OpenAI a lansat miercuri o opțiune a ChatGPT dedicată pentru probleme medicale și a denumit-o ChatGPT Health. Utilizatorii pot pune acum întrebări legate de sănătate și permite utilizatorilor să încarce dosare medicale și să conecteze aplicații de wellness.

Câți oameni folosesc ChatGPT pentru probleme medicale

Această opțiune extinde capacitățile ChatGPT, oferind utilizatorilor un spațiu dedicat pentru accesarea informațiilor despre sănătate. Această mișcare a OpenAI exploatează una dintre cele mai populare utilizări ale chatbot-ului. Peste 230 de milioane de oameni la nivel global pun întrebări legate de sănătate și wellness pe ChatGPT în fiecare săptămână, a declarat OpenAI.

ChatGPT Health poate fi utilizat pentru sarcini precum înțelegerea rezultatelor testelor și analizelor recente, pregătirea pentru programări la medic, obținerea de sfaturi privind dieta și rutinele de antrenament sau evaluarea diferitelor opțiuni de asigurare de sănătate.

„Pentru a vă proteja și securiza informațiile medicale, ChatGPT Health funcționează ca un spațiu separat, cu confidențialitate sporită pentru a proteja datele sensibile. Conversațiile din Health nu sunt folosite pentru a antrena modelele noastre fundamentale”, a declarat OpenAI, potrivit .

OpenAI intenționează să extindă accesul și să facă ChatGPT Health disponibil tuturor utilizatorilor de pe web, în decursul următoarelor săptămâni. Inițial, accesul va fi oferit unui grup mic de utilizatori, pentru a testa experiența.

Cum au comentat specialiștii inovația OpenAi

Lansarea are loc într-un context în care autoritățile americane analizează noi reglementări pentru tehnologia medicală. Comisarul Administrației pentru Alimente și Medicamente din SUA (FDA), Marty Makary, a declarat marți că agenția intenționează să reducă strictețea reglementărilor care au vizat, până acum, producătorii dispozitivelor purtabile și software-urilor destinat promovării unui stil de viață sănătos.

Makary a spus că ChatGPT este un produs care ar trebui promovat, avertizând în același timp asupra preocupărilor majore legate de siguranță.

De asemenea, medicii le sugerează celor care se confruntă cu o problemă medicală să nu se încreadă în capacitățile unui soft de a diagnostica și oferi tratament. Oamenii ar trebui întotdeauna să apeleze la sprijinul unor specialiști, atunci când manifestă diverse .