două etichete

În România se discută introducerea a două date distincte pe etichetele alimentelor. Una va arăta până când produsul poate fi vândut, iar cealaltă va indica termenul sigur de consum. Scopul este simplu, mai puțină risipă și mai multă claritate pentru cumpărători. Multe alimente nu devin periculoase imediat după termenul „a se consuma de preferință înainte de…”, ci pot avea doar mici schimbări de gust sau consistență.

Un exemplu clar sunt pastele făinoase. Acestea rămân sigure pentru consum chiar și după acest termen, dacă au fost păstrate corect. Practic, nu vorbim despre alimente stricate, ci despre produse încă bune, aruncate inutil. Noua etichetare ar putea ajuta consumatorii să facă alegeri mai informate. În același timp, ar putea reduce semnificativ cantitatea de mâncare care ajunge la gunoi, potrivit observatornews.ro.

De ce ajung atâtea alimente la gunoi, deși sunt încă bune

Există foarte multe produse care pot fi consumate fără probleme, dar care ajung, din păcate, să fie aruncate doar pentru că au depășit data trecută pe ambalaj. Tocmai din acest motiv, comercianții mici propun introducerea a două termene pe etichetă.

Unul va arăta până când produsul poate fi vândut, iar celălalt până când este sigur pentru consum. Ideea este simplă. Mai multă transparență pentru clienți și mai puțină mâncare irosită. Rămâne de văzut dacă această inițiativă va fi transformată într-o propunere legislativă.

Un lucru este cert. În România ajung la gunoi, în fiecare an, aproximativ 2,5 milioane de tone de alimente, iar acest lucru spune totul despre amploarea risipei.

Tags:
Citește și...
Decizie favorabilă la ICCJ pentru Dani Mocanu și fratele său, aflați în arest la domiciliu în Italia. Ce s-a hotărât
Eveniment
Decizie favorabilă la ICCJ pentru Dani Mocanu și fratele său, aflați în arest la domiciliu în Italia. Ce s-a hotărât
Anunț ANPIS despre plata alocațiilor pentru copii. Când încep plățile aferente lunii ianuarie
Eveniment
Anunț ANPIS despre plata alocațiilor pentru copii. Când încep plățile aferente lunii ianuarie
Avocata Adriana Georgescu, prinsă în flagrant când primea 60.000 de euro șpagă, dusă la spital. Ce s-a întâmplat
Eveniment
Avocata Adriana Georgescu, prinsă în flagrant când primea 60.000 de euro șpagă, dusă la spital. Ce s-a întâmplat
Newsweek: Pensiile au crescut cu 38 lei din 2024. Cele de invaliditate au scăzut cu 31 lei. Viața, cu 600 lei mai scumpă
Eveniment
Newsweek: Pensiile au crescut cu 38 lei din 2024. Cele de invaliditate au scăzut cu 31 lei. Viața, cu 600 lei mai scumpă
Secretul unui desert simplu, ieftin și incredibil de gustos. Descoperă cum se face prăjitura Ștefan Bănică, pas cu pas
Eveniment
Secretul unui desert simplu, ieftin și incredibil de gustos. Descoperă cum se face prăjitura Ștefan Bănică, pas cu pas
Cluj: Minor reținut după ce a lovit cu cuțitul un alt adolescent, într-o stație de autobuz
Eveniment
Cluj: Minor reținut după ce a lovit cu cuțitul un alt adolescent, într-o stație de autobuz
Instanța a decis. Ce se întâmplă cu Horațiu Potra, aflat în arest preventiv
Eveniment
Instanța a decis. Ce se întâmplă cu Horațiu Potra, aflat în arest preventiv
Avocatul Poporului a contestat la CCR OUG 91/2025, care prevede neplata primei zile de concediu medical. Ce urmează
Eveniment
Avocatul Poporului a contestat la CCR OUG 91/2025, care prevede neplata primei zile de concediu medical. Ce urmează
Un bărbat a ales să dispară din lume timp de un an. Iată care este motivul
Eveniment
Un bărbat a ales să dispară din lume timp de un an. Iată care este motivul
Suspiciuni grave legate de chatbotul Grok. Autoritățile franceze anchetează platforma X
Eveniment
Suspiciuni grave legate de chatbotul Grok. Autoritățile franceze anchetează platforma X
Ultima oră
17:43 - Rusia, găsită vinovată de CEDO pentru moartea lui Aleksei Navalnîi. Ce riscă acum Moscova
17:42 - Duplicitatea PNL în relația cu PSD. Peneliștii resping alianța cu social-democrații, dar sunt împreună din anii ’90
17:09 - Kelemen Hunor iese la atac. „Suntem irelevanți. Președintele trebuie să facă ceva, să aibă inițiativă. Ne luăm după alții și ne blocăm”
16:56 - Decizie favorabilă la ICCJ pentru Dani Mocanu și fratele său, aflați în arest la domiciliu în Italia. Ce s-a hotărât
16:34 - Un român și un grec, arestați. Sunt acuzați de tentativă de sabotaj asupra unor nave militare în Hamburg. Cum au acționat cei doi
16:34 - Anunț ANPIS despre plata alocațiilor pentru copii. Când încep plățile aferente lunii ianuarie
16:31 - Drama prin care trece Otilia Bilionera. De ce nu poate deveni mamă pe cale naturală
16:28 - Noi stenograme din ședința PNL. Ciprian Ciucu, acuzații grave. „Cât mă mai lăsați singur?” Cum joacă PSD împotriva lui Ciucu în Consiliul General
15:58 - Ședințele online au fost desființate la Senat, nu și la Camera Deputaților. Senatorii care nu vin fizic la muncă vor fi sancționați
15:57 - Avocata Adriana Georgescu, prinsă în flagrant când primea 60.000 de euro șpagă, dusă la spital. Ce s-a întâmplat