B1 Inregistrari!
B1 LIVE!
Acasa » Eveniment » OpenAI lansează ChatGPT Health, dedicat problemelor și curiozităților medicale. Ce avertizează specialiștii

OpenAI lansează ChatGPT Health, dedicat problemelor și curiozităților medicale. Ce avertizează specialiștii

B1.ro
08 ian. 2026, 20:19
OpenAI lansează ChatGPT Health, dedicat problemelor și curiozităților medicale. Ce avertizează specialiștii
Sursa foto: Freepik / frimufilms
Cuprins
  1. Câți oameni folosesc ChatGPT pentru probleme medicale
  2. Cum au comentat specialiștii inovația OpenAi

OpenAI a lansat miercuri o opțiune a ChatGPT dedicată pentru probleme medicale și a denumit-o ChatGPT Health. Utilizatorii pot pune acum întrebări legate de sănătate și permite utilizatorilor să încarce dosare medicale și să conecteze aplicații de wellness.

Câți oameni folosesc ChatGPT pentru probleme medicale

Această opțiune extinde capacitățile ChatGPT, oferind utilizatorilor un spațiu dedicat pentru accesarea informațiilor despre sănătate. Această mișcare a OpenAI exploatează una dintre cele mai populare utilizări ale chatbot-ului. Peste 230 de milioane de oameni la nivel global pun întrebări legate de sănătate și wellness pe ChatGPT în fiecare săptămână, a declarat OpenAI.

ChatGPT Health poate fi utilizat pentru sarcini precum înțelegerea rezultatelor testelor și analizelor recente, pregătirea pentru programări la medic, obținerea de sfaturi privind dieta și rutinele de antrenament sau evaluarea diferitelor opțiuni de asigurare de sănătate.

„Pentru a vă proteja și securiza informațiile medicale, ChatGPT Health funcționează ca un spațiu separat, cu confidențialitate sporită pentru a proteja datele sensibile. Conversațiile din Health nu sunt folosite pentru a antrena modelele noastre fundamentale”, a declarat OpenAI, potrivit Reuters.

OpenAI intenționează să extindă accesul și să facă ChatGPT Health disponibil tuturor utilizatorilor de pe web, în decursul următoarelor săptămâni. Inițial, accesul va fi oferit unui grup mic de utilizatori, pentru a testa experiența.

Cum au comentat specialiștii inovația OpenAi

Lansarea are loc într-un context în care autoritățile americane analizează noi reglementări pentru tehnologia medicală. Comisarul Administrației pentru Alimente și Medicamente din SUA (FDA), Marty Makary, a declarat marți că agenția intenționează să reducă strictețea reglementărilor care au vizat, până acum, producătorii dispozitivelor purtabile și software-urilor destinat promovării unui stil de viață sănătos.

Makary a spus că ChatGPT este un produs care ar trebui promovat, avertizând în același timp asupra preocupărilor majore legate de siguranță.

De asemenea, medicii le sugerează celor care se confruntă cu o problemă medicală să nu se încreadă în capacitățile unui soft de a diagnostica și oferi tratament. Oamenii ar trebui întotdeauna să apeleze la sprijinul unor specialiști, atunci când manifestă diverse simptome.

Tags:
Citește și...
Depresia de după Sărbători, o realitate pentru mulți români. De ce apare și cum se manifestă
Eveniment
Depresia de după Sărbători, o realitate pentru mulți români. De ce apare și cum se manifestă
Cum să alegi rochia perfectă pentru evenimente corporate: sfaturi pentru stil și confort
Eveniment
Cum să alegi rochia perfectă pentru evenimente corporate: sfaturi pentru stil și confort
Previziunile lui Arsenie Boca pentru 2026. Ce urmează pentru România
Eveniment
Previziunile lui Arsenie Boca pentru 2026. Ce urmează pentru România
Anchetă la spitalul județean Buzău. Moartea unui tânăr a scos oamenii în stradă
Eveniment
Anchetă la spitalul județean Buzău. Moartea unui tânăr a scos oamenii în stradă
Primăria Sectorului 3 face creșe, grădinițe și școli noi în 2026 (VIDEO)
Eveniment
Primăria Sectorului 3 face creșe, grădinițe și școli noi în 2026 (VIDEO)
Contestaţie privind înfiinţarea comitetului guvernamental pe legile Justiţiei. Curtea de Apel a stabilit data pronunțării
Eveniment
Contestaţie privind înfiinţarea comitetului guvernamental pe legile Justiţiei. Curtea de Apel a stabilit data pronunțării
7 moduri în care poți folosi fructele uscate pentru a îmbunătăți micul dejun
Eveniment
7 moduri în care poți folosi fructele uscate pentru a îmbunătăți micul dejun
De ce companiile responsabile investesc în bocanci de protecţie și echipamente de siguranță
Eveniment
De ce companiile responsabile investesc în bocanci de protecţie și echipamente de siguranță
CSM iese din amorțire la început de an. Activitatea judecătorilor, organizată după noi reguli
Eveniment
CSM iese din amorțire la început de an. Activitatea judecătorilor, organizată după noi reguli
Câinii ținuți în lanț au fost eliberați complet într-un sat din România. Cum a fost posibil
Eveniment
Câinii ținuți în lanț au fost eliberați complet într-un sat din România. Cum a fost posibil
Ultima oră
20:35 - Vera Wang are 76 de ani, dar arată ca o adolescentă. Ce bea zilnic și ce dietă controversată urmează
20:28 - Fermierii iau cu asalt Bruxelles-ul. Belgia se confruntă cu o grevă națională a agricultorilor. Atenționare de călătorie MAE
20:12 - Daniel Băluță acuză o tentativă de otrăvire cu arsenic. Edilul face dezvăluiri șocante despre grupuri de interese și tentative de șantaj
19:43 - Vremea va deveni tot mai aspră. Ninsori, viscol și temperaturi de până la -15 grade (FOTO)
19:41 - Depresia de după Sărbători, o realitate pentru mulți români. De ce apare și cum se manifestă
19:15 - Cum să alegi rochia perfectă pentru evenimente corporate: sfaturi pentru stil și confort
19:04 - Concertul lui Florin Salam a degenerat într-un scandal fără precedent. Ce s-a întâmplat pe scenă: „Am rămas cu toții șocați”
18:40 - Se caută procurori-șefi. Ministerul Justiției a demarat procedura de selecție pentru conducerile Parchetului General, DNA și DIICOT
18:29 - Previziunile lui Arsenie Boca pentru 2026. Ce urmează pentru România
18:09 - Anchetă la spitalul județean Buzău. Moartea unui tânăr a scos oamenii în stradă