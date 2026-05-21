Doi copii francezi abandonați în Portugalia au fost găsiți singuri și speriați pe un drum de țară, într-o zonă izolată aflată între Alcácer do Sal și Comporta. Băieții, în vârstă de cinci și trei ani, le-ar fi spus polițiștilor că mama și tatăl vitreg i-au lăsat în pădure cu ochii acoperiți, sub pretextul unui joc.

Găsiți abandonați, fără acte, pe marginea drumului în Portugalia

Caz șocant în Portugalia, unde doi băieți mici au fost descoperiți singuri pe un drum rural din apropierea satului Monte Novo do Sul, la aproximativ 60 de kilometri sud-est de Lisabona. Copiii plângeau și nu aveau asupra lor documente de identitate, informează dpa, preluat de

Un bărbat care trecea cu mașina prin zonă i-a observat și i-a dus imediat la poliție. Potrivit The Resident, care citează presa locală din Portugalia, nu exista nicio sesizare privind dispariția celor doi copii.

În fața agenților GNR, Garda Națională Republicană din Portugalia, băieții ar fi spus că sunt francezi și că au cinci, respectiv trei ani.

Copiii ar fi fost lăsați în pădure „ca într-un joc”

Relatarea copiilor le-a ridicat imediat suspiciuni . Cei doi ar fi povestit că mama și tatăl vitreg i-au dus într-o zonă împădurită, le-au acoperit ochii și apoi au dispărut.

Bărbatul care i-a găsit a spus că băiatul mai mare i-a explicat că le-ar fi prezentat totul ca pe o joacă.

„Părinții le-au spus că trebuie să caute o jucărie în pădure”, a declarat bărbatul, potrivit sursei.

Acesta și-a dat seama rapid că situația era mult mai gravă după ce a verificat rucsacurile copiilor.

„Când m-am uitat în rucsacurile lor, mi-am dat seama imediat că fuseseră abandonați”, a spus martorul, conform dpa.

În bagaje se aflau haine de schimb, biscuiți, fructe și o sticlă cu apă, detalii care îi fac pe anchetatori să ia în calcul varianta unei abandonări planificate.

Autoritățile de protecție a copilului au preluat cazul

Cei doi copii se află acum în grija CPCJ, autoritatea portugheză pentru protecția copiilor și tinerilor. Poliția încearcă să îi identifice și să îi găsească pe părinți, în timp ce ancheta urmărește să stabilească exact cum au ajuns băieții singuri pe acel drum izolat.

Cazul celor doi copii francezi abandonați în Portugalia a stârnit revoltă în presa locală, mai ales din cauza vârstei fragede a băieților și a modului în care aceștia ar fi fost lăsați în urmă. Pentru anchetatori, prioritatea este acum protejarea copiilor și clarificarea rolului adulților care îi aveau în grijă.