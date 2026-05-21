B1 Inregistrari!
B1 LIVE!
Acasa » Externe » Guvernul german vrea să majoreze vârsta de pensionare. Care sunt noile limite propuse

Guvernul german vrea să majoreze vârsta de pensionare. Care sunt noile limite propuse

Adrian Teampău
21 mai 2026, 12:56
Urmăreşte B1TV pe Discover Urmăreşte B1TV pe Discover
Adaugă B1TV ca sursă preferată Adaugă B1TV ca sursă preferată
Guvernul german vrea să majoreze vârsta de pensionare. Care sunt noile limite propuse
Cancelarul Germaniei Frierich Merz Sursa foto; B1 TV
Cuprins
  1. Guvernul federal pregătește reforma pensiilor
  2. Propunerile, prezentate la sfârșitul lunii iunie

Guvernul federal de la Berlin ia în considerare o majorare a vârstei de pensionare pentru lucrătorii germani. Măsura ar urma să se aplice etapizat pe parcursul următorilor ani, până în 2060. 

Guvernul federal pregătește reforma pensiilor

Comisia pentru pensii intenționează să recomande o creștere etapizată a vârstei de pensionare pentru lucrătorii germani, până în 2060. Guvernul federal are în vedere stabilirea limitei minime, la care germanii se vor putea retrage din activitate, la 70 de ani. În prezent, conform reglementărilor în vigoare, această limită este de 67 de ani.

Conform publicației germane Bild, care a avut acces la proiect, este posibil ca vârsta de pensionare să crească până la 68 de ani la începutul anilor 2040. Apoi, autoritățile germane au în vedere o creștere până la 69 de ani la începutul anilor 2050. Zece ani mai târziu, în 2060, pensionarea se va face la vârsta de 70 de ani.

Pentru a stabiliza situația pensiilor, comisia, din care fac parte 13 membri intenționează, de asemenea, să propună reducerea nivelului pensiilor la 46%. În prezent, acesta se situează la puțin peste 48%.

Raportul arată că problema care susține dezbateri aprinse, în această perioadă este dacă funcționarii publici ar trebui să contribuie și la schema legală de asigurări de pensii în viitor. Majoritatea membrilor resping o astfel de opinie. Ei argumentează că nu ar oferi nici o ușurare pentru sistemul de asigurări deoarece pensiile funcționarilor publici ar trebui plătite din fondul de pensii.

Propunerile, prezentate la sfârșitul lunii iunie

Pensia mamelor și pensia la vârsta de 63 de ani sunt, de asemenea, în discuție, la comisia înființată de Guvernul Federal. Conform informațiilor din publicația germană, la acest moment nu s-a ajuns la nici o decizie pe un astfel de subiect.

Comisia pentru pensii a fost lansată în decembrie 2025 și urmează să-și prezinte recomandările de reformă pe 30 iunie. Potrivit guvernului, propunerile sale vor fi implementate în acte normtative.

Accentul principal este pus pe găsirea unor soluții care să asigue finanțarea pe termen lung a fondului de pensii. De asemenea, urmează să fie stabilite rate de contribuție pentru următorii zece ani. O altă problemă luată în discuție este legată de includerea altor grupuri în schema legală de asigurare de pensii. Comisia a inclus pe ordinea sa de zi posibila prelungire a vieții active.

Tags:
Citește și...
Brad Pitt își reconstruiește imaginea, dar trecutul îl ajunge din urmă. Gestul Zaharei reaprinde ruptura din familia Jolie-Pitt
Externe
Brad Pitt își reconstruiește imaginea, dar trecutul îl ajunge din urmă. Gestul Zaharei reaprinde ruptura din familia Jolie-Pitt
Donald Trump își caută altă țară. Șeful de la Casa Albă se gândește să candideze în Israel
Externe
Donald Trump își caută altă țară. Șeful de la Casa Albă se gândește să candideze în Israel
Doi copii francezi, găsiți plângând pe un drum izolat din Portugalia. Părinții sunt căutați de poliție
Externe
Doi copii francezi, găsiți plângând pe un drum izolat din Portugalia. Părinții sunt căutați de poliție
Festivalul de film de la Cannes, magnet pentru hoții de lux. Ceas de un milion de euro furat dintr-un hotel de lux
Externe
Festivalul de film de la Cannes, magnet pentru hoții de lux. Ceas de un milion de euro furat dintr-un hotel de lux
Trei surori au murit în mare, la Brighton. Tatăl lor, devastat: „Durerea este de nesuportat”
Externe
Trei surori au murit în mare, la Brighton. Tatăl lor, devastat: „Durerea este de nesuportat”
Amendă pentru nerespectarea restricțiilor privind accesul minorilor pe internet. Autoritățile australiene au sancționat platforma X
Externe
Amendă pentru nerespectarea restricțiilor privind accesul minorilor pe internet. Autoritățile australiene au sancționat platforma X
NATO avertizează Moscova după exercițiile nucleare desfășurate. Rusia riscă „consecințe devastatoare” dacă lovește Ucraina
Externe
NATO avertizează Moscova după exercițiile nucleare desfășurate. Rusia riscă „consecințe devastatoare” dacă lovește Ucraina
SUA retrag sancțiunile împotriva Francescăi Albanese. Decizia vine după o intervenție a instanței federale
Externe
SUA retrag sancțiunile împotriva Francescăi Albanese. Decizia vine după o intervenție a instanței federale
Turcia propune o rută militară de combustibil pentru NATO. Conducta ar putea lega Bulgaria de România
Externe
Turcia propune o rută militară de combustibil pentru NATO. Conducta ar putea lega Bulgaria de România
Exercițiu de securitate major în Germania cu avioane Eurofighter. Autoritățile au simulat un atac ca în cazul atentatelor de la 11 septembrie
Externe
Exercițiu de securitate major în Germania cu avioane Eurofighter. Autoritățile au simulat un atac ca în cazul atentatelor de la 11 septembrie
Ultima oră
13:35 - Brad Pitt își reconstruiește imaginea, dar trecutul îl ajunge din urmă. Gestul Zaharei reaprinde ruptura din familia Jolie-Pitt
13:35 - Donald Trump își caută altă țară. Șeful de la Casa Albă se gândește să candideze în Israel
13:05 - Legumele care își schimbă „puterea” în tigaie. De ce unele sunt mai bune pentru organism după ce le gătești
13:01 - Reacții după declarația lui Ilie Bolojan privind proiectul nuclear de la Doicești. Specialiștii în energie îi dau dreptate premierului (VIDEO)
12:32 - Sam Altman pregătește listarea OpenAI la bursă. Compania de Inteligență Artificială ar putea fi evaluată la 1.000 de miliarde de dolari
12:30 - Rețea VPN folosită de hackeri, lovită într-o operațiune internațională. România a dezactivat 13 servere
12:10 - Evenimente speciale în orașul Buftea de Ziua Eroilor. Primarul Gheorghe Pistol: „Temelia libertății a fost clădită cu sângele eroilor noștri.” (VIDEO)
12:02 - Evaluarea Națională la matematică. Elevii au primit un subiect greșit la test
11:55 - Statul a atras peste 716 milioane de lei de la populație. Noua emisiune Fidelis a intrat la tranzacționare pe BVB
11:23 - Ilie Bolojan, mesaj de Ziua Eroilor. Premierul interimar a transmis un omagiu pentru cei care au murit pentru România