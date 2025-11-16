Ofensiva verde a lui Ciprian Ciucu: Sectorul 6 respiră mai bine

Sub conducerea lui Ciprian Ciucu, Sectorul 6 a cunoscut una dintre cele mai ample transformări urbane din București, odată cu extinderea consistentă a suprafețelor dedicate recreării și vieții comunitare.

Peste 400.000 de metri pătrați de terenuri degradate au fost convertiți în parcuri moderne, spații verzi, locuri de joacă și zone de relaxare pentru locuitorii din partea de vest a Bucureștiului. Procesul a fost dublat de o campanie susținută de plantare: 15.000 de arbori și peste 300.000 de arbuști au schimbat treptat imaginea cartierelor din Sectorul 6, reconstruind un peisaj urban mai prietenos și mai sănătos.

Tot în ultimii ani au fost amenajate sau modernizate 93 de locuri de joacă și 80 de terenuri de sport, iar proiectul emblematic al acestei strategii de înverzire și înfrumusețare a sectorului rămâne Parcul Liniei. Acesta e cel mai mare parc creat în București după 1989 și cel mai lung parc liniar din România, cu peste 4 kilometri lungime și 16 hectare de spațiu verde. Parcul se apropie de finalizare și este deja un reper pentru modul în care poate fi regândit orașul.

Aceste investiții reflectă direcția asumată de primarul Ciprian Ciucu: recuperarea și valorificarea zonelor abandonate ale orașului, transformarea lor în spații utile pentru comunitate și consolidarea unei identități urbane în care locuitorii Capitalei se pot regăsi și de care pot fi mândri.

Material promovat de PNL București