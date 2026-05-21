Premierul interimar Ilie Bolojan a transmis un mesaj de Ziua Eroilor, marcată în aceeași zi cu Înălțarea Domnului. Oficialul a vorbit despre respect, recunoștință și datoria de a păstra vie memoria celor care și-au sacrificat viața pentru libertatea, credința și demnitatea poporului român.

Mesajul lui Bolojan legat de Ziua Eroilor

Ilie Bolojan a transmis că Ziua Eroilor este un moment de reculegere pentru toți cei care au murit apărând țara. Premierul interimar a subliniat că sacrificiul lor trebuie privit cu respect și recunoștință, pentru că a stat la baza prezentului de care se bucură românii astăzi.

„De Ziua Eroilor, ne înclinăm cu respect și recunoștință în fața celor care și-au dat viața pentru libertatea, credința și demnitatea poporului român”, a declarat Ilie Bolojan pe , potrivit Agerpres.

Mesajul vine în ziua , sărbătoare care, prin hotărârile Sfântului Sinod, este consacrată și ca Zi a Eroilor.

Sacrificiul pus mai presus de propria viață

Premierul interimar a arătat că memoria eroilor trebuie cinstită nu doar prin , ci și prin conștientizarea faptului că libertatea și demnitatea națională au fost câștigate prin sacrificii.

Ziua Eroilor este, în mesajul transmis de Ilie Bolojan, o zi a recunoștinței naționale. În această Zi a Eroilor, oficialul a amintit că mulți români au pus binele țării mai presus de propria viață.

„În această zi a Înălțării Domnului, cinstim memoria celor care au pus binele țării mai presus de propria viață și ne amintim că sacrificiul lor a făcut posibil prezentul de care ne bucurăm astăzi”, a transmis premierul interimar.

Mesaj de recunoștință națională

Ilie Bolojan și-a încheiat mesajul cu un omagiu adresat tuturor eroilor României, celor care au murit pe câmpurile de luptă sau în momente decisive pentru istoria țării.

„Glorie eternă eroilor României!”, a mai transmis premierul interimar pe Facebook.

Mesajul premierului interimar marchează o zi cu semnificație dublă, religioasă și națională. Înălțarea Domnului și Ziua Eroilor aduc în prim-plan memoria celor care au apărat România, într-un moment în care recunoștința publică devine o formă de respect față de trecut.