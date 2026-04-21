Legenda muzicii pop Madonna a anunțat că oferă o recompensă pentru recuperarea unei ținute vintage dispărute după apariția sa surpriză la Coachella, unde a urcat pe scenă alături de Sabrina Carpenter.

Ținută din arhiva personală, dispărută după concert

Artista a dezvăluit că outfitul purtat la festival provenea din garderoba sa din 2006 și avea o valoare personală și simbolică majoră. După eveniment, însă, piesele vestimentare au dispărut, iar situația a fost făcută publică pe rețelele sociale, scrie Agerpres.

„Acest moment atât de semnificativ a avut o rezonanță deosebită până când am descoperit că piesele vintage pe care le-am purtat au dispărut: costumul meu, din arhivele mele personale – jacheta, corsetul, rochia și toate celelalte haine”, a transmis Madonna.

„Nu sunt simple haine, fac parte din istoria mea”

Cântăreața a subliniat că nu este vorba doar despre articole vestimentare, ci despre piese care marchează etape importante din cariera sa artistică.

„Acestea nu sunt simple haine, ele fac parte din istoria mea. Au dispărut și alte articole de arhivă din aceeași perioadă”, a adăugat artista, sugerând că pierderea ar putea fi mai amplă decât s-a crezut inițial.

Recompensă pentru recuperarea obiectelor

În încercarea de a recupera ținuta, Madonna a făcut un apel public către oricine deține informații relevante, anunțând că oferă o recompensă pentru returnarea obiectelor.

„Ofer o recompensă pentru returnarea lor”, a declarat artista, fără a preciza valoarea acesteia.

Apariție surpriză și proiecte noi

Prezența sa la Coachella a fost una neașteptată, artista urcând pe scenă alături de Sabrina Carpenter. Cele două au interpretat în duet piese celebre precum „Vogue” și „Like A Prayer”, dar și o melodie nouă care ar urma să fie inclusă pe viitorul album.

Evenimentul a coincis cu anunțul revenirii sale la Warner și lansarea albumului Confessions On a Dance Floor. Part II, programată pentru 3 iulie. Artista a descris noul material drept „o întoarcere pe ringul de dans”, marcând o nouă etapă în cariera sa.