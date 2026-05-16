Procurorii DIICOT Ploiești au reținut un bărbat de 32 de ani prins în flagrant cu cocaină în mașină. Suspectul a fost arestat preventiv pentru 30 de zile.

Cum s-a desfășurat acțiunea prin care procurorii DIICOT Ploiești l-au prins pe suspect

Bărbatul a fost oprit și prins în flagrant în localitatea Drăgănești din județul Prahova. În autoturismul acestuia, au descoperit șase pliculețe de cocaină porționată și mai multe kituri folosite pentru cultivarea ciupercilor halucinogene.

La întreaga operațiune au participat polițiștii Brigăzii de Combatere a Criminalității Organizate Ploiești, care au acționat coordonați de magistrați.

Ce bunuri de valoare și ce tipuri de droguri s-au găsit la perchezițiile suspectului

După realizarea flagrantului, au extins verificările și au pus în executare trei mandate de percheziție în localitățile Olari și Tomșani.

În locuințele vizate au fost descoperite echipamente speciale și instalații complete destinate creșterii plantelor de canabis. Anchetatorii au ridicat de la fața locului aproximativ 4,5 kilograme de canabis, semințe, cântare electronice.

Pe lângă substanțele interzise, polițiștii au indisponibilizat sume importante de bani, mai exact 34.000 de lei, 6.100 de euro și 50 de dolari. De asemenea, în locațiile respective au fost găsite și cinci lingouri din aur, fiecare având o greutate de aproximativ 31 de grame.

Ce măsuri preventive au fost luate în acest caz

În urma probatoriului administrat în cauză, suspectul a fost inițial reținut pentru o perioadă de 24 de ore.

Ulterior, el a fost prezentat în fața judecătorului de drepturi și libertăți cu propunere de luare a unei măsuri restrictive. Magistrații au admis cererea formulată de către anchetatori și au emis pe numele bărbatului un mandat de arestare preventivă pentru 30 de zile.