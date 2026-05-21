B1 Inregistrari!
B1 LIVE!
Acasa » Eveniment » Evenimente speciale în orașul Buftea de Ziua Eroilor. Primarul Gheorghe Pistol: „Temelia libertății a fost clădită cu sângele eroilor noștri.” (VIDEO)

Evenimente speciale în orașul Buftea de Ziua Eroilor. Primarul Gheorghe Pistol: „Temelia libertății a fost clădită cu sângele eroilor noștri.” (VIDEO)

Adrian A
21 mai 2026, 12:10
Urmăreşte B1TV pe Discover Urmăreşte B1TV pe Discover
Adaugă B1TV ca sursă preferată Adaugă B1TV ca sursă preferată
Evenimente speciale în orașul Buftea de Ziua Eroilor. Primarul Gheorghe Pistol: Temelia libertății a fost clădită cu sângele eroilor noștri. (VIDEO)
Cuprins
  1. Momente solemne dedicate eroilor în Buftea
  2. Program artistic dedicat eroilor

Ceremonii cu fast, de Ziua Eroilor, la Buftea. Moment solemn dedicat memoriei celor care și-au jertfit viața pentru libertatea și demnitatea României.

Momente solemne dedicate eroilor în Buftea

Ziua Eroilor este marcată, în orașul Buftea, în cadrul unui eveniment dedicat celor care celor care și-au jertfit viața pentru libertatea și demnitatea României.

Comunitatea din Buftea marchează Ziua Eroilor, printr-un eveniment comemorativ organizat la Crucea Comemorativă din oraș. Manifestarea este dedicată memoriei eroilor care și-au sacrificat viața pentru libertatea, credința și demnitatea poporului român și va reuni autorități locale și județene, reprezentanți ai instituțiilor culturale și locuitori ai orașului.

O ceremonie militară și religioasă, cu fanfară, parade militară și slujbă religioasă, a fost dedicată eroilor, în orașul Buftea. Localitatea a fost emblemă pentru omagiul adus eroilor care au murit pe front.

Cei prezenți au păstrat un moment de reculegere și au rostit discursuri în care au evidențiat importanța acestui moment. În cuvântările rostite, au fost omagiați cei care au pus patria mai presus de viață, eroi care vor rămâne veșnic în memoria colectivă.

„Astăzi este acel moment în care România își reamintește cu solemnitate că temelia libertății sale a fost clădită cu sângele eroilor noștri și trebuie să o aducem în imaginea tuturor românilor ca o zi de neuitat.

Este momentul să ne axăm pe viitor, pe tot ceea ce putem schimba în bine. Acest lucru este posibil doar prin implicare directă, implicare care se vine dinspre noi toți, autorități locale, centrale, până la fiecare locuitor sau copil în parte.

Respectul față de eroi înseamnă, mai înainte de toate, responsabilitate. Responsabilitate pentru direcția în care ducem această țară, responsabilitate pentru direcția în care ne îndrumăm copiii. De aceea, astăzi vreau să îi îndemn pe bufteni, pe ilfoveni, Să-și găsească motivația în sacrificiile eroilor noștri și să ne descoperim voința și puterea de a triumfa asupra oricăror obstacole.”, a declarat primarul orașului Buftea, Gheorghe Pistol.

Program artistic dedicat eroilor

Programul artistic pregătit pentru acest moment solemn va include recitaluri și momente susținute de Fanfara Militară, coordonată de maestrul Florin Ciofică, precum și de mai multe ansambluri și grupuri artistice locale.

Pe scenă evoluează  Grupul Vocal Folcloric „Vatra Buftei”, Corul „Răsunetul Buftei”, Ansamblul Artistic „Doina Ilfovului” și Ansamblul Vocal Instrumental „A Doua Familie”, toate aparținând Centrul Cultural Buftea. De asemenea, participă și Grupul Vocal Folcloric „Glasul Satului Știrbey” al Liceul Tehnologic Barbu A. Știrbey.

Evenimentul este organizat de Consiliul Județean Ilfov, Centrul Județean pentru Conservarea și Promovarea Culturii Tradiționale Ilfov, Primăria Orașului Buftea și Centrul Cultural Buftea.

