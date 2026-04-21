B1 Inregistrari!
B1 LIVE!
A lăsat Europa fără cuvinte. O pisică din România, supranumită „ursoaica de Bucovina”, urcă din nou pe cel mai înalt podium

Ana Beatrice
21 apr. 2026, 12:22
Sursă Foto: Facebook - Ionut Proboteanu Bucovina Cattery
Cuprins
  1. Cum reușește Kira Kiralina să domine competițiile europene de top
  2. De ce este Kira Kiralina un simbol al excelenței românești în lumea felină

Kira Kiralina, vedeta Felisei Bucovina, deschide un nou capitol de succes și continuă să impresioneze scena felină internațională. Este considerată una dintre cele mai titrate pisici de rasă din România. În 2025, a fost desemnată cea mai frumoasă pisică din lume și a obținut titlul de Campioană Mondială în cadrul FIFe. Iar începutul lui 2026 o găsește din nou pe cele mai înalte trepte ale podiumului, confirmându-și supremația.

Cum reușește Kira Kiralina să domine competițiile europene de top

Performanțele recente ale Kirei Kiralina confirmă fără echivoc statutul său de top în lumea felină. În februarie, a strălucit în Austria, unde a obținut titlul de Central European Winner 2026, adăugând o nouă distincție importantă în palmares.

La scurt timp, în Danemarca, a demonstrat din nou că domină competițiile de elită. A câștigat titlul de FIFe Scandinavian Winner 2026, unul dintre cele mai exigente și prestigioase din Europa.

Competiția a fost una extrem de puternică, reunind 798 de pisici, dintre care 212 doar în categoria ei. În plus, standardele scandinave, recunoscute la nivel internațional și susținute de tradiția de peste 100 de ani a FIFe, fac ca această reușită să fie cu atât mai valoroasă.

De ce este Kira Kiralina un simbol al excelenței românești în lumea felină

Puține pisici reușesc să impresioneze atât prin prezență, cât și prin palmares, iar Kira Kiralina este unul dintre aceste cazuri rare. Supranumită „ursoaica de Bucovina”, ea s-a născut la Iași. Prin evoluția sa, întruchipează excelența crescătorilor români, care au ridicat standardele la nivel internațional.

Performanțele obținute în ultimul an și jumătate confirmă un progres spectaculos. În doar două decenii, România a devenit un nume respectat în competițiile feline de top.

Cei care vor să o admire de aproape vor avea ocazia pe 17 mai 2026, la Moldova Mall, unde va participa la un turneu special de prezentare. Alături de ea vor fi și alte exemplare de elită, din rase diferite. Aceste pisici au dus mai departe renumele României pe scenele internaționale, notează newsbucovina.ro.

Tags:
