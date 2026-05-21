VIDEO (UPDATE): Un lift s-a prăbușit în Ministerul Transporturilor. Cinci persoane au fost transportate la spitalele din Capitală

Un lift de la Ministerul Transporturilor, în care se aflau șapte persoane, a căzut în gol mai multe etaje. Una din cele șapte persoane ar fi suferit o fractură.

UPDATE

În lift au fost 7 persoane si nu este cunoscut nivelul de la care a cazut in gol.

„Dintre cele 7 victime (2 bărbați și 5 femei), 5 au necesitat îngrijiri medicale:

– bărbat 38 ani transportat la Spitalul Militar Central cu fractură membru drept inferior

– ⁠femeie 42 ani transportată la Spitalul Universitar cu fractură membru drept inferior

– ⁠femeie 46 ani transportata la Spitalul Militar Central cu dureri în zona membrului inferior stâng

– ⁠femeie 53 ani care prezintă dureri în zona membrelor inferioare

– ⁠femeie 33 ani care prezintă dureri în zona membrului inferior drept (zona gleznei)” arată cele mai recente date venite de la ISUBIF

Șeful DSU, Raed Arafat, a confirmat că nicio victimă nu este în stare gravă.

„Nu avem nici persoană rănită grav, au leziuni, dar nu să le pună viața în pericol, în acest moment situația este sub control, nu mai e nicio persoană prinsă în lift”, a explicat Arafat într-o intervenție la Antena 3 CNN.

știre inițială:

Aproape de o tragedie la Ministerul Transporturilor

„În urmă cu scurt timp am intervenit la Palatul CFR, bulevardul Dinicu Golescu, ca urmare a căderii cabinei unui lift.

În interior se aflau 7 persoane, care au fost scoase din lift. In acest moment i se acorda primul ajutor unei persoane cu dureri la nivelul gleznei.

Intervenim cu 2 echipaje SMURD si 2 autospeciale de stingere.

În acest moment sunt 3 persoane care vor fi transportate la spital pentru investigatii suplimentare, ca urmare a acuzelor medicale”, arată un comunicat de ultimă oră emis de .

Palatul CFR, o clădire construită în 1937

Palatul din București este un monument istoric, construit între anii 1937 și 1950, care servește astăzi drept sediu al Ministerului Transporturilor. Clădirea masivă este amplasată în Piața Gării de Nord și a fost proiectată de celebrul arhitect român Duiliu Marcu.

În prezent, clădirea este administrată de societatea GEI Palat CFR S.A și găzduiește, pe lângă Ministerul Transporturilor, diverse instituții legate de infrastructura feroviară.

știre în curs de actualizare.