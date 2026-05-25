Călin Georgescu și amenda de 200.000 de lei de la AEP. A plătit sancțiunea, dar rămâne întrebarea-cheie: de unde vin banii?

Fostul candidat la alegerile prezidențiale, Călin Georgescu, a achitat amenda de 200.000 de lei primită de la Autoritatea Electorală Permanentă (AEP), una dintre cele mai mari sancțiuni aplicate pentru nereguli privind finanțarea campaniei electorale.

Vicepreședintele AEP: „Nu verificăm sursa banilor”

Sancțiunea a fost aplicată după ce inspectorii AEP au constatat mai multe nereguli legate de campania electorală a lui . Printre acuzațiile formulate se numără:

declararea unor cheltuieli „zero” în campanie;

existența unor materiale de propagandă neînregistrate;

venituri și cheltuieli neraportate oficial;

folosirea unor interpuși pentru promovare electorală.

Potrivit informațiilor publicate de AEP, aceasta este amenda maximă prevăzută de lege pentru astfel de abateri.

Partea care a stârnit cele mai multe controverse nu este însă amenda în sine, ci ceea ce a urmat după plata ei.

Conform declarațiilor citate de , vicepreședintele AEP a precizat că instituția nu verifică proveniența banilor cu care a fost achitată amenda și că ANAF nu a fost sesizat în acest caz.

Asta înseamnă că, deși există o sancțiune legată de finanțarea campaniei, autoritățile electorale nu verifică efectiv din ce surse provin sumele folosite ulterior de politician pentru:

plata amenzii;

cheltuieli personale;

protecție și logistică.

Declarația a alimentat întrebările publice privind mecanismul real de finanțare din jurul lui Georgescu.

Din ce bani trăiește Călin Georgescu?

Subiectul a revenit în atenție după ce au apărut mai multe analize despre stilul de viață al fostului candidat și lipsa unor explicații clare privind veniturile sale.

În aparițiile publice, Georgescu este văzut, însoțit de bodyguarzi, transportat cu mașină și șofer, beneficiind de dispozitive de securitate constante la evenimente și prezentări publice.

Întrebat direct cine suportă aceste costuri și din ce venituri trăiește, Georgescu a evitat să ofere explicații concrete. Într-una dintre declarații, răspunsul său a fost: „Dumnezeu ne ține pe toți”.

Costurile reale ale unei astfel de infrastructuri

Chiar dacă nu există date oficiale despre cheltuielile exacte, specialiștii în securitate spun că un dispozitiv permanent format din:

șofer,

unul sau mai mulți bodyguarzi,

transport,

combustibil,

logistică,

poate costa lunar zeci de mii de lei.

La acestea se adaugă:

cheltuieli de deplasare;

apariții publice;

eventuale costuri juridice generate de procese și contestații.

În paralel, Georgescu nu a prezentat până acum documente publice detaliate privind sursele sale actuale de venit.

Campania „cu zero lei” și suspiciunile privind finanțarea

Una dintre cele mai controversate teme rămâne declarația sa inițială potrivit căreia campania electorală ar fi avut „zero cheltuieli”.

Inspectorii AEP au concluzionat însă că:

au existat materiale electorale;

promovare online;

distribuție de conținut;

activități de campanie care presupuneau costuri reale.

În urma verificărilor, autoritatea electorală a stabilit că raportările financiare depuse nu reflectau realitatea cheltuielilor efectuate în campanie.