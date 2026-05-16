B1 Inregistrari!
B1 LIVE!
Acasa » Eveniment » Galați: Accident neobișnuit pe strada Brăilei după ce o mașină a izbit în plin un bancomat

Galați: Accident neobișnuit pe strada Brăilei după ce o mașină a izbit în plin un bancomat

Flavia Codreanu
16 mai 2026, 12:50
Urmăreşte B1TV pe Discover Urmăreşte B1TV pe Discover
Adaugă B1TV ca sursă preferată Adaugă B1TV ca sursă preferată
Galați: Accident neobișnuit pe strada Brăilei după ce o mașină a izbit în plin un bancomat
sursă foto: IPJ Galați
Cuprins
  1. Cum s-a produs accidentul rutier în care a fost implicată o șoferiță din Galați
  2. Cine este victima rănită și ce măsuri au luat oamenii legii

O șoferiță din Galați în vârstă de 71 de ani a intrat cu mașina într-un bancomat

Cum s-a produs accidentul rutier în care a fost implicată o șoferiță din Galați

În urma accidentului o femeie a fost rănită. Fapta a avut loc vineri dimineață, în jurul orei 10:10, iar victima a fost transportată de urgență la spital.

Din primele cercetări efectuate de polițiști,  femeia de 71 de ani se afla la volanul autoturismului și încerca să facă o manevră de parcare. În acel moment, ea a pierdut controlul direcției de deplasare și a izbit în plin bancomatul unei unități bancare din municipiu.

Cine este victima rănită și ce măsuri au luat oamenii legii

În momentul impactului, o femeie de 66 de ani din localitate se afla chiar lângă bancomat și a fost surprinsă de autoturismul scăpat de sub control.

Victima a fost preluată imediat de echipajele medicale și transportată la spital pentru îngrijiri de specialitate, în timp ce polițiștii de la IPJ Galați au deschis o anchetă pentru a stabili circumstanțele exacte ale incidentului.

Tags:
Citește și...
Luptă strânsă pentru trofeul Eurovision. Cine sunt favoriți și pe ce poziție neașteptată a ajuns Alexandra Căpitănescu
Eveniment
Luptă strânsă pentru trofeul Eurovision. Cine sunt favoriți și pe ce poziție neașteptată a ajuns Alexandra Căpitănescu
Accident deosebit de grav în București. Un motociclist a pierdut controlul și s-a izbit de un parapet
Eveniment
Accident deosebit de grav în București. Un motociclist a pierdut controlul și s-a izbit de un parapet
Ebola lovește din nou în estul Africii. Peste 60 de morți au fost înregistrate
Externe
Ebola lovește din nou în estul Africii. Peste 60 de morți au fost înregistrate
Românii se reorientează către meseriile tehnice. Instalatorii câștigă sume impresionante în 2026
Eveniment
Românii se reorientează către meseriile tehnice. Instalatorii câștigă sume impresionante în 2026
Genetica ar putea determina succesul mai mult decât mediul în care creștem
Externe
Genetica ar putea determina succesul mai mult decât mediul în care creștem
Scene ca în filme după un accident aviatic în largul Floridei. 11 oameni au plutit ore întregi în ocean și au scăpat cu viață
Externe
Scene ca în filme după un accident aviatic în largul Floridei. 11 oameni au plutit ore întregi în ocean și au scăpat cu viață
Grupare suspectată de camătă și trafic de droguri, destructurată în Gorj. DIICOT cere arestarea membrilor rețelei
Eveniment
Grupare suspectată de camătă și trafic de droguri, destructurată în Gorj. DIICOT cere arestarea membrilor rețelei
Scumpirile transformă cumpărăturile într-un calcul de supravieţuire: „Cei care sunt săraci şi foarte săraci, din păcate, sunt foarte loviţi”
Eveniment
Scumpirile transformă cumpărăturile într-un calcul de supravieţuire: „Cei care sunt săraci şi foarte săraci, din păcate, sunt foarte loviţi”
Gaza revine în centrul confruntărilor. Israelul încearcă să lovească noua conducere militară Hamas
Externe
Gaza revine în centrul confruntărilor. Israelul încearcă să lovească noua conducere militară Hamas
Orașul din România care a cucerit turiștii în 2026. A fost votat masiv și a lăsat în urmă destinații celebre
Eveniment
Orașul din România care a cucerit turiștii în 2026. A fost votat masiv și a lăsat în urmă destinații celebre
Ultima oră
13:14 - Nicușor Dan, de Ziua Națională a Libertății Religioase: „Cu prilejul acestei zile suntem datori să denunțăm extremismul religios, să ne opunem instrumentalizării religiei”
12:31 - Angajații din Guvern intră în grevă japoneză din cauza Oanei Gheorghiu. Sindicatul acuză și un caz de trafic de influență
11:57 - Cod portocaliu de ploi torențiale și cod galben de vijelii puternice. Meteorologii anunță fenomene extreme în peste 20 de județe
11:30 - Luptă strânsă pentru trofeul Eurovision. Cine sunt favoriți și pe ce poziție neașteptată a ajuns Alexandra Căpitănescu
11:10 - AUR cere explicații Guvernului privind posibile favoritisme față de grupul Schwarz
10:26 - Accident deosebit de grav în București. Un motociclist a pierdut controlul și s-a izbit de un parapet
10:03 - Calendar ortodox 16 mai, ziua sfinților din Bucovina: Minunea osemintelor găsite după 200 de ani
09:48 - Vremea, 16 mai aduce ploi torențiale și vijelii în România
09:29 - Nota de plată pentru criza politică/ România riscă retrogradarea economică dacă nu se găsește rapid un nou Guvern. Avertisment S&P Global: „Dizolvarea coaliţiei va complica eforturile de reducere a dublului deficit”
08:49 - (VIDEO) Zeci de taxiuri fără șofer s-au strâns în fața caselor, fără pasageri. Misterul mașinilor blocate în buclă