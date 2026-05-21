CEDO a stabilit că utilizatorii de pe platformele sociale pot fi sancționați dacă folosesc injurii sau expresii vulgare în postările lor. Mediul online reprezintă un spațiu public, astfel că sancțiunile nu încalcă .

CEDO, decizie de interes pentru utilizatorii TikTok

Există o dispută, între utilizatorii platformelor de socializare și autorități cu privire la conținutul postărilor sau clipurilor difuzate în mediul online. În vreme ce internauții invocă dreptul la liberă exprimare pentru a-și justifica orice afirmații pe care le fac, autoritățile atrag atenția că aceste rețele sunt parte a spațiului public și sunt reglementate ca atare.

În această dispută, (CEDO) a intervenit cu clarificări. Astfel, folosirea unor injurii și expresii vulgare în postările online poate fi sancționată fără să fie încălcat dreptul la liberă exprimare. Hotărârea a venit după ce un utilizator a acuzat faptul că a fost amendat pentru un clip viral în care jignea pe reprezentanții autorităților locale.

Judecătorii europeni au subliniat că sancțiunea a vizat limbajul folosit, nu faptul că acesta critica autoritățile.

Concret, cazul analizat îl privește pe Irakli Miladze, un cetățean georgian din Tbilisi care se prezintă drept activist civic. În decembrie 2022, el a postat pe TikTok un videoclip în care critica noile politici de transport urban introduse în capitala Georgiei. Totodată, acuza comportamentul unor oficiali publici.

De ce a fost sancționat cetățeanul georgian?

În videoclipul postat pe TikTok, care a ajuns la CEDO, Irakli Miladze a folosit în mod repetat expresii obscene și injurioase la adresa primarului din Tbilisi, a angajaților primăriei și a poliției. Clipul a putut fi accesat de orice utilizator al platformei, astfel că s-a viralizat cu rapiditate, depășind 100.000 de vizualizări și fiind distribuit de aproximativ 600 de ori.

Ulterior, poliția din Tbilisi a dispus sancționarea activistului georgian, amendându-l cu aproximativ 180 de euro pentru „tulburarea ordinii și liniștii publice”.

Sancțiunea a fost menținută și de instanțele din Georgia care au considerat că platformele de social media fac parte din . Astfel, au decis judecătorii, ordinea publică poate fi afectată inclusiv prin conținut publicat online. Drept urmare, au apreciat că limbajul folosit în videoclip reprezenta o insultă la adresa unor funcționari publici, fără să contribuie la o dezbatere reală de interes public.

În plus, instanțele au arătat că astfel de insulte, cu conținut sexual explicit, nu ar trebui să devină o normalitate pe platformele de social media folosite de mulți tineri.

Ce a hotărât CEDO în acest caz?

În fața magistraților CEDO, Miladze a susținut că regulile privind tulburarea ordinii publice nu ar trebui aplicate și în mediul online. El a mai argumentat că videoclipul includea un avertisment privind limbajul ofensator și că utilizatorii TikTok puteau evita conținutul dacă doreau. Acest argument nu a rezistat, însă, în fața judecătorilor Curții Europene.

Aceștia au reținut că amenda are bază legală și că autoritățile au urmărit să protejeze alte persoane de limbajul ofensator folosit în videoclip. Judecătorii europeni au mai remarcat caracterul „deosebit de agresiv și vulgar” al limbajului. Ei au arătat că reclamantul a utilizat unele dintre cele mai dure forme de înjurături din limba georgiană împotriva oficialilor.

Curtea a mai constatat că videoclipul nu conținea elemente de satiră politică sau socială care să justifice folosirea unui astfel de limbaj. În ce privește avertismentul privind conținutul ofensator, acesta nu a împiedicat accesul minorilor și nici distribuirea clipulului. Totodată, instanța a apreciat că judecătorii georgieni au analizat mesajul, diferențiind între critica politică și denigrarea personală insultătoare.

La pronunțarea soluției s-a ținut cont și de faptul că sancțiunea aplicată a fost redusă, reprezentând amenda minimă prevăzută de lege. În plus, autoritățile nu au deschis un dosar penal împotriva lui Miladze, nu au eliminat videoclipul și nici nu i-au restricționat conturile de social media. El a comtinuat să critice autoritățile pe platformele online. Concluzia a fost că nu se poate vorbi despre o încălcare a articolului 10 din Convenția Europeană a Drepturilor Omului privind libertatea de exprimare.