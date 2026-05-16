B1 Inregistrari!
B1 LIVE!
Acasa » Monden » Fuego e și colecționar de artă. A plătit 24.000 de euro pentru un tablou cu Regina Maria: „Am și lucrări achiziționate din impuls și nu îmi pare rău pentru asta”

Fuego e și colecționar de artă. A plătit 24.000 de euro pentru un tablou cu Regina Maria: „Am și lucrări achiziționate din impuls și nu îmi pare rău pentru asta”

Traian Avarvarei
16 mai 2026, 20:12
Urmăreşte B1TV pe Discover Urmăreşte B1TV pe Discover
Adaugă B1TV ca sursă preferată Adaugă B1TV ca sursă preferată
Fuego e și colecționar de artă. A plătit 24.000 de euro pentru un tablou cu Regina Maria: „Am și lucrări achiziționate din impuls și nu îmi pare rău pentru asta”
Sursa foto: Paul Surugiu-Fuego / Facebook
Cuprins
  1. Fuego, despre pasiunea sa pentru picturi
  2. Fuego: Am și lucrări achiziționate din impuls

Paul Surugiu, cunoscut publicului ca Fuego, e un împătimit colecționar de artă și încă de pe la 20 de ani pictează și investește în picturi. Artistul recunoaște că mai face și achiziții impulsive, una dintre ele fiind un tablou cu Regina Maria.

Fuego, despre pasiunea sa pentru picturi

„Cred că ar fi oarecum egoist și nedrept să țin aceste bucurii supreme doar pentru mine, așa că am ales să le arăt oamenilor, în diverse expoziții.

Colecția mea cuprinde lucrări variate din arta modernă și contemporană românească, semnate de pictori pe care îi apreciez nespus, dar și picturi realizate de mine în ultimii ani. Pictura este lumină, iar arta românească este vastă, sublimă, cu nuanțe contrastante, cu genii, sensibilități și forță. Eu îi sunt slujitor prin cunoaștere, prin drag, prin colecționare și prin dorința de a o așeza în cea mai potrivită lumină”, a explicat Fuego, pentru TvMania.

Fuego: Am și lucrări achiziționate din impuls

Paul Surugiu a recunoscut apoi că el a fost cumpărătorul anonim care a dat 24.000 de euro, în 2022, pe un tablou cu Regina Maria realizat de Ipolit Strâmbu.

„Am și lucrări achiziționate din impuls și nu îmi pare rău pentru asta. Un exemplu este pictura magistrală a lui Ipolit Strâmbu, care o înfățișează pe Regina Maria citind și care, în prezent, se află la expoziția Art Safari de la Cazinoul din Constanța”, a mai susținut Fuego.

