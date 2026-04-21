Puține pisici reușesc să impresioneze atât prin prezență, cât și prin palmares, iar Kira Kiralina este unul dintre aceste cazuri rare. Supranumită „ursoaica de Bucovina”, ea s-a născut la Iași. Prin evoluția sa, întruchipează excelența crescătorilor români, care au ridicat standardele la nivel internațional.

Performanțele obținute în ultimul an și jumătate confirmă un progres spectaculos. În doar două decenii, România a devenit un nume respectat în competițiile feline de top.

Cei care vor să o admire de aproape vor avea ocazia pe 17 mai 2026, la Moldova Mall, unde va participa la un turneu special de prezentare. Alături de ea vor fi și alte exemplare de elită, din rase diferite. Aceste pisici au dus mai departe renumele României pe scenele internaționale, notează newsbucovina.ro.