OpenAI, care a dezvoltat , se pregăteşte să depună confidenţial în SUA cererea pentru o Ofertă Publică Iniţială (IPO) în următoarele săptămâni.

OpenAI se pregătește pentru listarea la bursă

Compania condusă de , pionier şi lider în domeniul inteligenţei artificiale (IA) generative, se pregătește pentru lansarea la bursă. Informația a fost dezvăluită de agenția Reuters care citează surse ce doresc să-și păstreze anonimatul. Listarea OpenAI se va adăuga valului de lansări majore previzionate în acest an.

Un anunț similar a fost făcut și de compania SpaceX deținută de Elon Musk. Compania a anunţat că are planuri pentru a fi listată la bursă și ar urma să demareze în această vară o Ofertă Publică Iniţială (IPO), de 1.750 miliarde de dolari. Aceasta ar putea fi cea mai mare din istorie.

Listarea companiei lui Sam Altman ar urma să aibă loc în septembrie, iar pentru a finaliza toate procedurile firma colaborează cu Goldman Sachs şi Morgan Stanley, conform proiectului de prospect al IPO. Cererea pentru o Ofertă Publică Iniţială ar urma să fie prezentată în curând autorităţilor de reglementare, susţin sursele citate de Reuters.

În urma acestei listări, compania condusă de Sam Altman ar putea ajunge la o evaluare de până la 1.000 miliarde de dolari. Obiectivul propus este de a obţine cel puţin 60 miliarde de dolari, conform discuţiilor preliminare.

Grupul american anunța că a obținut 110 miliarde de dolari

Grupul OpenAI a anunțat, în februarie, că a reușit să atragă 110 miliarde de dolari de la trei giganţi din domeniul tehnologiei. În ultimele săptămâni, conducerea firmei a modificat de două ori planurile de dezvoltare. Compania condusă de Sam Altman concurează, în acest domeniu, cu Google şi Anthropic.

Firma lui Altman va beneficia de o investiție în valoare de 50 de miliarde de dolari din partea Amazon. Investiția va fi făcută în două etape, mai întâi o sumă inițială de 15 miliarde de dolari, urmată de alte 35 de miliarde dolari condiționte de îndeplinirea unor condiții. Producătorul american de cipuri Nvidia şi grupul japonez de investiţii în tehnologie SoftBank vor investi, fiecare, câte 30 de miliarde de dolari.

Compania cu sediul în San Francisco se mândreşte cu peste 900 de milioane de utilizatori săptămânali ai ChatGPT. Acest lucru indică faptul că aplicația are cea mai rapidă creştere înregistrată vreodată. Iar OpenAI intenţionează să menţină ritmul şi să investească puternic în noi capacităţi de calcul astfel încât să dezvolte noi modele de inteligenţă artificială și să le îmbunătățească pe cele actuale.

Ce venituri are OpenAI?

În prezent, veniturile companiei, care au ajuns la 13 miliarde de dolari în 2025, sunt semnificativ mai mici decât cheltuielile sale. Acest lucru arată că OpenAI va trebui să cheltuiască cel puţin 218 miliarde de dolari până în 2029 în cipuri, centre de date şi talente necesare implementării tehnologiei sale.

Tranzacţia cu Amazon îi permite să-şi diversifice parteneriatele, în condiţiile în care istoric este legată de Microsoft. Începând din 2019, Microsoft a investit în mod regulat în OpenAI, valoarea totală a investiţiilor depăşind 13 miliarde de dolari.

OpenAI se aşteaptă ca veniturile sale să crească rapid în următorii ani, şi să depăşească 280 miliarde de dolari în 2030.