Tags:
Citește și...
Tudor Chirilă, despre reprezentanta României la Eurovision: „Indiferent de ce se va întâmpla în seara asta, Alexandra Căpitănescu a reușit mai multe performanțe” (VIDEO)
Monden
Tudor Chirilă, despre reprezentanta României la Eurovision: „Indiferent de ce se va întâmpla în seara asta, Alexandra Căpitănescu a reușit mai multe performanțe” (VIDEO)
Andreea Ibacka a vorbit despre ce se va întâmpla cu copiii după divorțul de Cabral: „Vom rămâne întotdeauna o echipă pentru ei”
Monden
Andreea Ibacka a vorbit despre ce se va întâmpla cu copiii după divorțul de Cabral: „Vom rămâne întotdeauna o echipă pentru ei”
Oana Roman, mărturisire dureroasă pe Instagram. Vedeta vorbește despre 35 de ani de jigniri, etichete și „lupta pentru libertate”
Monden
Oana Roman, mărturisire dureroasă pe Instagram. Vedeta vorbește despre 35 de ani de jigniri, etichete și „lupta pentru libertate”
Oficial! Cabral și Andreea Ibacka au anunțat că se despart. Motivul separării: „Ani mulți am fost bine” (FOTO)
Monden
Oficial! Cabral și Andreea Ibacka au anunțat că se despart. Motivul separării: „Ani mulți am fost bine” (FOTO)
Harry și Meghan schimbă din nou direcția pe Netflix. După proiectele de tip lifestyle și documentar, cuplul mizează acum pe un film despre războiul din Afganistan
Externe
Harry și Meghan schimbă din nou direcția pe Netflix. După proiectele de tip lifestyle și documentar, cuplul mizează acum pe un film despre războiul din Afganistan
Anca Serea, enervată de gestul unei șoferițe în trafic: „E o vorbă la noi în Moldova – ca boul la poartă nouă. Așa mă uitam și eu”. Întâmplarea a generat o dezbatere aprinsă
Monden
Anca Serea, enervată de gestul unei șoferițe în trafic: „E o vorbă la noi în Moldova – ca boul la poartă nouă. Așa mă uitam și eu”. Întâmplarea a generat o dezbatere aprinsă
Ce crede Mihai Trăistariu despre șansele României la Eurovision: Întotdeauna scandalul vinde și vocea solistei e foarte bună (VIDEO)
Monden
Ce crede Mihai Trăistariu despre șansele României la Eurovision: Întotdeauna scandalul vinde și vocea solistei e foarte bună (VIDEO)
Cabral și Andreea Ibacka, decizie neașteptată după zvonurile despre divorț. Gestul care a stârnit reacții
Monden
Cabral și Andreea Ibacka, decizie neașteptată după zvonurile despre divorț. Gestul care a stârnit reacții
Andreea Ibacka a vorbit despre violența în cuplu în plin divorț de Cabral: „Nicio femeie nu merită să trăiască în frică”
Monden
Andreea Ibacka a vorbit despre violența în cuplu în plin divorț de Cabral: „Nicio femeie nu merită să trăiască în frică”
Lora, dezvăluiri despre căsnicia traumatizantă cu Dan Badea: „Devenise agresiv fizic. Am urlat în pernă”
Monden
Lora, dezvăluiri despre căsnicia traumatizantă cu Dan Badea: „Devenise agresiv fizic. Am urlat în pernă”
Ultima oră
21:44 - Stelian Tănase: Ce mai caută Nicușor Dan? Are deja majoritate – PSD+AUR! / Ce se întâmplă cu PNL (VIDEO)
21:08 - Stelian Tănase: Bolojan a fost inventat de moțiunea de cenzură. PSD-iștii și Nicușor Dan au calculat prost / PSD a generat crize, el însuși fiind într-o criză (VIDEO)
20:36 - Stelian Tănase: „Nicușor Dan are o problemă structurală. Asta îl face un președinte foarte slab și va genera această criză de multe ori”. Despre ce este vorba (VIDEO)
19:49 - Alertă în Tulcea: Proiectil cu două kilograme de explozibil, descoperit într-o curte
19:24 - Tudor Chirilă, despre reprezentanta României la Eurovision: „Indiferent de ce se va întâmpla în seara asta, Alexandra Căpitănescu a reușit mai multe performanțe” (VIDEO)
18:59 - Pîslaru: „România este prea săracă ca să nu îi plătească bine pe cei care o conduc. Dacă vrem conducători buni, nu putem fi ipocriți sau populiști”
18:27 - Horoscop Alina Bădic pentru săptămâna 17 – 23 mai: Racilor li se poate îndeplini orice dorință în plan financiar, cu o singură condiție (VIDEO)
17:47 - O femeie din Alba a rămas fără 55.000 de lei. Cum au acționat escrocii
17:18 - Gorj: Bărbatul dat dispărut pe 6 mai a fost găsit mort în râul Jiu
16:51 - Pîslaru spune că PSD trebuie să rezolve criza, deoarece el e vinovat de „toată această șaradă”. De ce premierul tehnocrat nu e o soluție