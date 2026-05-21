B1 Inregistrari!
B1 LIVE!
Acasa » Externe » Doi copii francezi, găsiți plângând pe un drum izolat din Portugalia. Părinții sunt căutați de poliție

Doi copii francezi, găsiți plângând pe un drum izolat din Portugalia. Părinții sunt căutați de poliție

Răzvan Adrian
21 mai 2026, 10:53
Urmăreşte B1TV pe Discover Urmăreşte B1TV pe Discover
Adaugă B1TV ca sursă preferată Adaugă B1TV ca sursă preferată
Doi copii francezi, găsiți plângând pe un drum izolat din Portugalia. Părinții sunt căutați de poliție
Foto simbol: Pixabay
Cuprins
  1. Găsiți abandonați, fără acte, pe marginea drumului în Portugalia
  2. Copiii ar fi fost lăsați în pădure „ca într-un joc”
  3. Autoritățile de protecție a copilului au preluat cazul

Doi copii francezi abandonați în Portugalia au fost găsiți singuri și speriați pe un drum de țară, într-o zonă izolată aflată între Alcácer do Sal și Comporta. Băieții, în vârstă de cinci și trei ani, le-ar fi spus polițiștilor că mama și tatăl vitreg i-au lăsat în pădure cu ochii acoperiți, sub pretextul unui joc.

Găsiți abandonați, fără acte, pe marginea drumului în Portugalia

Caz șocant în Portugalia, unde doi băieți mici au fost descoperiți singuri pe un drum rural din apropierea satului Monte Novo do Sul, la aproximativ 60 de kilometri sud-est de Lisabona. Copiii plângeau și nu aveau asupra lor documente de identitate, informează dpa, preluat de Yahoo! News

Un bărbat care trecea cu mașina prin zonă i-a observat și i-a dus imediat la poliție. Potrivit The Resident, care citează presa locală din Portugalia, nu exista nicio sesizare privind dispariția celor doi copii.

În fața agenților GNR, Garda Națională Republicană din Portugalia, băieții ar fi spus că sunt francezi și că au cinci, respectiv trei ani.

Copiii ar fi fost lăsați în pădure „ca într-un joc”

Relatarea copiilor le-a ridicat imediat suspiciuni anchetatorilor. Cei doi ar fi povestit că mama și tatăl vitreg i-au dus într-o zonă împădurită, le-au acoperit ochii și apoi au dispărut.

Bărbatul care i-a găsit a spus că băiatul mai mare i-a explicat că adulții le-ar fi prezentat totul ca pe o joacă.

„Părinții le-au spus că trebuie să caute o jucărie în pădure”, a declarat bărbatul, potrivit sursei.

Acesta și-a dat seama rapid că situația era mult mai gravă după ce a verificat rucsacurile copiilor.

„Când m-am uitat în rucsacurile lor, mi-am dat seama imediat că fuseseră abandonați”, a spus martorul, conform dpa.

În bagaje se aflau haine de schimb, biscuiți, fructe și o sticlă cu apă, detalii care îi fac pe anchetatori să ia în calcul varianta unei abandonări planificate.

Autoritățile de protecție a copilului au preluat cazul

Cei doi copii se află acum în grija CPCJ, autoritatea portugheză pentru protecția copiilor și tinerilor. Poliția încearcă să îi identifice și să îi găsească pe părinți, în timp ce ancheta urmărește să stabilească exact cum au ajuns băieții singuri pe acel drum izolat.

Cazul celor doi copii francezi abandonați în Portugalia a stârnit revoltă în presa locală, mai ales din cauza vârstei fragede a băieților și a modului în care aceștia ar fi fost lăsați în urmă. Pentru anchetatori, prioritatea este acum protejarea copiilor și clarificarea rolului adulților care îi aveau în grijă.

