B1 Inregistrari!
B1 LIVE!
Acasa » Eveniment » Mâncarea românească l-a uimit pe un vlogger american celebru: „Este incredibil. Aș putea să stau aici și să fac doar asta” (VIDEO)

Mâncarea românească l-a uimit pe un vlogger american celebru: „Este incredibil. Aș putea să stau aici și să fac doar asta” (VIDEO)

Ana Beatrice
07 ian. 2026, 17:17
Mâncarea românească l-a uimit pe un vlogger american celebru: „Este incredibil. Aș putea să stau aici și să fac doar asta” (VIDEO)
Sursă Foto: Captură Video - Facebook / The Vulgar Chef
Cuprins
  1. Cum a ajuns bucătăria românească să-l lase fără cuvinte pe un vlogger
  2. Ce preparat românesc l-a convins definitiv pe vloggerul american
  3. Ce a declanșat explozia de popularitate a videoclipului

Mâncarea românească i-a oferit o surpriză totală unui vlogger american extrem de popular, cunoscut pentru recenziile sale culinare. Descoperită într-un restaurant din New York, preparatele l-au impresionat încă de la primele gusturi.

Reacțiile sale naturale, entuziasmul sincer și comentariile directe despre gusturi au captat imediat atenția publicului.

Cum a ajuns bucătăria românească să-l lase fără cuvinte pe un vlogger

Un vlogger american cunoscut pentru clipurile sale despre mâncare a ajuns într-un restaurant din New York fără a avea așteptări clare. Acolo, descoperirea preparatelor tradiționale românești l-a surprins vizibil încă de la primele gusturi.

Reacțiile sale au atras rapid atenția publicului și s-au răspândit viral pe rețelele sociale. The Vulgar Chef a început videoclipul postat pe Facebook cu o sinceritate dezarmantă: „Nu știu nimic despre România, dar hai să încercăm”.

A comandat mai multe feluri tradiționale românești și a transformat experiența într-un adevărat test culinar. Fiecare moment a fost filmat, de la primele impresii până la reacțiile de după degustare. Mămăliga cu brânză și smântână l-a amuzat, descriind-o spontan drept „polenta cu brânză feta și… samantha”. Amuzat, a remarcat curios cum mămăliga „se ascunde sub brânză”. Totuși, a ales ca adevărata aventură culinară să înceapă cu ciorba de perișoare. Momentul care l-a cucerit definitiv a fost atunci când a gustat ardeiul iute. Acesta a reacționat entuziasmat: „Este incredibil. Aș putea să stau aici și să fac doar asta.”

Ce preparat românesc l-a convins definitiv pe vloggerul american

Degustarea sarmalelor a fost momentul care i-a schimbat complet percepția despre bucătăria românească. Fără să stea pe gânduri, vloggerul a spus că sunt „cele mai bune rulouri de varză pe care le-a mâncat vreodată”.

Mai mult, el le-a comparat cu golumpki, preparate similare din alte bucătării est-europene. Le-a mâncat cu smântână și ardei iute, exact în stil românesc, chiar dacă nu știa acest lucru. Entuziasmul a culminat cu o reacție devenită virală: „Ce? Cine a ascuns mâncarea românească de mine?”

Finalul experienței culinare a fost la fel de convingător. Mămăliga cu brânză, smântână și ou l-a impresionat prin simplitatea gustului și combinația reușită, pe care a descris-o drept ideală pentru un mic dejun sățios.

Ce a declanșat explozia de popularitate a videoclipului

Momentul final al clipului a fost scânteia care a transformat postarea într-un adevărat succes online. Vloggerul a vorbit deschis despre surpriza pe care i-a provocat-o mâncarea românească. Americanul a spus că nu își explică de ce i-a fost ascunsă până acum și că, în sfârșit, „secretul a ieșit la iveală”. A menționat fără ezitare că în zonă mai există alte trei restaurante românești și că s-ar întoarce oricând cu plăcere.

Videoclipul a avut un impact impresionant, adunând peste 1,7 milioane de vizualizări într-un timp foarte scurt. De asemenea, aproape 3.000 de comentarii au inundat postarea, multe dintre ele apreciind entuziasmul autentic al vloggerului.

