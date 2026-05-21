Guvernul federal de la Berlin ia în considerare o majorare a vârstei de pensionare pentru . Măsura ar urma să se aplice etapizat pe parcursul următorilor ani, până în 2060.

Guvernul federal pregătește reforma pensiilor

Comisia pentru intenționează să recomande o creștere etapizată a vârstei de pensionare pentru lucrătorii germani, până în 2060. Guvernul federal are în vedere stabilirea limitei minime, la care germanii se vor putea retrage din activitate, la 70 de ani. În prezent, conform reglementărilor în vigoare, această limită este de 67 de ani.

Conform publicației germane Bild, care a avut acces la proiect, este posibil ca să crească până la 68 de ani la începutul anilor 2040. Apoi, autoritățile germane au în vedere o creștere până la 69 de ani la începutul anilor 2050. Zece ani mai târziu, în 2060, pensionarea se va face la vârsta de 70 de ani.

Pentru a stabiliza situația pensiilor, comisia, din care fac parte 13 membri intenționează, de asemenea, să propună reducerea nivelului pensiilor la 46%. În prezent, acesta se situează la puțin peste 48%.

Raportul arată că problema care susține dezbateri aprinse, în această perioadă este dacă funcționarii publici ar trebui să contribuie și la schema legală de asigurări de pensii în viitor. Majoritatea membrilor resping o astfel de opinie. Ei argumentează că nu ar oferi nici o ușurare pentru sistemul de asigurări deoarece pensiile funcționarilor publici ar trebui plătite din fondul de pensii.

Propunerile, prezentate la sfârșitul lunii iunie

Pensia mamelor și pensia la vârsta de 63 de ani sunt, de asemenea, în discuție, la comisia înființată de Guvernul Federal. Conform informațiilor din publicația germană, la acest moment nu s-a ajuns la nici o decizie pe un astfel de subiect.

Comisia pentru pensii a fost lansată în decembrie 2025 și urmează să-și prezinte recomandările de reformă pe 30 iunie. Potrivit guvernului, propunerile sale vor fi implementate în acte normtative.

Accentul principal este pus pe găsirea unor soluții care să asigue finanțarea pe termen lung a fondului de pensii. De asemenea, urmează să fie stabilite rate de contribuție pentru următorii zece ani. O altă problemă luată în discuție este legată de includerea altor grupuri în schema legală de asigurare de pensii. a inclus pe ordinea sa de zi posibila prelungire a vieții active.