Tags:
Citește și...
Brad Pitt își reconstruiește imaginea, dar trecutul îl ajunge din urmă. Gestul Zaharei reaprinde ruptura din familia Jolie-Pitt
Externe
Brad Pitt își reconstruiește imaginea, dar trecutul îl ajunge din urmă. Gestul Zaharei reaprinde ruptura din familia Jolie-Pitt
Donald Trump își caută altă țară. Șeful de la Casa Albă se gândește să candideze în Israel
Externe
Donald Trump își caută altă țară. Șeful de la Casa Albă se gândește să candideze în Israel
Guvernul german vrea să majoreze vârsta de pensionare. Care sunt noile limite propuse
Externe
Guvernul german vrea să majoreze vârsta de pensionare. Care sunt noile limite propuse
Festivalul de film de la Cannes, magnet pentru hoții de lux. Ceas de un milion de euro furat dintr-un hotel de lux
Externe
Festivalul de film de la Cannes, magnet pentru hoții de lux. Ceas de un milion de euro furat dintr-un hotel de lux
Trei surori au murit în mare, la Brighton. Tatăl lor, devastat: „Durerea este de nesuportat”
Externe
Trei surori au murit în mare, la Brighton. Tatăl lor, devastat: „Durerea este de nesuportat”
Amendă pentru nerespectarea restricțiilor privind accesul minorilor pe internet. Autoritățile australiene au sancționat platforma X
Externe
Amendă pentru nerespectarea restricțiilor privind accesul minorilor pe internet. Autoritățile australiene au sancționat platforma X
NATO avertizează Moscova după exercițiile nucleare desfășurate. Rusia riscă „consecințe devastatoare” dacă lovește Ucraina
Externe
NATO avertizează Moscova după exercițiile nucleare desfășurate. Rusia riscă „consecințe devastatoare” dacă lovește Ucraina
SUA retrag sancțiunile împotriva Francescăi Albanese. Decizia vine după o intervenție a instanței federale
Externe
SUA retrag sancțiunile împotriva Francescăi Albanese. Decizia vine după o intervenție a instanței federale
Turcia propune o rută militară de combustibil pentru NATO. Conducta ar putea lega Bulgaria de România
Externe
Turcia propune o rută militară de combustibil pentru NATO. Conducta ar putea lega Bulgaria de România
Exercițiu de securitate major în Germania cu avioane Eurofighter. Autoritățile au simulat un atac ca în cazul atentatelor de la 11 septembrie
Externe
Exercițiu de securitate major în Germania cu avioane Eurofighter. Autoritățile au simulat un atac ca în cazul atentatelor de la 11 septembrie
Ultima oră
13:35 - Brad Pitt își reconstruiește imaginea, dar trecutul îl ajunge din urmă. Gestul Zaharei reaprinde ruptura din familia Jolie-Pitt
13:35 - Donald Trump își caută altă țară. Șeful de la Casa Albă se gândește să candideze în Israel
13:05 - Legumele care își schimbă „puterea” în tigaie. De ce unele sunt mai bune pentru organism după ce le gătești
13:01 - Reacții după declarația lui Ilie Bolojan privind proiectul nuclear de la Doicești. Specialiștii în energie îi dau dreptate premierului (VIDEO)
12:56 - Guvernul german vrea să majoreze vârsta de pensionare. Care sunt noile limite propuse
12:32 - Sam Altman pregătește listarea OpenAI la bursă. Compania de Inteligență Artificială ar putea fi evaluată la 1.000 de miliarde de dolari
12:30 - Rețea VPN folosită de hackeri, lovită într-o operațiune internațională. România a dezactivat 13 servere
12:10 - Evenimente speciale în orașul Buftea de Ziua Eroilor. Primarul Gheorghe Pistol: „Temelia libertății a fost clădită cu sângele eroilor noștri.” (VIDEO)
12:02 - Evaluarea Națională la matematică. Elevii au primit un subiect greșit la test
11:55 - Statul a atras peste 716 milioane de lei de la populație. Noua emisiune Fidelis a intrat la tranzacționare pe BVB