Tags:
Citește și...
Supa care previne îmbătrânirea. Este bogată în vitamine și antioxidanți
Eveniment
Supa care previne îmbătrânirea. Este bogată în vitamine și antioxidanți
Elevii revin la școală pe 8 ianuarie 2026. Cât durează Modulul 3 și ce vacanțe urmează
Eveniment
Elevii revin la școală pe 8 ianuarie 2026. Cât durează Modulul 3 și ce vacanțe urmează
De ce nu mai vor românii să dea bacșiș livratorilor: „I-am închis ușa în nas și i-am dat o stea”
Eveniment
De ce nu mai vor românii să dea bacșiș livratorilor: „I-am închis ușa în nas și i-am dat o stea”
Cum a reacționat ministrul Sănătăţii în cazul decesului tânărului de 25 de ani de la SJU Buzău: „Eu nu pot să emit opinii medicale”
Eveniment
Cum a reacționat ministrul Sănătăţii în cazul decesului tânărului de 25 de ani de la SJU Buzău: „Eu nu pot să emit opinii medicale”
Suspiciuni de sabotaj pe o pârtie din România. Cum ar fi încercat atacatorul să împiedice deschiderea domeniului schiabil
Eveniment
Suspiciuni de sabotaj pe o pârtie din România. Cum ar fi încercat atacatorul să împiedice deschiderea domeniului schiabil
Trafic aglomerat pe Valea Prahovei. Românii revin din vacanță. Recomandări Infotrafic
Eveniment
Trafic aglomerat pe Valea Prahovei. Românii revin din vacanță. Recomandări Infotrafic
Situație neașteptată: Au plătit taxele, apoi au descoperit că mai au iar de dat bani. Ce probleme au întâmpinat mai mulți cetățeni pe Ghișeul.ro
Eveniment
Situație neașteptată: Au plătit taxele, apoi au descoperit că mai au iar de dat bani. Ce probleme au întâmpinat mai mulți cetățeni pe Ghișeul.ro
Detalii cutremurătoare au ieșit la iveală. Ce au descoperit anchetatorii despre tatăl și fiul care s-au aruncat de pe un bloc din Arad
Eveniment
Detalii cutremurătoare au ieșit la iveală. Ce au descoperit anchetatorii despre tatăl și fiul care s-au aruncat de pe un bloc din Arad
Un simbol natural al Capitalei a dispărut sub presiunea urbanizării. Cum a fost lăsat ultimul stejar secular să se prăbușească (FOTO)
Eveniment
Un simbol natural al Capitalei a dispărut sub presiunea urbanizării. Cum a fost lăsat ultimul stejar secular să se prăbușească (FOTO)
Furtul atefactelor dacice în Olanda. Fostul director al Muzeului Național de Istorie face acuzații grave. Ce s-a întâmplat la Muzeul Drents
Eveniment
Furtul atefactelor dacice în Olanda. Fostul director al Muzeului Național de Istorie face acuzații grave. Ce s-a întâmplat la Muzeul Drents
Ultima oră
18:09 - Supa care previne îmbătrânirea. Este bogată în vitamine și antioxidanți
17:59 - Antonia a povestit cum a încercat un medic estetician s-o păcălească: „Urăsc cum mulți doctori te fac să te simți ca și cum nu ești niciodată de ajuns”. Avertismentul artistei
17:57 - Elevii revin la școală pe 8 ianuarie 2026. Cât durează Modulul 3 și ce vacanțe urmează
17:35 - De ce nu mai vor românii să dea bacșiș livratorilor: „I-am închis ușa în nas și i-am dat o stea”
17:02 - Donald Trump continuă atacurile la adresa persoanelor transgender: „Soția mea urăște când fac asta”
16:59 - Donald Trump s-a rățoit la un fotograf: „Mă faci să par puțin gras și asta nu-mi place!”. Reacția ironică a democraților (VIDEO, FOTO)
16:38 - Profesorul universitar Cristian Preda, nevoit să achite de două ori taxele locale: „Sper ca, până dimineață, inegalabilul primar să nu ne spună că a calculat din nou”
16:33 - Cum a reacționat ministrul Sănătăţii în cazul decesului tânărului de 25 de ani de la SJU Buzău: „Eu nu pot să emit opinii medicale”
16:29 - Suspiciuni de sabotaj pe o pârtie din România. Cum ar fi încercat atacatorul să împiedice deschiderea domeniului schiabil
16:29 - Petrolierul rusesc fugit de sub blocada din Venezuela a fost capturat de armata SUA. Cum reacționează Rusia