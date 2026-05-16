Paul Surugiu, cunoscut publicului ca Fuego, e un împătimit colecționar de artă și încă de pe la 20 de ani pictează și investește în picturi. Artistul recunoaște că mai face și achiziții impulsive, una dintre ele fiind un tablou cu Regina Maria.

Fuego, despre pasiunea sa pentru picturi

„Cred că ar fi oarecum egoist și nedrept să țin aceste bucurii supreme doar pentru mine, așa că am ales să le arăt oamenilor, în diverse expoziții.

Colecția mea cuprinde lucrări variate din arta modernă și contemporană românească, semnate de pictori pe care îi apreciez nespus, dar și picturi realizate de mine în ultimii ani. Pictura este lumină, iar arta românească este vastă, sublimă, cu nuanțe contrastante, cu genii, sensibilități și forță. Eu îi sunt slujitor prin cunoaștere, prin drag, prin colecționare și prin dorința de a o așeza în cea mai potrivită lumină”, a explicat Fuego, pentru

Fuego: Am și lucrări achiziționate din impuls

Paul Surugiu a recunoscut apoi că el a fost cumpărătorul anonim care a dat 24.000 de euro, în 2022, pe un tablou cu Regina Maria realizat de Ipolit Strâmbu.

„Am și lucrări achiziționate din impuls și nu îmi pare rău pentru asta. Un exemplu este pictura magistrală a lui Ipolit Strâmbu, care o înfățișează pe Regina Maria citind și care, în prezent, se află la expoziția Art Safari de la Cazinoul din Constanța”, a mai susținut Fuego.