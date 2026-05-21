Rețea VPN folosită de hackeri, lovită într-o operațiune internațională. România a dezactivat 13 servere

Răzvan Adrian
21 mai 2026, 12:30
Sursa foto simbol: Pixabay
Cuprins
  1. Servere din România, folosite într-o anchetă de criminalitate cibernetică
  2. Serviciul promitea anonimat total
  3. Ransomware, phishing și fraude online

O rețea VPN folosită de hackeri pentru a-și ascunde identitatea în atacuri cibernetice a fost vizată într-o operațiune internațională coordonată de Eurojust și sprijinită de Europol. Procurorii DIICOT și polițiștii români au dezactivat 13 servere, în baza unui Ordin European de Anchetă emis de autoritățile franceze.

Servere din România, folosite într-o anchetă de criminalitate cibernetică

Procurorii DIICOT – Structura Centrală, împreună cu polițiști ai Serviciului de Combatere a Criminalității Informatice, au participat la o acțiune internațională împotriva unei grupări suspectate de infracțiuni informatice, șantaj și constituirea unui grup infracțional organizat.

Potrivit comunicatului DIICOT, acțiunea a avut loc pe 20 mai 2026, în baza unui Ordin European de Anchetă emis de autoritățile din Franța. În România, anchetatorii au dezactivat 13 servere care ar fi fost folosite pentru funcționarea unui serviciu VPN asociat unor activități ilegale online.

Serviciul promitea anonimat total

Anchetatorii francezi au stabilit că serviciul VPN ar fi fost folosit în mai multe dosare de criminalitate cibernetică în care victimele erau cetățeni francezi. Platforma le-ar fi permis utilizatorilor să își ascundă identitatea și să desfășoare activități ilegale pe internet.

Administratorul serviciului ar fi promovat anonimatul complet și ar fi susținut că nu cooperează cu autoritățile judiciare, nu păstrează date și nu se supune niciunei jurisdicții.

Potrivit probelor administrate de Tribunalul Judiciar din Paris, serviciul era promovat pe forumuri frecventate de infractori cibernetici și ar fi fost destinat exclusiv folosirii în scopuri ilegale.

Ransomware, phishing și fraude online

Investigațiile au arătat că platforma ar fi fost utilizată de actori importanți din zona criminalității informatice pentru mascarea identității reale. Aceștia ar fi folosit serviciul în dosare legate de ransomware, malware as a service, phishing și fraude privind mijloacele de plată.

Rețeaua VPN folosită de hackeri a fost vizată simultan de autorități din Franța, Olanda, România, Ucraina, Elveția, Luxemburg și Regatul Unit. Operațiunea a dus la dezactivarea serverelor, blocarea și ștergerea conturilor de clienți asociate serviciului.

În același dosar, pe teritoriul Ucrainei a fost identificat și audiat un suspect.

Ancheta arată cât de importantă a devenit cooperarea internațională în dosarele de criminalitate cibernetică. În astfel de cazuri, infrastructura folosită de suspecți poate fi împărțită între mai multe state, iar dezactivarea serverelor este esențială pentru oprirea serviciilor care ascund atacuri online. DIICOT precizează că persoanele cercetate beneficiază de prezumția de nevinovăție și de toate drepturile procesuale prevăzute de lege.