Tags:
Citește și...
Legumele care își schimbă „puterea” în tigaie. De ce unele sunt mai bune pentru organism după ce le gătești
Eveniment
Legumele care își schimbă „puterea” în tigaie. De ce unele sunt mai bune pentru organism după ce le gătești
Rețea VPN folosită de hackeri, lovită într-o operațiune internațională. România a dezactivat 13 servere
Eveniment
Rețea VPN folosită de hackeri, lovită într-o operațiune internațională. România a dezactivat 13 servere
Evaluarea Națională la matematică. Elevii au primit un subiect greșit la test
Eveniment
Evaluarea Națională la matematică. Elevii au primit un subiect greșit la test
Statul a atras peste 716 milioane de lei de la populație. Noua emisiune Fidelis a intrat la tranzacționare pe BVB
Economic
Statul a atras peste 716 milioane de lei de la populație. Noua emisiune Fidelis a intrat la tranzacționare pe BVB
Ilie Bolojan, mesaj de Ziua Eroilor. Premierul interimar a transmis un omagiu pentru cei care au murit pentru România
Eveniment
Ilie Bolojan, mesaj de Ziua Eroilor. Premierul interimar a transmis un omagiu pentru cei care au murit pentru România
Doi copii francezi, găsiți plângând pe un drum izolat din Portugalia. Părinții sunt căutați de poliție
Externe
Doi copii francezi, găsiți plângând pe un drum izolat din Portugalia. Părinții sunt căutați de poliție
VIDEO (UPDATE): Un lift s-a prăbușit în Ministerul Transporturilor. Cinci persoane au fost transportate la spitalele din Capitală
Eveniment
VIDEO (UPDATE): Un lift s-a prăbușit în Ministerul Transporturilor. Cinci persoane au fost transportate la spitalele din Capitală
Sancționarea utilizatorilor pentru injurii pe rețelele sociale nu este un abuz. CEDO clarifică o dispută despre mediul online
Eveniment
Sancționarea utilizatorilor pentru injurii pe rețelele sociale nu este un abuz. CEDO clarifică o dispută despre mediul online
Aplicația iBon prinde rapid la români. Peste 2.000 de bonuri fiscale au fost scanate în primele zile
Eveniment
Aplicația iBon prinde rapid la români. Peste 2.000 de bonuri fiscale au fost scanate în primele zile
Trei surori au murit în mare, la Brighton. Tatăl lor, devastat: „Durerea este de nesuportat”
Externe
Trei surori au murit în mare, la Brighton. Tatăl lor, devastat: „Durerea este de nesuportat”
Ultima oră
13:35 - Brad Pitt își reconstruiește imaginea, dar trecutul îl ajunge din urmă. Gestul Zaharei reaprinde ruptura din familia Jolie-Pitt
13:35 - Donald Trump își caută altă țară. Șeful de la Casa Albă se gândește să candideze în Israel
13:05 - Legumele care își schimbă „puterea” în tigaie. De ce unele sunt mai bune pentru organism după ce le gătești
13:01 - Reacții după declarația lui Ilie Bolojan privind proiectul nuclear de la Doicești. Specialiștii în energie îi dau dreptate premierului (VIDEO)
12:56 - Guvernul german vrea să majoreze vârsta de pensionare. Care sunt noile limite propuse
12:32 - Sam Altman pregătește listarea OpenAI la bursă. Compania de Inteligență Artificială ar putea fi evaluată la 1.000 de miliarde de dolari
12:30 - Rețea VPN folosită de hackeri, lovită într-o operațiune internațională. România a dezactivat 13 servere
12:02 - Evaluarea Națională la matematică. Elevii au primit un subiect greșit la test
11:55 - Statul a atras peste 716 milioane de lei de la populație. Noua emisiune Fidelis a intrat la tranzacționare pe BVB
11:23 - Ilie Bolojan, mesaj de Ziua Eroilor. Premierul interimar a transmis un omagiu pentru cei care au murit pentru România