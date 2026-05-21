Evenimente speciale în orașul Buftea de Ziua Eroilor. Primarul Gheorghe Pistol: „Temelia libertății a fost clădită cu sângele eroilor noștri.” (VIDEO)

Ceremonii cu fast, de Ziua Eroilor, la Buftea. Moment solemn dedicat memoriei celor care și-au jertfit viața pentru libertatea și demnitatea României.

Momente solemne dedicate eroilor în Buftea

Ziua Eroilor este marcată, în orașul Buftea, în cadrul unui eveniment dedicat celor care celor care și-au jertfit viața pentru libertatea și demnitatea României.

Comunitatea din Buftea marchează , printr-un eveniment comemorativ organizat la Crucea Comemorativă din oraș. Manifestarea este dedicată memoriei eroilor care și-au sacrificat viața pentru libertatea, credința și demnitatea poporului român și va reuni autorități locale și județene, reprezentanți ai instituțiilor culturale și locuitori ai orașului.

O ceremonie militară și religioasă, cu fanfară, parade militară și slujbă religioasă, a fost dedicată eroilor, în orașul Buftea. Localitatea a fost emblemă pentru omagiul adus eroilor care au murit pe front.

Cei prezenți au păstrat un moment de reculegere și au rostit discursuri în care au evidențiat importanța acestui moment. În cuvântările rostite, au fost omagiați cei care au pus patria mai presus de viață, eroi care vor rămâne veșnic în memoria colectivă.

„Astăzi este acel moment în care România își reamintește cu solemnitate că temelia libertății sale a fost clădită cu sângele eroilor noștri și trebuie să o aducem în imaginea tuturor românilor ca o zi de neuitat.

Este momentul să ne axăm pe viitor, pe tot ceea ce putem schimba în bine. Acest lucru este posibil doar prin implicare directă, implicare care se vine dinspre noi toți, autorități locale, centrale, până la fiecare locuitor sau copil în parte.

Respectul față de eroi înseamnă, mai înainte de toate, responsabilitate. Responsabilitate pentru direcția în care ducem această țară, responsabilitate pentru direcția în care ne îndrumăm copiii. De aceea, astăzi vreau să îi îndemn pe bufteni, pe ilfoveni, Să-și găsească motivația în sacrificiile eroilor noștri și să ne descoperim voința și puterea de a triumfa asupra oricăror obstacole.”, a declarat primarul orașului Buftea, Gheorghe Pistol.

Program artistic dedicat eroilor

Programul artistic pregătit pentru acest moment solemn va include recitaluri și momente susținute de Fanfara Militară, coordonată de maestrul Florin Ciofică, precum și de mai multe ansambluri și grupuri artistice locale.

Pe scenă evoluează Grupul Vocal Folcloric „Vatra Buftei”, Corul „Răsunetul Buftei”, Ansamblul Artistic „Doina Ilfovului” și Ansamblul Vocal Instrumental „A Doua Familie”, toate aparținând Centrul Cultural Buftea. De asemenea, participă și Grupul Vocal Folcloric „Glasul Satului Știrbey” al Liceul Tehnologic Barbu A. Știrbey.

Evenimentul este organizat de , Centrul Județean pentru Conservarea și Promovarea Culturii Tradiționale Ilfov, Primăria Orașului Buftea și Centrul Cultural Buftea.