Trei surori au murit în mare, la Brighton. Tatăl lor, devastat: „Durerea este de nesuportat”

Răzvan Adrian
21 mai 2026, 09:56
Foto ilustrativ, sursa: Pexels
Cuprins
  1. Tragedia din Brighton care a șocat o comunitate întreagă
  2. Ce mesaj a transmis tatăl fetelor?
  3. Care sunt precizările Poliției privind cazul fetelor moarte?

O familie din Londra trece printr-o tragedie greu de imaginat, după ce trei surori au fost găsite moarte în mare, în apropiere de plaja din Brighton. Jane Adetoro, Christina Walters și Rebecca Walters au murit în condiții încă neclare, iar poliția încearcă să refacă ultimele lor momente, în timp ce tatăl femeilor spune că pierderea lor a lăsat un gol imposibil de vindecat.

Tragedia din Brighton care a șocat o comunitate întreagă

Alarma a fost dată în zorii zilei de 13 mai, după ce autoritățile au primit un apel despre o persoană aflată în apă, în zona Black Rock, lângă Madeira Drive. La scurt timp, salvatorii au descoperit și alte două trupuri în mare.

Cele trei femei au fost identificate ulterior ca fiind surori: Jane Adetoro, de 36 de ani, Christina Walters, de 32 de ani, și Rebecca Walters, de 31 de ani. Toate erau din zona Uxbridge, Londra.

Anchetatorii iau în calcul varianta ca femeile să fi intrat în mare de pe plajă și să fi fost apoi surprinse de apă.

Potrivit BBC, ele ar fi fost văzute inițial în zona Brighton Palace Pier, înainte de a ajunge spre Brighton Marina.

Ce mesaj a transmis tatăl fetelor?

Joseph, tatăl celor trei surori, a vorbit despre durerea pierderii într-un mesaj emoționant.

„Niciun cuvânt nu poate descrie cu adevărat durerea de a pierde trei fiice aflate în floarea vieții”, a transmis tatăl femeilor, potrivit BBC.

Bărbatul le-a descris pe Jane, Christina și Becky ca fiind bucuria și lumina familiei sale.

„Ați fost iubite profund și veți fi mereu profund regretate”, a mai spus acesta.

Cazul celor trei surori moarte în mare este anchetat în continuare de poliția britanică.

Care sunt precizările Poliției privind cazul fetelor moarte?

Poliția din Sussex a precizat că nu există, până acum, indicii privind implicarea unei alte persoane sau comiterea unei infracțiuni. Totuși, ancheta continuă, iar detectivii verifică imaginile de pe camerele de supraveghere și traseul parcurs de femei înainte de tragedie.

Reprezentanții poliției spun că vor analiza toate pistele pentru a stabili cum au ajuns cele trei surori în apă. Familia este sprijinită de ofițeri specializați.

Moartea celor trei femei a îndoliat și comunitatea din Brighton. Autoritățile locale au transmis că orașul este marcat de tragedie, iar locuitorii au reacționat cu tristețe după ce au aflat că victimele erau surori.

Pentru familia lor, răspunsurile sunt acum esențiale. Dincolo de anchetă, rămâne însă durerea unui tată care și-a pierdut, într-o singură dimineață, toate cele trei fiice.

