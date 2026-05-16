B1 Inregistrari!
B1 LIVE!
Acasa » Eveniment » Trafic de droguri de mare risc în Prahova. Ce au descoperit anchetatorii în mașina suspectului

Trafic de droguri de mare risc în Prahova. Ce au descoperit anchetatorii în mașina suspectului

Flavia Codreanu
16 mai 2026, 14:54
Urmăreşte B1TV pe Discover Urmăreşte B1TV pe Discover
Adaugă B1TV ca sursă preferată Adaugă B1TV ca sursă preferată
Trafic de droguri de mare risc în Prahova. Ce au descoperit anchetatorii în mașina suspectului
Cuprins
  1. Cum s-a desfășurat acțiunea prin care procurorii DIICOT Ploiești l-au prins pe suspect
  2. Ce bunuri de valoare și ce tipuri de droguri s-au găsit la perchezițiile suspectului
  3. Ce măsuri preventive au fost luate în acest caz

Procurorii DIICOT Ploiești au reținut un bărbat de 32 de ani prins în flagrant cu cocaină în mașină. Suspectul a fost arestat preventiv pentru 30 de zile.

Cum s-a desfășurat acțiunea prin care procurorii DIICOT Ploiești l-au prins pe suspect

Bărbatul a fost oprit și prins în flagrant în localitatea Drăgănești din județul Prahova. În autoturismul acestuia, anchetatorii au descoperit șase pliculețe de cocaină porționată și mai multe kituri folosite pentru cultivarea ciupercilor halucinogene.

La întreaga operațiune au participat polițiștii Brigăzii de Combatere a Criminalității Organizate Ploiești, care au acționat coordonați de magistrați.

Ce bunuri de valoare și ce tipuri de droguri s-au găsit la perchezițiile suspectului

După realizarea flagrantului, oamenii legii au extins verificările și au pus în executare trei mandate de percheziție în localitățile Olari și Tomșani.

În locuințele vizate au fost descoperite echipamente speciale și instalații complete destinate creșterii plantelor de canabis. Anchetatorii au ridicat de la fața locului aproximativ 4,5 kilograme de canabis, semințe, cântare electronice.

Pe lângă substanțele interzise, polițiștii au indisponibilizat sume importante de bani, mai exact 34.000 de lei, 6.100 de euro și 50 de dolari. De asemenea, în locațiile respective au fost găsite și cinci lingouri din aur, fiecare având o greutate de aproximativ 31 de grame.

Ce măsuri preventive au fost luate în acest caz

În urma probatoriului administrat în cauză, suspectul a fost inițial reținut pentru o perioadă de 24 de ore.

Ulterior, el a fost prezentat în fața judecătorului de drepturi și libertăți cu propunere de luare a unei măsuri restrictive. Magistrații au admis cererea formulată de către anchetatori și au emis pe numele bărbatului un mandat de arestare preventivă pentru 30 de zile.

Tags:
Citește și...
O femeie din Alba a rămas fără 55.000 de lei. Cum au acționat escrocii
Eveniment
O femeie din Alba a rămas fără 55.000 de lei. Cum au acționat escrocii
Gorj: Bărbatul dat dispărut pe 6 mai a fost găsit mort în râul Jiu
Eveniment
Gorj: Bărbatul dat dispărut pe 6 mai a fost găsit mort în râul Jiu
Femeie de 74 de ani, găsită spânzurată într-un parc din Craiova. În ce stare se află
Eveniment
Femeie de 74 de ani, găsită spânzurată într-un parc din Craiova. În ce stare se află
Ce șanse crede Tudor Chirilă că are Alexandra Căpitănescu în finala Eurovision: „Eu am prognozat primele 7 locuri în finală, dar acum…”
Eveniment
Ce șanse crede Tudor Chirilă că are Alexandra Căpitănescu în finala Eurovision: „Eu am prognozat primele 7 locuri în finală, dar acum…”
Galați: Accident neobișnuit pe strada Brăilei după ce o mașină a izbit în plin un bancomat
Eveniment
Galați: Accident neobișnuit pe strada Brăilei după ce o mașină a izbit în plin un bancomat
Luptă strânsă pentru trofeul Eurovision. Cine sunt favoriți și pe ce poziție neașteptată a ajuns Alexandra Căpitănescu
Eveniment
Luptă strânsă pentru trofeul Eurovision. Cine sunt favoriți și pe ce poziție neașteptată a ajuns Alexandra Căpitănescu
Accident deosebit de grav în București. Un motociclist a pierdut controlul și s-a izbit de un parapet
Eveniment
Accident deosebit de grav în București. Un motociclist a pierdut controlul și s-a izbit de un parapet
Ebola lovește din nou în estul Africii. Peste 60 de morți au fost înregistrate
Externe
Ebola lovește din nou în estul Africii. Peste 60 de morți au fost înregistrate
Românii se reorientează către meseriile tehnice. Instalatorii câștigă sume impresionante în 2026
Eveniment
Românii se reorientează către meseriile tehnice. Instalatorii câștigă sume impresionante în 2026
Genetica ar putea determina succesul mai mult decât mediul în care creștem
Externe
Genetica ar putea determina succesul mai mult decât mediul în care creștem
Ultima oră
17:47 - O femeie din Alba a rămas fără 55.000 de lei. Cum au acționat escrocii
17:18 - Gorj: Bărbatul dat dispărut pe 6 mai a fost găsit mort în râul Jiu
16:51 - Pîslaru spune că PSD trebuie să rezolve criza, deoarece el e vinovat de „toată această șaradă”. De ce premierul tehnocrat nu e o soluție
16:30 - Femeie de 74 de ani, găsită spânzurată într-un parc din Craiova. În ce stare se află
16:11 - Ilie Bolojan anunță că PNL și USR vor fi „aliniați” la consultările cu Nicușor Dan de la Cotroceni
15:58 -   România se alătură celor 35 de state care vor înființarea tribunalului special pentru crimele din Ucraina/ Mesajul Ministrului de Externe
15:19 - (VIDEO) Thailanda: Cel puțin opt morți și 25 de răniți după ce un tren a spulberat un autobuz blocat pe șine
14:20 - Andreea Ibacka a vorbit despre ce se va întâmpla cu copiii după divorțul de Cabral: „Vom rămâne întotdeauna o echipă pentru ei”
13:50 - Ce șanse crede Tudor Chirilă că are Alexandra Căpitănescu în finala Eurovision: „Eu am prognozat primele 7 locuri în finală, dar acum…”
13:14 - Nicușor Dan, de Ziua Națională a Libertății Religioase: „Cu prilejul acestei zile suntem datori să denunțăm extremismul religios, să ne opunem instrumentalizării religiei”