Acasa » Eveniment » Ilie Bolojan, mesaj de Ziua Eroilor. Premierul interimar a transmis un omagiu pentru cei care au murit pentru România

Răzvan Adrian
21 mai 2026, 11:23
Premierul interimar Ilie Bolojan (PNL). Sursa foto: Inquam Photos / George Călin
Cuprins
  1. Mesajul lui Bolojan legat de Ziua Eroilor
  2. Sacrificiul pus mai presus de propria viață
  3. Mesaj de recunoștință națională

Premierul interimar Ilie Bolojan a transmis un mesaj de Ziua Eroilor, marcată în aceeași zi cu Înălțarea Domnului. Oficialul a vorbit despre respect, recunoștință și datoria de a păstra vie memoria celor care și-au sacrificat viața pentru libertatea, credința și demnitatea poporului român.

Mesajul lui Bolojan legat de Ziua Eroilor

Ilie Bolojan a transmis că Ziua Eroilor este un moment de reculegere pentru toți cei care au murit apărând țara. Premierul interimar a subliniat că sacrificiul lor trebuie privit cu respect și recunoștință, pentru că a stat la baza prezentului de care se bucură românii astăzi.

„De Ziua Eroilor, ne înclinăm cu respect și recunoștință în fața celor care și-au dat viața pentru libertatea, credința și demnitatea poporului român”, a declarat Ilie Bolojan pe Facebook, potrivit Agerpres.

Mesajul vine în ziua Înălțării Domnului, sărbătoare care, prin hotărârile Sfântului Sinod, este consacrată și ca Zi a Eroilor.

Sacrificiul pus mai presus de propria viață

Premierul interimar a arătat că memoria eroilor trebuie cinstită nu doar prin ceremonii, ci și prin conștientizarea faptului că libertatea și demnitatea națională au fost câștigate prin sacrificii.

Ziua Eroilor este, în mesajul transmis de Ilie Bolojan, o zi a recunoștinței naționale. În această Zi a Eroilor, oficialul a amintit că mulți români au pus binele țării mai presus de propria viață.

„În această zi a Înălțării Domnului, cinstim memoria celor care au pus binele țării mai presus de propria viață și ne amintim că sacrificiul lor a făcut posibil prezentul de care ne bucurăm astăzi”, a transmis premierul interimar.

Mesaj de recunoștință națională

Ilie Bolojan și-a încheiat mesajul cu un omagiu adresat tuturor eroilor României, celor care au murit pe câmpurile de luptă sau în momente decisive pentru istoria țării.

„Glorie eternă eroilor României!”, a mai transmis premierul interimar pe Facebook.

Mesajul premierului interimar marchează o zi cu semnificație dublă, religioasă și națională. Înălțarea Domnului și Ziua Eroilor aduc în prim-plan memoria celor care au apărat România, într-un moment în care recunoștința publică devine o formă de respect față de trecut.

