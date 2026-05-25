Piețele europene au început săptămâna în creștere, pe fondul optimismului că Statele Unite și Iranul ar putea ajunge la un acord care să reducă tensiunile din Orientul Mijlociu. Scăderea petrolului a relaxat temerile privind inflația și încetinirea economiei globale, iar companiile aeriene au fost printre marii câștigători ai dimineții, informează , citat de Agerpres.

Investitorii mizează pe detensionare

Indicele pan-european STOXX 600 a urcat la cel mai ridicat nivel din ultimele peste două luni, apropiindu-se de recordul atins la finalul lunii februarie, înainte ca războiul din Orientul Mijlociu să lovească piețele.

Creșterea vine după semnale că Washingtonul și discută un posibil acord de pace, care ar putea include redeschiderea Strâmtorii . Această rută este esențială pentru transporturile globale de petrol și gaze, iar orice blocaj în zonă se reflectă rapid în prețurile energiei.

Petrolul scade, companiile aeriene respiră

Scăderea petrolului Brent spre 98 de dolari pe baril a ajutat în special companiile aeriene, pentru care combustibilul reprezintă una dintre cele mai mari cheltuieli. Lufthansa și Air France-KLM au înregistrat creșteri importante, după ce investitorii au mizat pe costuri mai mici și pe o presiune redusă asupra profitabilității.

Băncile au fost, de asemenea, printre sectoarele care au urcat, semn că investitorii au revenit mai curajos către activele europene.

Acordul nu este încă sigur

Deși piețele au reacționat pozitiv, negocierile dintre Statele Unite și Iran nu sunt finalizate. Donald Trump a transmis că nu se grăbește să semneze un acord, iar unele puncte sensibile rămân nerezolvate, inclusiv dosarul nuclear iranian.

Pentru Europa, miza este majoră. O nouă creștere a petrolului ar putea alimenta inflația și ar pune presiune pe economiile dependente de energie. De aceea, chiar și o simplă perspectivă de detensionare a fost suficientă pentru a împinge bursele în sus.

Delivery Hero, salt puternic pe bursă

Printre companiile individuale, Delivery Hero a avut o creștere spectaculoasă, după informații potrivit cărora Uber ar fi discutat majorarea ofertei pentru grupul german de livrări. O ofertă anterioară, evaluată la peste 11,5 miliarde de euro, ar fi fost respinsă de un acționar important.

Tranzacțiile ar putea fi însă mai reduse pe parcursul zilei, în condițiile în care piețele din Statele Unite și Marea Britanie sunt închise din cauza unor sărbători legale.

Creșterea burselor europene arată cât de repede reacționează investitorii la orice semn de calm în Orientul Mijlociu. Pentru moment, speranța unui acord SUA-Iran a adus o gură de oxigen piețelor, dar direcția următoare va depinde de cât de reală se dovedește apropierea dintre Washington și Teheran.