B1 Inregistrari!
B1 LIVE!
Acasa » Eveniment » Evaluarea Națională la matematică. Elevii au primit un subiect greșit la test

Evaluarea Națională la matematică. Elevii au primit un subiect greșit la test

Adrian Teampău
21 mai 2026, 12:02
Urmăreşte B1TV pe Discover Urmăreşte B1TV pe Discover
Adaugă B1TV ca sursă preferată Adaugă B1TV ca sursă preferată
Evaluarea Națională la matematică. Elevii au primit un subiect greșit la test
Sursa foto: Pixabay
Cuprins
  1. Erori la un subiect de la Evaluarea Națională la matematică
  2. Elevii n-au putut alege răspunsul corect

Evaluarea Națională la matematică s-a desfășurat miercuri 20 mai, conform calendarului stabilit de Ministerul Educației. Elevii participanți au avut de rezolvat un subiect eronat pentru care nici unul dintre răspunsuri nu se potrivea. 

Erori la un subiect de la Evaluarea Națională la matematică

O eroare majoră a fost semnalată la testul de matematică de la Evaluarea Națională 2026 pentru elevii de clasa a IV-a. O greșeală de formulare la un exercițiu de tip grilă a făcut ca elevii să nu poată selecta nici un răspuns corect din variantele oferite. Este vorba despre subiectul cu numărul 13, din testul oficial de Matematică și Științe ale naturii,  susținut miercuri, 20 mai, după cum relatează Edupedu.ro.

„Elevii clasei a IV-a au participat la un proiect privind diversitatea banilor românești începând cu ultima zi a lunii februarie 2026 până ieri, 19 mai 2026. Cât timp a durat proiectul?”, sună enunțul problemei care are următoarele variante de răspuns:

  1. două luni și nouăsprezece zile
  2. trei luni și o zi
  3. două luni și douăzeci de zile
  4. patru luni fără o zi

Doar că nici una dintre aceste variante nu este cea corectă, rezolvarea fiind: 28 februarie – 28 martie = 1 lună; 28 martie – 28 aprilie = 1 lună; 28 aprilie – 19 mai = 21 de zile. Iar rezultatul este „două luni și 21 de zile”, variantă ce nu apare în grilă.

Elevii n-au putut alege răspunsul corect

Această problemă este un exercițiu cu alegere multiplă, ceea ce implică faptul că elevii nu pot formula singuri răspunsul corect. Ei sunt obligați prin natura problemei să aleagă una dintre varintele propuse de autorul subiectului.

Testul pentru proba de matematică a fost elaborat de specialiștii din cadrul Centrului Național pentru Curriculum și Evaluare (CNCE), instituția responsabilă de realizarea subiectelor pentru evaluările naționale.

Proba la Matematică și Științe ale Naturii de la Evaluarea Națională a fost susținută, de elevii de clasa a IV-a, miercuri, 20 mai. Ei au avut la dispoziție o oră pentru a rezolva testul propus.

De menționat că Evaluarea se va încheia joi, 21 mai, cu proba la Limba maternă.

Tags:
Citește și...
Legumele care își schimbă „puterea” în tigaie. De ce unele sunt mai bune pentru organism după ce le gătești
Eveniment
Legumele care își schimbă „puterea” în tigaie. De ce unele sunt mai bune pentru organism după ce le gătești
Rețea VPN folosită de hackeri, lovită într-o operațiune internațională. România a dezactivat 13 servere
Eveniment
Rețea VPN folosită de hackeri, lovită într-o operațiune internațională. România a dezactivat 13 servere
Evenimente speciale în orașul Buftea de Ziua Eroilor. Primarul Gheorghe Pistol: „Temelia libertății a fost clădită cu sângele eroilor noștri.” (VIDEO)
Eveniment
Evenimente speciale în orașul Buftea de Ziua Eroilor. Primarul Gheorghe Pistol: „Temelia libertății a fost clădită cu sângele eroilor noștri.” (VIDEO)
Statul a atras peste 716 milioane de lei de la populație. Noua emisiune Fidelis a intrat la tranzacționare pe BVB
Economic
Statul a atras peste 716 milioane de lei de la populație. Noua emisiune Fidelis a intrat la tranzacționare pe BVB
Ilie Bolojan, mesaj de Ziua Eroilor. Premierul interimar a transmis un omagiu pentru cei care au murit pentru România
Eveniment
Ilie Bolojan, mesaj de Ziua Eroilor. Premierul interimar a transmis un omagiu pentru cei care au murit pentru România
Doi copii francezi, găsiți plângând pe un drum izolat din Portugalia. Părinții sunt căutați de poliție
Externe
Doi copii francezi, găsiți plângând pe un drum izolat din Portugalia. Părinții sunt căutați de poliție
VIDEO (UPDATE): Un lift s-a prăbușit în Ministerul Transporturilor. Cinci persoane au fost transportate la spitalele din Capitală
Eveniment
VIDEO (UPDATE): Un lift s-a prăbușit în Ministerul Transporturilor. Cinci persoane au fost transportate la spitalele din Capitală
Sancționarea utilizatorilor pentru injurii pe rețelele sociale nu este un abuz. CEDO clarifică o dispută despre mediul online
Eveniment
Sancționarea utilizatorilor pentru injurii pe rețelele sociale nu este un abuz. CEDO clarifică o dispută despre mediul online
Aplicația iBon prinde rapid la români. Peste 2.000 de bonuri fiscale au fost scanate în primele zile
Eveniment
Aplicația iBon prinde rapid la români. Peste 2.000 de bonuri fiscale au fost scanate în primele zile
Trei surori au murit în mare, la Brighton. Tatăl lor, devastat: „Durerea este de nesuportat”
Externe
Trei surori au murit în mare, la Brighton. Tatăl lor, devastat: „Durerea este de nesuportat”
Ultima oră
13:35 - Brad Pitt își reconstruiește imaginea, dar trecutul îl ajunge din urmă. Gestul Zaharei reaprinde ruptura din familia Jolie-Pitt
13:35 - Donald Trump își caută altă țară. Șeful de la Casa Albă se gândește să candideze în Israel
13:05 - Legumele care își schimbă „puterea” în tigaie. De ce unele sunt mai bune pentru organism după ce le gătești
13:01 - Reacții după declarația lui Ilie Bolojan privind proiectul nuclear de la Doicești. Specialiștii în energie îi dau dreptate premierului (VIDEO)
12:56 - Guvernul german vrea să majoreze vârsta de pensionare. Care sunt noile limite propuse
12:32 - Sam Altman pregătește listarea OpenAI la bursă. Compania de Inteligență Artificială ar putea fi evaluată la 1.000 de miliarde de dolari
12:30 - Rețea VPN folosită de hackeri, lovită într-o operațiune internațională. România a dezactivat 13 servere
12:10 - Evenimente speciale în orașul Buftea de Ziua Eroilor. Primarul Gheorghe Pistol: „Temelia libertății a fost clădită cu sângele eroilor noștri.” (VIDEO)
11:55 - Statul a atras peste 716 milioane de lei de la populație. Noua emisiune Fidelis a intrat la tranzacționare pe BVB
11:23 - Ilie Bolojan, mesaj de Ziua Eroilor. Premierul interimar a transmis un omagiu pentru cei care au murit pentru România