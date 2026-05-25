Acasa » Monden » Andreea Bălan și Victor Cornea, lună de miere atipică după nunta spectaculoasă: „Sunt super impresionată!" (FOTO)

Traian Avarvarei
25 mai 2026, 12:10
Andreea Bălan și Victor Cornea. Sursa foto: Andreea Bălan / Facebook
Cuprins
  1. Andreea Bălan și Victor Cornea se distrează în Grecia
  2. Andreea Bălan și Victor Cornea, nuntă cu 250 de invitați

Andreea Bălan și Victor Cornea au plecat în Grecia după nunta din 10 mai, la care au participat peste 250 de invitați. Cei doi au asistat la meciurile din cadrul EuroLeague Final Four, iar artista a mărturisit că este pentru prima oară când vede un astfel de meci de baschet live.

Andreea Bălan și Victor Cornea se distrează în Grecia

„Suntem în Atena, la EuroLeague Final Four, iar aseară am văzut două semifinale spectaculoase și incendiare. Este pentru prima dată când văd live meciuri de baschet la un asemenea nivel și sunt super impresionată de atmosferă, energie și intensitate.

Victor, în schimb, e în elementul lui. Nu e doar fan al baschetului, ci un adevărat pasionat. Chiar înainte de tenis, baschetul a fost una dintre marile lui iubiri sportive și a jucat foarte mult. Duminică ne așteaptă o finală nebună între Grecia și Spania. Abia așteptăm!”, a transmis Andreea Bălan, în mediul online.

Andreea Bălan și Victor Cornea, nuntă cu 250 de invitați

În luna aprilie, Andreea Bălan și Victor Cornea au făcut cununia civilă la Primăria Voluntari, iar pe 10 mai, cei doi au făcut nunta lor de vis pe malul Lacului Buftea, într-o locație exclusivistă aleasă pentru decorul natural și atmosfera elegantă.

Andreea Bălan a ales patru rochii de mireasă, fiecare creată special pentru un moment distinct al serii.

„Parcă am trăit un vis frumos la nunta noastră și sunt foarte fericită că toată lumea s-a simțit bine. Asta era cel mai important. Și noi și invitații! Și am avut un super concert cu 3Sud Est, cu Clejanii, cu Nea Mărin, The Colours. A fost superb! (…)

Momentul meu preferat a fost atunci când ne-am spus jurămintele, pentru că au fost din suflet, noi nu le-am scris înainte. Pur și simplu au fost improvizate și au fost exact ceea ce am simțit pe moment”, a mărturisit cântăreața, pentru Click!.

Artista a luat numele soțului în buletin, iar acum e în plin proces de a-și schimba toate actele.

