Eveniment » Boala Parkinson ar putea fi diagnosticată înainte de apariția simptomelor. Analiza de sânge care dă speranțe medicilor și pacienților

Boala Parkinson ar putea fi diagnosticată înainte de apariția simptomelor. Analiza de sânge care dă speranțe medicilor și pacienților

Adrian Teampău
28 oct. 2025, 18:27
Sursa foto: Freepik
Cuprins
  1. Boala Parkinson poate fi depistată mai ușor
  2. Ce aduce nou procedura de diagnosticare
  3. Tehnica diagnosticării pentru boala Parkinson

Boala Parkinson ar putea fi depistată, datorită unei analize de sânge, înainte de apariția primelor simptome. Un studiu medical, bazat pe cercetările unor cercetători spanioli, dă speranțe pacienților și medicilor.

Boala Parkinson poate fi depistată mai ușor

O echipă de cercetători spanioli a obținut rezultate după mai mulți ani de teste pe pacienți diagnosticați recent, conform EFE. Boala Parkinson ar putea fi depistată mai ușor datorită unei analize genetice pe baza unor probe de sânge. Bolnavii ar putea fi depistați înainte de apariția primelor simptome.

Rezultatele studiului au fost anunţate luni și a fost publicate în jurnalul ştiinţific Neurotherapeutics. Cercetarea a fost condusă de Institutul Spaniol de Neuroştiinţe, un centru comun al Consiliul Naţional al Cercetării din Spania (CSIC) şi al Universităţii Miguel Hernandez (UMH) din oraşul Elche (est). Studiul clinic a implicat oameni de ştiinţă şi specialişti de la Institutul de Sănătate Carlos III şi Spitalul 12 de Octubre din Madrid.

Noua analiză genetică nu este încă disponibilă pentru utilizare clinică pe scară largă. Metoda a fost testată pe pacienţi diagnosticaţi recent şi deschide calea către o simplificare a diagnosticării. Procedura s-ar putea face mai devreme, iar acest lucru va permite o monitorizare mai bună a pacienților.

Boala Parkinson afectează aproximativ 12 milioane de oameni din întreaga lume. Este a doua cea mai frecventă afecţiune neurodegenerativă. Totodată, este una dintre principalele cauze de dizabilitate neurologică. În aceste condiții, pentru diagnosticarea precoce a bolii reprezintă una dintre ccele mai mari provocări ale medicilor.

Ce aduce nou procedura de diagnosticare

În prezent, boala Parkinson este diagnosticată în urma unui examen clinic, la debutul celor mai vizibile simptome. Tremurul caracteristic afecțiunii apare când există deja leziuni neurologice avansate. De multe ori, acestea poate fi confundat cu simptome ale altor boli neurologice, după cum a explicat Jorge Manzanares, profesor la Universitatea Miguel Hernandez.

Metoda analizată de experți propune recoltarea unor probe de sânge care sunt analizate în laborator. Analiza permite identificarea modificărilor genetice asociate cu această boală în stadiile sale incipiente.

„Cheia constă în analizarea expresiei genelor unui tip de celulă a sistemului imunitar – celule mononucleare din sângele periferic. La fel ca toate celulele, acestea conţin informaţii genetice, însă nu toate genele lor sunt active tot timpul. Unele gene sunt activate sau dezactivate în funcţie de nevoile organismului, spre exemplu ca răspuns la o infecţie sau la dezvoltarea unei boli”, a explicat profesorul Francisco Navarrete, autor principal al studiului.

Tehnica diagnosticării pentru boala Parkinson

Folosind tehnici de secvenţiere şi analiză bioinformatică, echipa de cercetători a identificat peste 20 de gene a căror activitate era modificată la pacienţii cu boala Parkinson.

„Aceste modificări nu sunt observate la pacienţii sănătoşi”, a subliniat cercetătoarea Marina Guillot.

Acest lucru indică faptul că modificările ar putea fi considerate markeri buni pentru diagnostic şi oferă, în plus, indicii referitoare la mecanismele biologice care apar în timpul dezvoltării şi progresiei bolii, a precizat specialista. Cercetătorii au identificat 22 de gene care sunt exprimate diferit la pacienţii cu această boală.

Aceștia au detectat modificări în căile celulare legate de supravieţuire, inflamaţie, moarte celulară şi compoziţia celulelor sistemului imunitar. Cercetătorii și-au exprimat încrederea că aceste analize vor contribui în viitor la conceperea unor terapii mai eficiente, personalizate.

