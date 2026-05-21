B1 Inregistrari!
B1 LIVE!
Acasa » IT&C » Sam Altman pregătește listarea OpenAI la bursă. Compania de Inteligență Artificială ar putea fi evaluată la 1.000 de miliarde de dolari

Sam Altman pregătește listarea OpenAI la bursă. Compania de Inteligență Artificială ar putea fi evaluată la 1.000 de miliarde de dolari

Adrian Teampău
21 mai 2026, 12:32
Urmăreşte B1TV pe Discover Urmăreşte B1TV pe Discover
Adaugă B1TV ca sursă preferată Adaugă B1TV ca sursă preferată
Sam Altman pregătește listarea OpenAI la bursă. Compania de Inteligență Artificială ar putea fi evaluată la 1.000 de miliarde de dolari
sursă foto: X/ Fox News
Cuprins
  1. OpenAI se pregătește pentru listarea la bursă
  2. Grupul american anunța că a obținut 110 miliarde de dolari
  3. Ce venituri are OpenAI?

OpenAI, care adezvoltat ChatGPT, se pregăteşte să depună confidenţial în SUA cererea pentru o Ofertă Publică Iniţială (IPO) în următoarele săptămâni. Compania, lider în domeniul Inteligenței Artificiale, se pregătește pentru listarea la bursă

OpenAI se pregătește pentru listarea la bursă

Compania condusă de Sam Altman, pionier şi lider în domeniul inteligenţei artificiale (IA) generative, se pregătește pentru lansarea la bursă. Informația a fost dezvăluită de agenția Reuters care citează surse ce doresc să-și păstreze anonimatul. Listarea OpenAI se va adăuga valului de lansări majore previzionate în acest an.

Un anunț similar a fost făcut și de compania SpaceX deținută de Elon Musk. Compania a anunţat că are planuri pentru a fi listată la bursă și ar urma să demareze în această vară o Ofertă Publică Iniţială (IPO), de 1.750 miliarde de dolari. Aceasta ar putea fi cea mai mare din istorie.

Listarea companiei lui Sam Altman ar urma să aibă loc în septembrie, iar pentru a finaliza toate procedurile firma colaborează cu Goldman Sachs şi Morgan Stanley, conform proiectului de prospect al IPO. Cererea pentru o Ofertă Publică Iniţială ar urma să fie prezentată în curând autorităţilor de reglementare, susţin sursele citate de Reuters.

În urma acestei listări, compania condusă de Sam Altman ar putea ajunge la o evaluare de până la 1.000 miliarde de dolari. Obiectivul propus este de a obţine cel puţin 60 miliarde de dolari, conform discuţiilor preliminare.

Grupul american anunța că a obținut 110 miliarde de dolari

Grupul OpenAI a anunțat, în februarie, că a reușit să atragă 110 miliarde de dolari de la trei giganţi din domeniul tehnologiei. În ultimele săptămâni, conducerea firmei a modificat de două ori planurile de dezvoltare. Compania condusă de Sam Altman concurează, în acest domeniu, cu Google şi Anthropic.

Firma lui Altman va beneficia de o investiție în valoare de 50 de miliarde de dolari din partea Amazon. Investiția va fi făcută în două etape, mai întâi o sumă inițială de 15 miliarde de dolari, urmată de alte 35 de miliarde dolari condiționte de îndeplinirea unor condiții. Producătorul american de cipuri Nvidia şi grupul japonez de investiţii în tehnologie SoftBank vor investi, fiecare, câte 30 de miliarde de dolari.

Compania cu sediul în San Francisco se mândreşte cu peste 900 de milioane de utilizatori săptămânali ai ChatGPT. Acest lucru indică faptul că aplicația are cea mai rapidă creştere înregistrată vreodată. Iar OpenAI intenţionează să menţină ritmul şi să investească puternic în noi capacităţi de calcul astfel încât să dezvolte noi modele de inteligenţă artificială și să le îmbunătățească pe cele actuale.

Ce venituri are OpenAI?

În prezent, veniturile companiei, care au ajuns la 13 miliarde de dolari în 2025, sunt semnificativ mai mici decât cheltuielile sale. Acest lucru arată că OpenAI va trebui să cheltuiască cel puţin 218 miliarde de dolari până în 2029 în cipuri, centre de date şi talente necesare implementării tehnologiei sale.

