Părintele Calistrat de la Vlădiceni a fost iertat de Mitropolie și slujeşte din nou (VIDEO)

Mitropolia Moldovei şi Bucovinei a ridicat toate sancţiunile şi a încheiat cercetarea cu privire la acuzaţiile aduse preotului , de la Mănăstirea Vlădiceni. Decizia a fost luată înainte de Crăciun, astfel că pr. Calistrat a reluat slujirea în faţa altarului, ţinând predică la finalul Liturghiei.

Într-o filmare recentă pe contul de Youtube al acestuia, alături de pr. Calistrat figurează ucenicii săi, inclusiv pr. Ionuţ Hrisostom Turtoi, acuzat la rândul său de comportament inadecvat față de enoriași – menționează

Arhiepiscopia Iaşilor a confirmat ridicarea sancţiunilor împotriva pr. Calistrat

Arhiepiscopia Iaşilor a confirmat, pentru sursa citată, ridicarea sancţiunilor împotriva pr. Calistrat şi faptul că, nici până acum, nu a început vreo anchetă împotriva pr. Turtoi.

Conform presei locale, autoritățile bisericești au precizat că sancţiunile luate deja împotriva prelatului filmat lovind o enoriaşă în curtea Mănăstirii Vlădiceni sunt suficiente şi ancheta se încheie, în lipsa unor noi date:

„Părintele Calistrat Chifan de la Mănăstirea Vlădiceni a fost oprit de la slujirea celor sfinte pe durata cercetărilor, care s-au încheiat pe 23 noiembrie. Atunci s-a luat decizia de a fi oprit pentru încă o perioadă de 30 de zile de la slujirea celor sfinte. Poate spuneţi că e o pedeapsă prea blândă, însă pentru un preot este un lucru foarte dureros să nu poată sluji. Mai mult, această pedeapsă i-a afectat şi pe credincioşii care au continuat să vină la Mănăstirea Vlădiceni, dar nu s-au mai putut spovedi, cum făceau de obicei, la Părintele Calistrat”, a declarat Lucian Apopei, director de comunicare al Arhiepiscopiei Iaşilor.

Victimele au refuzat să discute cu pr. Calistrat

Apopei a transmis că cele două surori care au reclamat că au fost victime ale pr. Calistrat Chifan au fost chemate la Mitropolie ca să discute cu cei care se ocupau de cercetarea acestui caz, dar au refuzat să vină.

Conform directorului de comunicare al Arhiepiscopiei Iaşilor, există un document scris primit de la cele două surori prin care refuză această prezenţă.

Cele două victime au depus o cerere scrisă către Mitropolia Moldovei şi Bucovinei, cu data de 27 decembrie, în care au menţionat că „nu am fost primite nici până în acest moment în audienţă la IPS Teofan, nu am fost audiate în cadrul cercetărilor şi nu am primit NICIUN răspuns la cele 11 cereri pe care le-am formulat în acest caz”.

Părintele Hrisostom, subiectul unor dispute

Am mai întrebat reprezentanţii Mitropoliei Moldovei şi Bucovinei dacă mai există în derulare vreo anchetă în legătură cu activitatea discipolilor pr. Calistrat de la Mănăstirea Vlădiceni, cu accent pe cazul pr. Turtoi, cu care au apărut imagini în spaţiul public în care acesta are un comportament foarte apropiat faţă de unele enoriaşe.

„Din cercetările efectuate, s-a constatat că acele capturi de ecran au fost realizate în ziua în care părintele Hrisostom îşi aniversa ziua de naştere, prilej cu care mai mulţi credincioşi l-au felicitat şi îmbrăţişat, totul desfăşurându-se în biserică, în văzul tuturor. Am cerut şi public ca cele două surori să ne ofere filmarea de pe care s-au făcut acele capturi pentru a vedea întregul context. Nu am primit-o nici până la această oră”, a mai declarat Lucian Apopei.

Ziarul de Iaşi a publicat mărturia unei tinere de 31 de ani care a fost în urmă cu patru ani la pr. Turtoi şi experienţa sa a fost similară: a fost pusă să repete întruna că este proastă, să îi vorbească călugărului ca şi cum i-ar vorbi lui Dumnezeu şi când a refuzat să îl asculte acesta a lovit-o cu palma peste cap; mărturia nu a fost luată în considerare de către Exarhatul Mănăstiresc care nu a început vreo anchetă în cazul pr. Turtoi.

Patriarhia a lăsat soluționarea incidentului de la Vlădiceni în seama Eparhiei

Purtătorul de cuvânt al Patriarhiei Române, pr. Vasile Bănescu, a transmis publicației locale, cu privire la situaţia pr. Calistrat Chifan faptul că deciziile de acest fel sunt luate la nivelul fiecărei eparhii la nivel local însă a avertizat că fiecare decizie luată de o arhiepiscopie vine şi cu propriile consecinţe.

„În condiţiile în care fiecare eparhie are autonomie administrativă locală, comentariul meu în cazul menţionat devine irelevant. Nu la fel de irelevante pot deveni însă urmările în timp ale oricărei decizii luate de o eparhie care se confruntă cu situaţii şi cazuri ce atrag atenţia la nivel naţional. Libertatea (decizională) presupune constant responsabilitatea (eparhială)”, a declarat pr. Vasile Bănescu citat de site-ul local.