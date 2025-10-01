B1 Inregistrari!
IPS Teodosie ar fi scăpat de interdicțiile ce-l vizau. Papahagi: Beneficiază de o clemență excesivă / Din păcate, încă există o partidă rusofilă în BOR (VIDEO)

IPS Teodosie ar fi scăpat de interdicțiile ce-l vizau. Papahagi: Beneficiază de o clemență excesivă / Din păcate, încă există o partidă rusofilă în BOR (VIDEO)

Mirela Ionela Achim
01 oct. 2025, 18:21
IPS Teodosie ar fi scăpat de interdicțiile ce-l vizau. Papahagi: Beneficiază de o clemență excesivă / Din păcate, încă există o partidă rusofilă în BOR (VIDEO)
IPS Teodosie ar fi scăpat măcar temporar de interdicțiile ce îl vizează. Sursa foto: Inquam Photos / Costin Dincă
Profesorul Adrian Papahagi s-a arătat dezamăgit de faptul că în Biserica Ortodoxă Română (BOR) încă există susținători ai Rusiei și că oficialii Bisericii i-au ridicat lui IPS Teodosie, arhiepiscopul Tomisului, o serie de interdicții. Surse din presa constănțeană spun că, totuși, ridicarea interdicțiilor vizează strict ziua de 26 octombrie, când IPS Teodosie va putea veni la București, la sfințirea Catedralei Mântuirii Neamului.

Declarațiile au fost făcute în cadrul emisiunii „Politica Zilei”, moderată de Ioana Constantin pe B1 TV.

Care sunt interdicțiile de care Teodosie ar fi scăpat măcar pentru o zi

La finele anului trecut, arhiepiscopul Tomisului a fost sancționat de Sfântul Sinod pentru „nerespectare a hotărârilor sinodale”. De atunci, IPS Teodosie nu mai este invitat să oficieze Liturghia în alte eparhii și nici ierarhii Bisericii nu mai au voie să accepte invitația preotului de a sluji la Constanța.

Acum, însă, chiar de ziua patriarhului Daniel, în Sfântul Sinod s-a luat decizia ca Teodosie să scape de aceste interdicții.

Totuși, potrivit unor surse citate de presa locală, „ridicarea interdicției vizează doar participarea Arhiepiscopului Tomisului la slujba oficială de la finele lunii, pe 26 octombrie, la Patriarhie, aspect ce arată că procesul de reconciliere este încă în desfășurare”.

Ce a spus Papahagi despre BOR și cazul Teodosie

Însă profesorul Adrian Papahagi e dezamăgit că IPS Teodosie ar fi scăpat de interdicții, dat fiind comportamentul său.

„Nu putem să spunem: ”O, ce veste minunată!”… E o veste destul de tristă. Sigur, o fi fost ziua patriarhului, acesta a vrut să se împace cu contestatarul său de lungă durată, Teodosie.

Habar nu am care e politica lor internă și personală acolo, dar mie mi se pare că Biserica Ortodoxă Română a fost excesiv de indulgentă cu acest ierarh, care s-a implicat pe față în politică, care a susținut tot timpul nu doar personaje corupte – mai țineți minte cu Mazăre și Nicușor Constantinescu, că era omul lor – a fost acuzat de plagiat, de imoralitate și alte probleme, inclusiv aluzii la lucruri grave ca acelea care s-au întâmplat la Huși, a fost acuzat de mită, a fost acuzat de rusofilie, l-a lăudat pe Putin după invazia Ucrainei, a făcut pe față politică cu AUR… Ce să mai vorbim?

Și beneficiază de o clemență excesivă, după părerea mea.

Să nu uităm, însă, că un ierarh admirabil, care în plină campanie a învățat cuvântul adevărului, mă refer la Ignatie de la Huși, a fost sancționat simetric cu Teodosie fiindcă a spus: ”nu facem politică în Biserică și nu-l confundăm pe Hristos cu Valhalla și Osho”. Și acum Teodosie e iar lăsat să umble în toată țara și să predice și să întărească partida rusofilă din BOR care, din nefericire, să știți că există. Asta e marea tristețe a mea, ca creștin-ortodox”, a declarat profesorul Adrian Papahagi, pentru B1 TV.

