Reacții după declarația lui Ilie Bolojan privind proiectul nuclear de la Doicești. Specialiștii în energie îi dau dreptate premierului (VIDEO)

Adrian A
21 mai 2026, 13:01
Controversa iscată de Ilie Bolojan privind proiectul nuclear de la Doicești naște reacții după reacții. Specialiștii în energie în dau dreptate șefului Guvernului după ce acesta a afirmat că proiectul e păgubos pentru România și că vom da americanilor bani pe care nu îi vom recupera niciodată.

Ce spun specialiștii despre proiectul nuclear de la Doicești

Proiectul reactoarelor modulare mici (SMR) de la Doicești revine în centrul atenției, după ce Ilie Bolojan a declarat că investiția este „păguboasă” pentru România. Mihai Nicuț, specialist în energie, susține că problemele proiectului sunt cunoscute de ani de zile și acuză lipsa de transparență privind costurile reale și impactul asupra consumatorilor.

„Nu există, în momentul de față, reactor modular civil funcțional în lume. Nu are nimeni niciunul. Ajungem acum să ne întrebăm: dom’le, dar ce mult costă toate proiectele nucleare? Nu există proiecte nucleare în lumea asta care să fie făcute la timp și în buget.

Acum aflăm că pentru 460 și ceva de megawați ar trebui să aibă un cost capex undeva la 7-7,7 miliarde de euro. Este un preț pe kilowatt-oră la energie pe care evident că nu îl cumpără nimeni.”, afirmă specialistul în energie.

Una dintre cele mai mari probleme ridicate este legată de modul în care proiectul ar urma să fie finanțat.

„Această centrală nu se poate face decât dacă există o schemă de sprijin din partea statului român. Ar putea fi o schemă prin care plătim aceste SMR-uri prin factura de energie electrică.Nici în momentul de față noi, care scriem pe energie, nu știm care va fi schema de sprijin.”, spune Mihai Nicuț.

Proiectul american abandonat. România rămasă principalul pariu

Specialistul amintește că tehnologia NuScale avea inițial un avantaj major: era primul design de reactor modular mic care obținuse aprobări importante din partea autorităților nucleare americane. Însă proiectul pilot din statul american Idaho, care trebuia să fie primul SMR comercial bazat pe această tehnologie, a fost abandonat după explozia costurilor.

„Prețul a crescut de la 55-60 de dolari pe megawatt-oră la 110 dolari pe megawatt-oră. Și băieții au zis acolo: «Noi ne retragem, că nu putem să plătim atât». România a ajuns fără să vrea avanpost în tehnologia nucleară și la noi urmează să fie făcut primul.

Niciodată publicului românesc nu i s-a explicat în detaliu ce este cu acest proiect, de ce ne trebuie, cât costă și de ce îl facem. Trebuie să știm exact: ne dorim această tehnologie? Bun. Dacă ne-o dorim, trebuie să mergem mai departe. Dar cât costă și cum o plătim?”, a declarat Mihai Nicuț, în exclusivitate pentru B1TV.

„Este legitim ca Bolojan să ceară explicații despre proiectul SMR”

Și specialistul în energie Ciprian Cherciu susține că dezbaterea deschisă de premierul Ilie Bolojan privind rentabilitatea proiectului reactoarelor modulare mici (SMR) de la Doicești este „cât se poate de legitimă” și trebuie purtată public, pe baza unor date economice clare.

Potrivit expertului, exemplele din Marea Britanie arată cât de complicate și costisitoare pot deveni proiectele nucleare. El a amintit cazul centralei nucleare Hinkley Point C, estimată inițial la 18 miliarde de lire sterline și ajunsă acum la aproximativ 49 de miliarde, cu termenul de punere în funcțiune împins spre 2030.

De asemenea, proiectul Sizewell C generează controverse similare din cauza costurilor uriașe și a faptului că beneficiile pentru populație ar putea apărea abia după 2060.

Cherciu a ridicat semne de întrebare și asupra modului în care compania Nuclearelectrica a gestionat proiectul, inclusiv bugetele și achizițiile de terenuri, afirmând că este posibil ca „soluția tehnică să fie bună, dar Nuclearelectrica să fi topit banii”

Fac americanii teste pe noi la Doicești?

Specialistul consideră că România reprezintă doar un test pentru tehnologia americană.

„Există și alte state care se uită la SMR-uri, de exemplu, și mă gândesc că experimentul din România e foarte important pentru partea americană să reușească. Dacă nu reușeste aici, puțin probabil că va reuși în altă parte. Și aici trebuie să vedem și cum a gestionat Nuclearelectrica, pentru că e posibil ca soluția tehnică să fie totuși bună, dar Nuclearelectrica să fi topit banii, cum a făcut de altfel și în multe alte cazuri.

Deci discuția este corectă și tema ridicată de domnul Bolojan este cât se poate de legitimă. Și ar trebui să publice și niște cifre foarte clare cu acest calcul al energiei, că ajunge să coste mai mult, beneficii, avantaje și dezavantaje.

Și atunci, da, putem fiecare să ne plasăm într-o parte sau alta a discuției. Dar niciun caz la modul populist, cum face domnul Ivan, că nu-i place ce spune domnul Bolojan. Părerile acestor oameni valorează zero. Date, fapte, cifre, acelea sunt, de fapt, cele care contează.”, a declarat Ciprian Cherciu în exclusivitate pentru B1TV.