Tranzacţia cu Amazon îi permite să-şi diversifice parteneriatele, în condiţiile în care istoric este legată de Microsoft. Începând din 2019, Microsoft a investit în mod regulat în OpenAI, valoarea totală a investiţiilor depăşind 13 miliarde de dolari.

OpenAI se aşteaptă ca veniturile sale să crească rapid în următorii ani, şi să depăşească 280 miliarde de dolari în 2030.

Tags:
Citește și...
Galileo devine alternativa europeană la GPS-ul american. Ce tehnologii pregătește noua generație de sateliți ai Uniunii Europene
IT&C
Galileo devine alternativa europeană la GPS-ul american. Ce tehnologii pregătește noua generație de sateliți ai Uniunii Europene
Apple amână lansarea celui mai așteptat model de iPhone. Ce probleme are aparatul
IT&C
Apple amână lansarea celui mai așteptat model de iPhone. Ce probleme are aparatul
Momentul în care Inteligența Artificială decide că oamenii devin inutili. Avertismentul specialiștilor
IT&C
Momentul în care Inteligența Artificială decide că oamenii devin inutili. Avertismentul specialiștilor
Elon Musk a pierdut procesul istoric împotriva OpenAI. Juriul a dat verdictul în mai puțin de două ore
Externe
Elon Musk a pierdut procesul istoric împotriva OpenAI. Juriul a dat verdictul în mai puțin de două ore
ChatGPT vrea să intre direct în finanțele personale ale utilizatorilor. Cum ar putea funcționa conectarea conturilor bancare
IT&C
ChatGPT vrea să intre direct în finanțele personale ale utilizatorilor. Cum ar putea funcționa conectarea conturilor bancare
Schimbare majoră pe piața muncii datorită IA: Meseriile care devin esențiale în noua eră industrială
IT&C
Schimbare majoră pe piața muncii datorită IA: Meseriile care devin esențiale în noua eră industrială
Meta vine cu o nouă funcţie socială, numită Instants, care va fi disponibilă atât în Instagram, cât şi ca aplicaţie separată
IT&C
Meta vine cu o nouă funcţie socială, numită Instants, care va fi disponibilă atât în Instagram, cât şi ca aplicaţie separată
Val de concedieri în sectorul tech. LinkedIn va elimina posturi din mai multe echipe la nivel mondial
IT&C
Val de concedieri în sectorul tech. LinkedIn va elimina posturi din mai multe echipe la nivel mondial
Angajații de la Meta acuză noi metode de control. Ce au descoperit pe computerele de serviciu?
IT&C
Angajații de la Meta acuză noi metode de control. Ce au descoperit pe computerele de serviciu?
Anunț îngrijorător. Tot mai mulți tineri din Generația Z cer sfaturi de viață de la ChatGPT. Decizii importante, controlate de Inteligența Artificială
IT&C
Anunț îngrijorător. Tot mai mulți tineri din Generația Z cer sfaturi de viață de la ChatGPT. Decizii importante, controlate de Inteligența Artificială
Ultima oră
13:35 - Brad Pitt își reconstruiește imaginea, dar trecutul îl ajunge din urmă. Gestul Zaharei reaprinde ruptura din familia Jolie-Pitt
13:35 - Donald Trump își caută altă țară. Șeful de la Casa Albă se gândește să candideze în Israel
13:05 - Legumele care își schimbă „puterea” în tigaie. De ce unele sunt mai bune pentru organism după ce le gătești
13:01 - Reacții după declarația lui Ilie Bolojan privind proiectul nuclear de la Doicești. Specialiștii în energie îi dau dreptate premierului (VIDEO)
12:56 - Guvernul german vrea să majoreze vârsta de pensionare. Care sunt noile limite propuse
12:30 - Rețea VPN folosită de hackeri, lovită într-o operațiune internațională. România a dezactivat 13 servere
12:10 - Evenimente speciale în orașul Buftea de Ziua Eroilor. Primarul Gheorghe Pistol: „Temelia libertății a fost clădită cu sângele eroilor noștri.” (VIDEO)
12:02 - Evaluarea Națională la matematică. Elevii au primit un subiect greșit la test
11:55 - Statul a atras peste 716 milioane de lei de la populație. Noua emisiune Fidelis a intrat la tranzacționare pe BVB
11:23 - Ilie Bolojan, mesaj de Ziua Eroilor. Premierul interimar a transmis un omagiu pentru cei care au murit pentru România