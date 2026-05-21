Evaluarea Națională la matematică s-a desfășurat miercuri 20 mai, conform calendarului stabilit de . au avut de rezolvat un subiect eronat pentru care nici unul dintre răspunsuri nu se potrivea.

Erori la un subiect de la Evaluarea Națională la matematică

O a fost semnalată la de la Evaluarea Națională 2026 pentru elevii de clasa a IV-a. O greșeală de formulare la un exercițiu de tip grilă a făcut ca elevii să nu poată selecta nici un răspuns corect din variantele oferite. Este vorba despre subiectul cu numărul 13, din testul oficial de Matematică și Științe ale naturii, susținut miercuri, 20 mai, după cum relatează Edupedu.ro.

„Elevii clasei a IV-a au participat la un proiect privind diversitatea banilor românești începând cu ultima zi a lunii februarie 2026 până ieri, 19 mai 2026. Cât timp a durat proiectul?”, sună enunțul problemei care are următoarele variante de răspuns:

două luni și nouăsprezece zile trei luni și o zi două luni și douăzeci de zile patru luni fără o zi

Doar că nici una dintre aceste variante nu este cea corectă, rezolvarea fiind: 28 februarie – 28 martie = 1 lună; 28 martie – 28 aprilie = 1 lună; 28 aprilie – 19 mai = 21 de zile. Iar rezultatul este „două luni și 21 de zile”, variantă ce nu apare în grilă.

Elevii n-au putut alege răspunsul corect

Această problemă este un exercițiu cu alegere multiplă, ceea ce implică faptul că elevii nu pot formula singuri răspunsul corect. Ei sunt obligați prin natura problemei să aleagă una dintre varintele propuse de autorul subiectului.

Testul pentru proba de matematică a fost elaborat de specialiștii din cadrul Centrului Național pentru Curriculum și Evaluare (CNCE), instituția responsabilă de realizarea subiectelor pentru evaluările naționale.

Proba la Matematică și Științe ale Naturii de la Evaluarea Națională a fost susținută, de elevii de clasa a IV-a, miercuri, 20 mai. Ei au avut la dispoziție o oră pentru a rezolva testul propus.

De menționat că Evaluarea se va încheia joi, 21 mai, cu proba la Limba maternă.