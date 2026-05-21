Acasa » Eveniment » Aplicația iBon prinde rapid la români. Peste 2.000 de bonuri fiscale au fost scanate în primele zile

Răzvan Adrian
21 mai 2026, 10:27
Alexandru Nazare, ministrul Finanțelor. Sursa foto: Alexandru Nazare / Facebook
Cuprins
  1. iBon ANAF pentru cetățeni, testată direct în magazine
  2. Sesizări pentru lipsa bonului fiscal și probleme la card
  3. Nazare: Mai puțină birocrație, mai multă transparență

Aplicația iBon a ANAF a fost folosită de peste 2.200 de utilizatori în primele trei zile de la lansare, potrivit ministrului interimar al Finanțelor, Alexandru Nazare. Românii au scanat deja peste 2.000 de bonuri fiscale și au trimis sesizări legate de situații întâlnite la comercianți, inclusiv lipsa bonului fiscal sau probleme la plata cu cardul.

iBon ANAF pentru cetățeni, testată direct în magazine

Alexandru Nazare a anunțat că primele date privind utilizarea aplicației iBon arată interesul românilor pentru servicii publice digitale mai simple. Aplicația permite verificarea bonurilor fiscale și oferă cetățenilor un instrument prin care pot semnala nereguli în relația cu comercianții.

„Primele date de utilizare iBon: în doar 3 zile de la lansare, aplicația ANAF de verificare a bonurilor fiscale arată că românii își doresc servicii publice digitale simple, utile și transparente”, a transmis Alexandru Nazare pe Facebook.

Potrivit ministrului interimar al Finanțelor, peste 2.200 de persoane și-au creat deja cont, iar numărul scanărilor a depășit 2.000.

Sesizări pentru lipsa bonului fiscal și probleme la card

Aplicația nu este folosită doar pentru verificări, ci și pentru transmiterea unor sesizări. Utilizatorii au raportat situații în care nu ar fi fost emis bon fiscal, dar și cazuri în care au întâmpinat probleme la plata cu cardul.

Aplicația iBon este prezentată de autorități ca un pas spre o relație mai directă între cetățean și ANAF. În același timp, aplicația iBon poate deveni un instrument prin care oamenii verifică mai ușor dacă un comerciant respectă regulile fiscale.

„Peste 2.200 de utilizatori și-au creat deja cont în prima aplicație ANAF, iar până acum au fost realizate peste 2.000 de scanări de bonuri fiscale”, a precizat Alexandru Nazare.

Nazare: Mai puțină birocrație, mai multă transparență

Ministrul spune că astfel de instrumente sunt folosite deja în mai multe state europene și că România face, prin iBon, un pas către servicii publice mai moderne. Aplicația este gratuită și ar urma să fie îmbunătățită în funcție de feedbackul utilizatorilor.

„iBon este prima aplicație ANAF dedicată direct cetățenilor și funcționează foarte simplu şi intuitiv”, a transmis Alexandru Nazare.

Oficialul susține că folosirea aplicației nu înseamnă doar verificarea unui bon fiscal, ci și o schimbare a așteptărilor față de stat.

„Utilizarea aplicației nu înseamnă doar un mod mai simplu de a vă verifica drepturile în relație cu comercianții, ci și un standard mai ridicat de așteptări față de stat și serviciile publice”, a mai spus ministrul interimar al Finanțelor.

Primele cifre anunțate de Ministerul Finanțelor arată că românii sunt dispuși să folosească instrumente digitale atunci când acestea sunt simple și au utilitate imediată. Pentru ANAF, provocarea va fi ca aplicația să rămână ușor de folosit și să transforme sesizările primite în rezultate vizibile.

