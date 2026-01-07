Mâncarea românească i-a oferit o surpriză totală unui american extrem de popular, cunoscut pentru recenziile sale culinare. Descoperită într-un restaurant din New York, preparatele l-au impresionat încă de la primele gusturi.

Reacțiile sale naturale, entuziasmul sincer și comentariile directe despre gusturi au captat imediat atenția publicului.

Cum a ajuns bucătăria românească să-l lase fără cuvinte pe un vlogger

Un vlogger american cunoscut pentru clipurile sale despre mâncare a ajuns într-un restaurant din New York fără a avea așteptări clare. Acolo, descoperirea preparatelor tradiționale românești l-a surprins vizibil încă de la primele gusturi.

Reacțiile sale au atras rapid atenția publicului și s-au răspândit viral pe rețelele sociale. a început videoclipul postat pe Facebook cu o sinceritate dezarmantă: „Nu știu nimic despre România, dar hai să încercăm”.

A comandat mai multe feluri tradiționale românești și a transformat experiența într-un adevărat test culinar. Fiecare moment a fost filmat, de la primele impresii până la reacțiile de după degustare. Mămăliga cu brânză și smântână l-a amuzat, descriind-o spontan drept „polenta cu brânză feta și… samantha”. Amuzat, a remarcat curios cum mămăliga „se ascunde sub brânză”. Totuși, a ales ca adevărata aventură culinară să înceapă cu ciorba de perișoare. Momentul care l-a cucerit definitiv a fost atunci când a gustat ardeiul iute. Acesta a reacționat entuziasmat: „Este incredibil. Aș putea să stau aici și să fac doar asta.”

Ce preparat românesc l-a convins definitiv pe vloggerul american

Degustarea sarmalelor a fost momentul care i-a schimbat complet percepția despre bucătăria românească. Fără să stea pe gânduri, vloggerul a spus că sunt „cele mai bune rulouri de pe care le-a mâncat vreodată”.

Mai mult, el le-a comparat cu golumpki, preparate similare din alte bucătării est-europene. Le-a mâncat cu smântână și ardei iute, exact în stil românesc, chiar dacă nu știa acest lucru. Entuziasmul a culminat cu o reacție devenită virală: „Ce? Cine a ascuns mâncarea românească de mine?”

Finalul experienței culinare a fost la fel de convingător. Mămăliga cu brânză, smântână și ou l-a impresionat prin simplitatea gustului și combinația reușită, pe care a descris-o drept ideală pentru un mic dejun sățios.

Ce a declanșat explozia de popularitate a videoclipului

Momentul final al clipului a fost scânteia care a transformat postarea într-un adevărat succes online. Vloggerul a vorbit deschis despre surpriza pe care i-a provocat-o mâncarea românească. Americanul a spus că nu își explică de ce i-a fost ascunsă până acum și că, în sfârșit, „secretul a ieșit la iveală”. A menționat fără ezitare că în zonă mai există alte trei restaurante românești și că s-ar întoarce oricând cu plăcere.

Videoclipul a avut un impact impresionant, adunând peste 1,7 milioane de vizualizări într-un timp foarte scurt. De asemenea, aproape 3.000 de comentarii au inundat postarea, multe dintre ele apreciind entuziasmul autentic al vloggerului.