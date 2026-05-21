Răzvan Adrian
21 mai 2026, 11:55
Sursa Foto: Bursa de Valori Bucuresti / Facebook
Cuprins
  1. Aproape 10.000 de ordine plasate de investitori
  2. Fidelis rămâne una dintre variantele preferate de economisire
  3. Ce pot face investitorii după listare

Titlurile de stat Fidelis emise în luna mai au debutat la Bursa de Valori București pe 21 mai 2026, după ce Ministerul Finanțelor a atras 716,8 milioane de lei de la investitori. Noua rundă de finanțare confirmă interesul românilor pentru instrumentele prin care pot împrumuta statul și pot obține venituri neimpozabile din dobânzi și câștiguri de capital.

Aproape 10.000 de ordine plasate de investitori

Ministerul Finanțelor a atras, în luna mai, 716,8 milioane de lei prin a cincea emisiune Fidelis din acest an, derulată prin sistemele Bursei de Valori București. Suma include 297,5 milioane de lei pentru titlurile denominate în lei și 80,5 milioane de euro pentru cele în moneda europeană, informează BVB într-un comunicat de presă citat de Agerpres.

Oferta a fost deschisă în perioada 8 – 15 mai, iar românii au plasat 9.613 ordine de subscriere, potrivit comunicatului transmis de Bursa de Valori București.

În această emisiune au putut investi persoanele fizice rezidente și nerezidente care aveau peste 18 ani până la data închiderii ofertei.

Fidelis rămâne una dintre variantele preferate de economisire

Programul a devenit tot mai vizibil în ultimii ani, mai ales pentru investitorii care caută o alternativă la depozitele bancare clasice. Veniturile obținute din dobânzi și din câștiguri de capital nu sunt impozabile, acesta fiind unul dintre avantajele importante ale titlurilor de stat Fidelis.

De la relansarea programului, în august 2020, Ministerul Finanțelor a atras de la populație 68,7 miliarde de lei, echivalentul a 13,8 miliarde de euro, prin 36 de oferte. Din această sumă, aproape 6,7 miliarde de lei au fost atrase doar prin emisiunile din 2026.

Ce pot face investitorii după listare

După listarea la BVB, investitorii pot păstra titlurile până la maturitate sau le pot vinde pe bursă, în funcție de nevoile lor de lichiditate. De asemenea, cei care vor să cumpere ulterior alte titluri trebuie să aibă un cont de tranzacționare deschis la un intermediar autorizat.

Dacă titlurile au fost subscrise printr-o bancă sau o societate de brokeraj fără contract de servicii de investiții financiare, acestea sunt înregistrate la Depozitarul Central pe numele deținătorului. Dacă au fost cumpărate printr-un cont de tranzacționare, ele apar direct în acel cont.

Noua emisiune arată că statul continuă să atragă sume importante de la populație prin instrumente listate la bursă. Pentru investitori, miza rămâne combinația dintre dobândă, lichiditate și regimul fiscal avantajos.

