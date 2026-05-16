Jurnalistul și scriitorul Stelian Tănase a declarat sâmbătă, pentru B1 TV, că PSD, după ce că a declanșat o criză economică sub guvernarea Ciolacu, acum a declanșat și una politică pentru a externaliza practic o criză cu care se confruntă el în interior. Numai că a calculat prost, căci moțiunea de cenzură i-a dat avânt premierului Ilie Bolojan, liderul PNL. Și președintele Nicușor Dan a calculat prost, a mai remarcat jurnalistul. Tănase a explicat și de ce în toată această situație PNL-iștii rămân uniți în jurul lui Bolojan.

Stelian Tănase: PSD a generat crize și e el însuși într-o criză

„PSD-ul a reușit să provoace o criză economică, o criză financiară, prin felul cum fostul premier (Marcel Ciolacu) din partea PSD-ului și-a exercitat mandatul, și acum a generat și o criză politică. Se pare că acest partid este generator de crize.

El este în criză el însuși. PSD-ul. Are o problemă că mulți oamen îi pleacă la AUR. Are o problemă că mulți din electoratul său se mută spre alte partide, de obicei AUR, și el nu are mijloace acum să-și țină oamenii și să-și restabilească pe scena politică poziția de partid dominant, cum i-a plăcut întotdeauna”, a susținut jurnalistul.

Stelian Tănase: Ilie Bolojan a fost inventat de moțiunea de cenzură

Acesta a afirmat apoi că moțiunea de cenzură i-a dat anvergură lui Ilie Bolojan, iar acum scorul său în sondaje a schimbat practic harta politică.

„Și-l văd (pe PSD) căzând în cap, adică văd depreciindu-se până la alegeri, nu-l văd ca favorit în viitoarele alegeri, mai ales că s-a întâmplat un fenomen în acest două săptămâni. Fenomenul care este? Toate sondajele ne arătau un AUR care domina categoric și care părea favorit în alegeri. De asemenea, George Simion părea un candidat cu mari șanse să câștige Cotroceriul. Eu zic ”Doamne ferește!”, dar asta spun cifrele…

Iar acum s-a întâmplat ceva. A apărut un nou personaj pe scena politică care a depășit această situație – Ilie Bolojan. Ilie Bolojan a fost inventat de moțiunea de cenzură. Ostilitatea față de el, o moțiune absolut aiuritoare, care nu avea legătură cu realitatea… În fond, ce făcea Bolojan? Repara ce făcuse Ciolacu cu Ciucă. Toate erau în planul de reformă pe care coaliția l-a votat atunci când s-a format.

S-a întâmplat ceva la PSD, probabil o criză internă pentru că Grindeanu trebuia să iasă din criza internă, externalizând criza. Și a trimis-o spre Parlament și spre PNL și Bolojan. În situația asta, în care Bolojan a devenit figura cea mai populară, cea mai bine prizată în sondaje, cu șansele cele mai mari și într-o poziție de mare autoritate, lucrurile se schimbă. Avem altă hartă politică”, a explicat Stelian Tănase.

Stelian Tănase: PSD-iștii și Nicușor Dan au calculat prost

Acesta a mai afirmat că PSD-iștii și Nicușor Dan au calculat prost și a explicat de ce liberalii rămân strâns în jurul lui Bolojan.

„Avem, deci, un lider în dreapta care coalizează în jurul lui acum toate speranțele, reforme, etc. etc. Rămânem cu George Simion sau cu Georgescu, nu știm cum se va întâmpla, că acolo este o mișcare foarte fluidă, nu înțeleg deloc ce se întâmplă acolo. (…) Dar văd ieșit din schemă Partidul Social-Democrat. Nu-l văd cum se va descurca între aceste… Au calculat prost. Au calculat prost și . Planul a fost să-l scoată pe Ilie Bolojan nu numai de la Guvern, dar și din conducerea PNL-ului. L-au dat jos de la Guvern numai că PNL-ul a spus ”niet”.

Deci l-au menținut lider pe Bolojan, i-au dat voturi covârșitor la nivelul conducerii partidului și deocamdată tot partidul este strâns în jurul lui. Și dintr-un motiv foarte simplu. Bolojan este singura locomotivă a partidului. Audiențele pe care el le demonstrează în sondaje, simpatia de care se bucură și în rândul presei, observăm și asta, fac ca el să rămână un lider necontestat în partid. Cei care-l contestă, că este o grupare în PNL care îl contestă, vor o cârdășie cu PSD-ul din nou ca să-și vadă de afacerile lor. Nu este o poziție politică”, a mai afirmat Stelian Tănase, pentru B1 TV.