Flavia Codreanu
16 mai 2026, 13:50
Sursa foto: Facebook - Tudor Chirilă
  1. Tudor Chirilă o susține în continuare pe Alexandra
  2. Ce impact internațional a avut piesa ei
  3. Cine sunt favoriți la câștigarea trofeului pe scena de la Viena

Tudor Chirilă o susține public pe fosta sa elevă de la Vocea României. Alexandra Căpitănescu a electrizat publicul de la Viena cu piesa „Choke me”.

Tudor Chirilă o susține în continuare pe Alexandra

Alexandra a devenit cunoscută în urmă cu trei ani, când a câștigat concursul de talente la doar 19 ani. Ea a făcut parte din echipa artistului român, care a continuat să o sprijine în carieră și după încheierea show-ului de la ProTV.

Acesta s-a arătat extrem de mândru de performanța ei și este convins că tânăra va obține un rezultat remarcabil sâmbătă seara.

„Mi se pare că face cinste României. Eu am prognozat primele 7 locuri în finală, dar acum îndrăznesc să cred că va fi mai bine de primele 7 locuri. Eu o iubesc pe Alexandra și e o chestie sentimentală, dar cred că merită să fie iubită de toată România care poate să voteze. Are acest simț al scenei, e foarte autentică și nu îi e frică să fie autentică, nu are frica aceasta, frica de ridicol, de cum arăt, cum mă vede lumea și mie asta mi s-a părut extraordinar”, a declarat Tudor Chirilă pentru Știrile ProTV.

Ce impact internațional a avut piesa ei

Interpretarea româncei a stârnit imediat un val uriaș de reacții pozitive pe rețelele sociale, dar și în presa internațională.

Jurnaliștii de la BBC au lăudat energia artistei și au comparat stilul ei cu cel al unor mari nume din muzica mondială. Aceștia au notat că Alexandra a fost o adevărată forță a naturii pe scenă, iar piesa ei a sunat de parcă Lady Gaga ar fi fost solista trupei Evanescence.

Cine sunt favoriți la câștigarea trofeului pe scena de la Viena

Marele concurs muzical se organizează la Stadthalle, în fața a mii de spectatori. Artiștii din Finlanda și Australia conduc topurile de specialitate. Aceștia sunt pregătiți să ofere show-uri electrizante pentru voturile publicului. Totul începe la ora 22:00, ora României.

Alexandra Căpitănescu a urcat rapid în clasamentul preferințelor. Reprezentanta noastră a ajuns direct în top 5. Evenimentul este transmis în direct de TVR și online pe YouTube.

Românii care vor să o susțină pe Alexandra în marea finală Eurovision 2026 de la Viena trebuie să știe că artista va avea numărul de concurs și de vot 24.

România  va urca pe scenă penultima în competiția programat sâmbătă, 16 mai.

