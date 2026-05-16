Tudor Chirilă a transmis un mesaj de laude și încurajări pentru Alexandra Căpitănescu, reprezentanta României la Eurovision. După doi ani de absență, România este , care are loc sâmbătă seară, iar Alexandra va fi numărul 24 în concurs cu piesa „Choke Me”.

Tudor Chirilă: Sper ca Alexandra să fie din ce în ce mai rock!

„Indiferent de ce se va întâmpla în seara asta Alexandra Căpitănescu a reușit mai multe performanțe. Îți place sau nu-ți place piesa ei, rock-ul a redevenit mainstream, ceea ce e ceva într-o țară dominată de alte genuri.

A calificat România în finală, asta acum un an părea imposibil. Pentru mine Eurovision nu a fost niciodată un reper muzical, dar desfășurarea de scenotehică, producție video, lighting design e impresionantă. Și tocmai faptul că e un concurs “politizat” ar trebui să ne unească și să-i menținem prin vot şansele în concurs.

Revenind la Alexandra, e simplu, o fatǎ de 22 de ani, sîrguncioasǎ, care merge la facultate şi munceşte nopțile sǎ ținǎ pasul, deschide gura şi se aude cea mai tare voce rock románeascǎ din ultimi douǎzeci de ani. Meritul ei este cǎ a rezistat promisiunilor de piese mainstream care ar fi dus-o pe radio, dar ar fi înstrǎinat-o de cine îşi doreşte sǎ fie şi ce vrea sǎ cânte. Sper sǎ rǎmânǎ la fel de încǎpǎțânatǎ şi sǎ fie din ce în ce mai rock! Baftǎ disearǎ!”, a scris Tudor Chirilă,

Alexandra Căpitănescu a devenit cunoscută în 2023, când a câștigat Vocea României fiind antrenată de Tudor Chirilă.